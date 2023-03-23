Вагнерівців можуть вивести з Бахмута. Сирський обіцяє скористатись нагодою

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, На відео, оприлюдненому 3 березня, Євген Пригожин сказав, що його люди побоюються, що їх "підставлять як цапів відбувайлів", якщо Росія програє війну в Україні

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин готується згорнути діяльність цього воєнізованого угруповання в Україні та "знову зосередити свою увагу на Африці".

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на неназвані джерела, "знайомі з цим питанням".

Російські силовики й політичний істеблішмент розглядають Пригожина як дедалі більшу загрозу режиму Володимира Путіна, пояснює агентство, і починають вставляти йому палиці в колеса.

Коли Кремль заборонив вербувати на війну ув'язнених (що, втім, завжди було незаконно), а самих найманців "позбавив боєприпасів", Пригожин пішов на відкритий конфлікт з міноборони РФ. Однак після цього воювати в Україні підрозділам ПВК "Вагнер" стало значно складніше, пише Bloomberg.

"Війська Вагнера досі не змогли взяти свою головну ціль - українське місто Бахмут - попри місяці спроб і приголомшливі втрати, - нагадує агентство. - За словами [наших співрозмовників], тепер Пригожин планує знову зосередити увагу на Африці".

Виведення "вагнерівців" з Бахмута може змінити ситуацію з обороною міста.

Сам Пригожин в останньому відео заявив, що за кілька тижнів земля підсохне і українські війська можуть використати накопичені війська та західну техніку для наступу.

Він припустив, що ЗСУ можуть завдати удару росіянам у тому числі і біля Бахмуту. Пригожин вважає, що українці можуть підрізати і оточити "вагнерівців" біля Бахмуту й перейти у наступ на Донбасі.

При цьому керівник вагнерівців не визнає, що їхні війська можуть піти з Бахмуту найближчим часом.

Реванш

Автор фото, Телеграм Олександра Сирського

Водночас командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські сили видихаються в Бахмуті, і натякнув, що українські військові використають цю нагоду для наступу.

"Агресор не полишає надії за будь-яку ціну взяти Бахмут, не дивлячись на втрати ані в живій силі, ані в техніці. Основними силами РФ на цьому напрямку є представники ПВК "Вагнер". Не шкодуючи нічого, вони втрачають значні сили та видихаються", - написав він у телеграм.

За його словами, українські військові "зовсім скоро використають цю нагоду, як свого часу робили це під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп'янськом.

Названі Сирським операції - історії успішних наступів ЗСУ й витіснення російських військ.

Автор фото, Телеграм Олександра Сирського

Він підкреслив, що під безперервним вогнем артилерії, авіації супротивника українські бійці демонструють надлюдську стійкість, мужність і хоробрість.

Командир 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького полковник Володимир Сіленко 22 березня заявив, що Бахмут виконує свою роль зі знищення роійських військ на повну.

"Бахмут - політичне питання для Путіна. На мій погляд, Бахмут своє завдання виконав на 200 %. Це форпост, який росіяни намагаються взяти застосовуючи тактику навали штурмовими групами по 10 - 15 осіб. З досвіду роботи на цьому напрямку, окупанти застосовують артилерію навіть по своїх штурмових групах, коли їх зупиняють наші підрозділи", - заявив він.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, У зруйнованому місті залишився кожен десятий цивільний мешканець.