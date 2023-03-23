Вагнерівців можуть вивести з Бахмута. Сирський обіцяє скористатись нагодою

Yevgeny Prigozhin, founder of Russia's Wagner mercenary force, speaks in Paraskoviivka, Ukraine in this still image from an undated video released on March 3, 2023

Автор фото, Reuters

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На відео, оприлюдненому 3 березня, Євген Пригожин сказав, що його люди побоюються, що їх "підставлять як цапів відбувайлів", якщо Росія програє війну в Україні

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин готується згорнути діяльність цього воєнізованого угруповання в Україні та "знову зосередити свою увагу на Африці".

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на неназвані джерела, "знайомі з цим питанням".

Російські силовики й політичний істеблішмент розглядають Пригожина як дедалі більшу загрозу режиму Володимира Путіна, пояснює агентство, і починають вставляти йому палиці в колеса.

Коли Кремль заборонив вербувати на війну ув'язнених (що, втім, завжди було незаконно), а самих найманців "позбавив боєприпасів", Пригожин пішов на відкритий конфлікт з міноборони РФ. Однак після цього воювати в Україні підрозділам ПВК "Вагнер" стало значно складніше, пише Bloomberg.

"Війська Вагнера досі не змогли взяти свою головну ціль - українське місто Бахмут - попри місяці спроб і приголомшливі втрати, - нагадує агентство. - За словами [наших співрозмовників], тепер Пригожин планує знову зосередити увагу на Африці".

Виведення "вагнерівців" з Бахмута може змінити ситуацію з обороною міста.

Сам Пригожин в останньому відео заявив, що за кілька тижнів земля підсохне і українські війська можуть використати накопичені війська та західну техніку для наступу.

Він припустив, що ЗСУ можуть завдати удару росіянам у тому числі і біля Бахмуту. Пригожин вважає, що українці можуть підрізати і оточити "вагнерівців" біля Бахмуту й перейти у наступ на Донбасі.

При цьому керівник вагнерівців не визнає, що їхні війська можуть піти з Бахмуту найближчим часом.

Реванш

Автор фото, Телеграм Олександра Сирського

Водночас командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські сили видихаються в Бахмуті, і натякнув, що українські військові використають цю нагоду для наступу.

"Агресор не полишає надії за будь-яку ціну взяти Бахмут, не дивлячись на втрати ані в живій силі, ані в техніці. Основними силами РФ на цьому напрямку є представники ПВК "Вагнер". Не шкодуючи нічого, вони втрачають значні сили та видихаються", - написав він у телеграм.

За його словами, українські військові "зовсім скоро використають цю нагоду, як свого часу робили це під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп'янськом.

Названі Сирським операції - історії успішних наступів ЗСУ й витіснення російських військ.

Автор фото, Телеграм Олександра Сирського

Він підкреслив, що під безперервним вогнем артилерії, авіації супротивника українські бійці демонструють надлюдську стійкість, мужність і хоробрість.

Командир 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького полковник Володимир Сіленко 22 березня заявив, що Бахмут виконує свою роль зі знищення роійських військ на повну.

"Бахмут - політичне питання для Путіна. На мій погляд, Бахмут своє завдання виконав на 200 %. Це форпост, який росіяни намагаються взяти застосовуючи тактику навали штурмовими групами по 10 - 15 осіб. З досвіду роботи на цьому напрямку, окупанти застосовують артилерію навіть по своїх штурмових групах, коли їх зупиняють наші підрозділи", - заявив він.

Підпис до відео,

У зруйнованому місті залишився кожен десятий цивільний мешканець.

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