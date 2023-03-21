Прем'єр Японії прибуває у Київ у відповідь на візит Сі до Москви. Чому це важливо

1 година тому

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Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда приїздить з несподіваним візитом до України, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським — наступного дня після зустрічі китайського лідера Сі Цзіньпіна зі своїм російським колегою Володимиром Путіним у Москві, пише CNN.

За даними японського видання NHK, це перша з часів Другої світової війни поїздка прем'єр-міністра Японії до країни чи регіону, де тривають бойові дії. Це також перший візит до України азійського члена групи G7 та перший візит союзника США до регіону.

Візити Кісіди та Сі підкреслюють глибокі розбіжності у Північно-Східній Азії щодо війни в Україні, пише CNN, оскільки Японія обіцяє суттєву допомогу Києву, тоді як Китай залишається єдиним голосом, що підтримує все більш ізольованого російського лідера Володимира Путіна — а тепер глобального ізгоя та підозрюваного у воєнних злочинах.

На тлі дедалі більшого глобального впливу Китаю Японія та Сполучені Штати в останні роки зблизилися, особливо у питаннях регіональної безпеки та співпраці у сфері розвідки.

Японія також є членом регіональної індо-тихоокеанської групи, так званої "четвірки" (Quad), що займається питаннями безпеки. До неї також входять США, Індія, Японія й Австралія.

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У заяві, опублікованій у вівторок, міністерство закордонних справ Японії заявило, що візит Кісіди в Україну відбувся на запрошення Зеленського, і що Кісіда повернеться до Японії в четвер.

Під час візиту японський прем'єр "безпосередньо висловить нашу солідарність і непохитну підтримку Україні" і "рішуче засудить агресію Росії проти України", запевнили у відомстві.

Кісіда і раніше рішуче виступав проти вторгнення Москви, попереджаючи минулого року, що "завтра Україною може стати Східна Азія".

Минулого місяця Японія пообіцяла надати Україні 5,5 мільярда доларів гуманітарної допомоги, що вчетверо перевищило попередні внески Токіо.

"Агресія Росії проти України — це не лише європейська справа, це виклик правилам і принципам усієї міжнародної спільноти", — заявив тоді Кісіда.

Під час свого візиту до Нью-Делі у понеділок японський прем'єр оголосив про новий план інвестувати 75 мільярдів доларів в Індо-Тихоокеанський регіон. Як пише Reuters, це багато хто розглядає як спробу поглибити зв'язки з країнами Південної та Південно-Східної Азії та протидіяти дедалі більшому впливу Китаю.

Зустріч Сі з "дорогим другом" Путіним

Приїзд японського лідера в Україну відбувається майже одночасно з візитом Сі Цзіньпіна до Росії.

Візит Сі був представлений Пекіном як миротворчий проєкт, попри глибокий скептицизм у Києві й на Заході.

Для США та більшої частини Європи присутність китайського лідера у Москві розглядається як яскраве схвалення дій Путіна на тлі того, що в збройних сил РФ закінчуються запаси зброї, а російська економіка бореться із західними санкціями.

Китай підтримував риторику Кремля щодо війни в Україні, відмовлявся засуджувати вторгнення і продовжував надавати фінансову підтримку Москві, значно збільшуючи закупівлі російського палива.

Індія — єдина інша азіатська країна, яка зайняла аналогічну позицію, відмовившись офіційно засудити вторгнення Росії та продовжуючи купувати російську нафту.

Під час свого візиту у понеділок Сі похвалив Путіна й назвав його "дорогим другом". Вони обмінялися "думками з українського питання".

Минулого тижня Wall Street Journal повідомив, що після зустрічі з Путіним Сі планував поговорити з президентом України Володимиром Зеленським вперше з початку війни в Україні.