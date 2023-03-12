Путін вже не контролює пропаганду. У Кремлі триває боротьба "еліт" – ISW

1 година тому

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В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що президент РФ Володимир Путін втратив контроль над інформаційним простором Росії. Крім того, зараз між ключовими членами найближчого оточення російського лідера відбувається внутрішнє протистояння.

Про це йдеться в останньому зведенні ISW.

В Інституті зазначили, що Марія Захарова, речниця міністерства закордонних справ РФ, підтвердила той факт, що у внутрішньому колі Кремля точиться боротьба і що Кремль поки що не контролює централізовано інформаційний простір РФ. А також те, що президент Путін, напевно, не може вплинути на це.

Зокрема, Захарова заявила, що Кремль не може повторити сталінський підхід до створення сучасного аналога радянського Інформбюро для централізованого контролю за внутрішнім інформаційним простором Росії через боротьбу між кремлівськими "елітами".

Експерти вважають, що заява Захарової підтверджує кілька оцінок інституту. Зокрема про те, що у Кремлі точиться боротьба між ключовими членами найближчого оточення Путіна; а також що Путін значною мірою поступився російським інформаційним простором різним квазінезалежним суб'єктам і не в змозі вжити рішучих заходів для відновлення контролю над ним.