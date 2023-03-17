Снарядний голод у Бахмуті. Чи можуть ЗСУ випускати забагато снарядів і зашкодити наступу

37 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Брак снарядів в українській армії може завадити планам Києва розпочати новий наступ цієї весни, пише американське видання New York Times.

Як пишуть автори публікації з посиланням на американських та європейських чиновників, західні лідери починають побоюватися, що дуже високі темпи витрачання снарядів при захисті Бахмута можуть виснажити запаси ЗСУ, необхідні для наступальних дій.

Натомість, як вказують співрозмовники ВВС у Бахмуті, ліміти використання снарядів зараз дуже маленькі й українські військові відчувають справжній снарядний голод.

Співрозмовники New York Times кажуть, що після кількох днів безперервної артилерійської стрілянини в Бахмуті чиновники Пентагону повідомили про своє занепокоєння українській владі.

За словами одного із співробітників міністерства оборони США, Вашингтон попередив Київ, що той витрачає боєприпаси у дуже важливий час, тобто напередодні наступу, який може вирішити долю всієї війни.

При цьому видання повідомляє, що українські військові на фронті відчувають гостру нестачу мін та снарядів, і в деяких випадках не можуть стріляти, бо боєприпаси надто дорогі.

"Нам потрібні снаряди для мінометів", - заявив останніми днями український військовий, який воював у Бахмуті. Він сказав, що його батальйон не отримує поповнення запасів. Командир танку Т-80, який бере участь в обороні міста, сказав, що у нього майже не залишилося танкових боєприпасів.

Інший командир бригади, яка зіграла важливу роль в утриманні Бахмута, написав у фейсбук у вівторок, що їм "катастрофічно бракує снарядів". Він розповів про ситуацію, коли його підрозділ вивів з ладу сучасний російський танк Т-90, але їм заборонили добити його артилерією, оскільки "це надто дорого".

Схожі думки висловлював у інтерв'ю ВВС News Україна колишній депутат Верховної Ради від "Свободи", а нині солдат-гранатометник 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Сиротюк, який бере участь в обороні Бахмута. Він розповів, що брак боєприпасів відчувається вже декілька місяців.

"Якщо влітку в боях за Майорськ ми в середньому випускали по 300 гранат на день, то зараз ми можемо дозволити 30 на день. Економимо кожну гранату", - казав він в інтерв'ю на початку березня і додавав, що співвідношення по артилерії - п'ять до одного на користь росіян.

У розмові з ВВС офіцер артилерійського підрозділу, який працює біля Бахмуту, також вказував, що в них є суттєве обмеження щодо використання боєприпасів. З його слів ми розуміли, що боєприпаси могли економитись для весняного наступу ЗСУ.

Автор фото, Reuters

За оцінками Пентагону, Україна випускає кілька тисяч артилерійських снарядів на день по лінії фронту протяжністю близько тисячі кілометрів, яка включає Бахмут, який практично оточений російськими військами. Війська Москви контролюють приблизно половину міста та зазіхають на лінії постачання, необхідні українцям для захисту решти.

У публікації також ідеться про великі втрати обох сторін у битві за Бахмут, де в деяких випадках Росія втрачає не надто підготовлених колишніх ув'язнених із ПВК "Вагнер", тоді як Україна - своїх професійних військових.

При цьому журналісти пояснюють з посиланням на військових експертів, що Україна має не тільки політичні, а й тактичні причини боротися за Бахмут.

Каміль Гранд, експерт з питань оборони в Європейській раді з міжнародних відносин, каже, що і у політичному, і у військовому плані Україні важливо показати, що вона захищатиме свою територію. Але, за його словами, "вони повинні продемонструвати, що воно того варте".

Оборона Бахмута поглинає ресурси армії РФ і не дає їй рухатися в західному напрямку, де вона потенційно може досягти нових успіхів.

"Такою логікою можна пояснити витрати такої кількості крові та боєприпасів на Бахмут, - каже Гранд. - Але вони також можуть опинитися у ситуації, яка в довгостроковій перспективі грає на користь Росії, і тепер з неї важко вибратися".

У публікації New York Times ідеться, що США та Британія готуються відправити Україні тисячі снарядів та ракет стандартів НАТО та СРСР. Однак одне з джерел видання у Пентагоні визнало, що ці зусилля стають відчайдушними, оскільки союзники Києва не встигають за темпами витрачання боєприпасів на фронті, а їхні запаси на Заході вкрай низькі.

США сподіваються створити нові потужності для виробництва 90 тисяч артилерійських снарядів на місяць, але для цього може знадобитися два роки. ЄС, своєю чергою, збирає ресурси, щоб закупити для України 1 млн снарядів, але на це також потрібний час, повідомляють журналісти New York Times. При цьому Британія створила секретний підрозділ, який займається пошуком та закупівлею у різних країнах світу боєприпасів радянського зразка.

"Поки що адміністрація Байдена впевнена, що Бахмут не призведе до виснаження українських запасів боєприпасів і резервів такою мірою, що це підірве весняний контрнаступ. Проте чим далі йде битва, тим ймовірніше, що такий підхід зміниться", - пише New York Times.