"Якщо Путін відчує кров, то буде тиснути". Зеленський розповів, чому важливо утримувати Бахмут

23 хвилин(и) тому

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Якщо Україна програє битву за Бахмут, Росія почне переконувати міжнародну спільноту, що час мирних переговорів настав, і змусить тиснути на Київ, аби той пішов на неприйнятні для себе компроміси.

Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю американському Associated Press (AP). Розмова відбувалася у поїзді, яким український президент повертався із Сум до Києва.

Якщо Бахмут захоплять російські сили, сказав президент Зеленський, то Володимир Путін "продасть цю перемогу Заходу, власному суспільству, Китаю, Ірану".

"Якщо він відчує кров - унюхає, що ми слабкі - він буде тиснути, тиснути, тиснути", - пояснив АР Зеленський, розмовляючи англійською більшу частину інтерв'ю.

Бахмут як шматочок перемоги у війні

АР нагадує, що нещодавно президент Зеленський сам відвідав Бахмут, де протистояння російських та українських сил триває вже місяці. І, хоча деякі західні аналітики кажуть, що місто не є аж таким стратегічно важливим, президент Зеленський попереджає, що поступки на фронті на цьому етапі війни можуть поставити під загрозу важко виборені позиції України.

"Ми не можемо втрачати й кроку, бо війна - це пиріг, який складається зі шматків перемоги. Маленькі перемоги, маленькі кроки", - заявив український президент.

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В розмові з АР Володимир Зеленський не приховує, що втратити Бахмут після семи місяців битви за місто буде не стільки тактичною, скільки серйозною політичною поразкою.

Він передбачає, що одразу після цього почнеться потужний тиск - як з боку міжнародної спільноти, так і зсередини України.

"Наше суспільство відчує втому, - каже він. - Наше суспільство буде тиснути, щоб досягти компромісу з ними (росіянами - Ред.)".

Але поки що, твердить президент Зеленський, він не відчуває цього тиску.

Про США

Під час розмови український президент підкреслив, що успіхи українців у захисті країни значною мірою завдячують міжнародній підтримці від США та Європи. Проте у самих США, які є лідером серед західних партнерів України, починають піддавати сумніву потребу підтримувати Україну мільярдами доларів.

Серед цих голосів і попередній американський президент Трамп, який хоче балотуватися від республіканців на виборах 2024 року Його імовірний конкурент з лав республіканців і губернатор Флориди Десантіс, який заявив, що підтримувати Україну у "територіальній суперечці" з Росією не входить до національних інтересів США. Втім, під тиском своїх партійних соратників він згодом відкликав заяву.

Хоча Зеленський і не називав ім'я Трампа чи інших республіканців, але поділився своїми побоюваннями щодо того, як може вплинути на хід війни зміна влади у Вашингтоні.

"Сполучені Штати дійсно розуміють, що якщо вони припинять допомагати нам, ми не виграємо", - заявив АР український президент.

Про Китай, ядерну зброю і Білорусь

Подорожуючи в поїзді Володимир Зеленський запросив до України одного із небагатьох лідерів провідних держав світу, який не лише не відвідав Київ за час війни, але й не спілкувався з ним.

"Ми готові прийняти його тут, - сказав Зеленський про китайського лідера Сі Цзиньпіна. - Я би хотів поговорити з ним. Я мав контакт з ним до війни. Але впродовж року, понад рік, контактів не було".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Після зустрічі з президентом Путіним від китайського лідера не почули заяв, очікуваних Росією

Натомість, як нагадує АР, минулого тижня китайський лідер відвідав Росію. Але поїхав, так і не зробивши очікувану Росією заяву про надання допомоги зброєю, запаси якої в Росії швидко вичерпуються.

Лише через кілька днів після цього президент Путін оголосив про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі, ближче до кордонів НАТО.

На думку президента Зеленського це свідчить про те, що російський лідер так і не отримав гарантій підтримки, зокрема й військової, з боку Китаю. І хоче відвернути увагу від цього, знову привертаючи її до ядерної зброї.

"Що це означає? Це означає, що візит (Сі Цзиньпіна - Ред.) не приніс нічого доброго для Росії", - припускає український президент.

Чим завершиться війна?

За словами Зеленського, перемога у війні складається із "маленьких шматочків" та "маленьких кроків" проти "дуже великої країни, великого ворога, великої армії".

Автор фото, AFP Підпис до фото, Війна об'єднала не лише українців між собою, але й Україну зі світом

Що ж до самої України, то, на думку українського президента, вона вийде з війни сильнішою та об'єднаною.