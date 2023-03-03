Українські командири відпрацьовують з генералами США варіанти весняного наступу

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Ми створюємо структуру та механіку, щоб українці могли вчитися самостійно, вчитися залежно від ситуації чи різних сценаріїв", - каже голова комітету начальників штабів США.

На навчаннях у штаб-квартирі армії США в Європі українські військові відпрацювали механізми та можливі сценарії контрнаступу, який передбачають цієї весни, пише The New York Times.

Багатоденні командно-штабні навчання проходять, зокрема, на американській військовій базі у німецькому Вісбадені, яку у четвер відвідав генерал Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США.

Ціль - розробити стратегію з урахуванням ризиків і переваг різних кроків, які Україна може здійснити проти позицій Росії у найближчі місяці.

Генерал Дарріл Вільямс, командувач армії США в Європі, високо оцінив українських військовослужбовців на навчаннях, сказавши, що вони "великі молодці". Командувач військ НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі після одного з раундів тренувань похвалив "феноменальну" адаптованість українських сил і запевнив, що "ми допоможемо їм адаптуватися ще краще". За його словами, США "підтримуватимуть Україну - скільки буде потрібно".

Військові навчання відбуваються у той час, коли Україна виходить із зими, що принесла затишшя у бойових діях. Але обидві сторони продовжують зазнавати важких втрат під Бахмутом.

Раніше цього тижня президент Володимир Зеленський дав зрозуміти, що Україна готується до наступу.

Представники Пентагону відмовилися говорити про потенційні сценарії, які українські військові використовують під час навчань. Відомо, що акцент робиться на вправах саме для оцінки майбутніх бойових дій.

"Ніхто не каже українцям, робити те чи це, - сказав Міллі журналістам, які прилетіли разом з ним до Німеччини. - Все, що ми робимо, - це створюємо структуру та механіку, щоб українці могли вчитися самостійно, вчитися залежно від ситуації чи різних сценаріїв".

Деякі військові аналітики припускають, що Київ може спробувати несподівано виступити проти російських оборонних рубежів на північному сході чи сході країни, на Донбасі. Україна також може розпочати наступ на півдні, націлившись на так званий сухопутний міст, що з'єднує материкову частину Росії з Кримом.

У січні міністр оборони США Ллойд Остін заявляв, що "реальною метою цього року" буде перерізати "сухопутний міст" уздовж Азовського моря.

Міллі заявив, що, крім танків, боєприпасів та бойових машин для ЗСУ, адміністрація Байдена мала намір посилити ППО України, і це завдання військові планувальники Пентагону вважають критично важливим.

"Найважливішим пріоритетом, якого зараз потребують українці, є протиповітряна оборона", - вважає Міллі.

"Це те, про що просив президент Зеленський - можливість продовжувати захищати повітряний простір України від натиску російських літаків та ракет".

З січня Пентагон почав розширювати навчання для українців у ФРН.