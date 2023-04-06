У Києві назвали умови для можливих переговорів щодо Криму - FT

1 година тому

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Як повідомляє Financial Times, заступник керівника офісу президента України з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства Андрій Сибіга озвучив умови, при виконанні яких Київ міг би розпочати переговори з Москвою щодо Криму.

За його словами, Київ може розглянути можливість таких дипломатичних обговорень, якщо "українські війська дійдуть до кордонів" півострова.

"Якщо нам вдасться досягти наших стратегічних цілей на полі бою і коли ми опинимося на адміністративному кордоні з Кримом, ми готові відкрити дипломатичну сторінку для обговорення цього питання", - повідомив Сибіга.

При цьому Київ не виключає шлях звільнення (Криму) українською армією, додав посадовець.

FT зазначає, що цей коментар Сибіги став "найчіткішою заявою про зацікавленість у переговорах з РФ" з квітня 2022 року.

Згодом він уточнив в коментарі ВВС Україна, що переговори щодо Криму - це лише імовірна опція, але мета залишається єдиною - повернення Криму. "Всі землі мають бути повернені, жодних територіальних компромісів. Коли ми досягаємо стратегічних цілей, коли ми, наприклад, виходимо на адмінмежу, ми говоримо, що потенційно може відкриватися дипломатична сторінка про повернення Криму. Але я абсолютно не виключаю і військовий спосіб", - пояснив Сибіга.

Політичні переговори України та Росії перервалися після виявлення страшних наслідків російської окупації у Бучі та інших містах на півночі України у квітні минулого року. Відтоді сторонам вдавалося домовитися лише про обмежені питання, як-от обміни військовополоненими або "зернова угода".

Офіційна позиція Києва полягала в тому, що з Путіним переговори не мають сенсу.

Як пише FT, слова Сибіги можуть заспокоїти деяких чиновників на Заході, які "побоюються, що будь-яка спроба зробити це військовим шляхом може підштовхнути президента Росії Володимира Путіна до ескалації війни, можливо, із застосуванням ядерної зброї".

На Заході також багато хто сумнівається в здатності України відвоювати Крим, принаймні в найближчій перспективі, враховуючи, що навіть у разі успіху український наступ сильно виснажить сили ЗСУ.

Нещодавно про це висловився британський військовий аташе у Вашингтоні контрадмірал Тім Вудс, пише видання.

За його словами, у Криму може знадобитися "політичне рішення, просто через концентрацію [російських] військ там і того, що означатиме рішення українців туди піти".

"Не думаю, що там буде дуже швидке військове рішення... Тому потрібно подивитися, як створити сприятливі умови, за яких Україна могла б запропонувати переговори, а Україна, я думаю, заперечувати не буде", - додав Вудс.

Президент України неодноразово заявляв, що його кінцева мета - повернути всі землі своєї країни, включно з Кримом, під контроль Києва. Але у травні минулого року він зазначив, що Україна може розглянути можливість укладання мирної угоди, якщо російські війська повернуться на позиції до торішнього вторгнення, і припустив, що питання про Крим буде вирішене пізніше шляхом дипломатії.

Крим перебуває під російською окупацією з лютого 2014 року і був анексований Москвою після псевдореферендуму, який міжнародна спільнота визнала анексію.

Київ сподівається, що його контрнаступ просунеться на Південь і переріже сухопутний міст, який Росія використовує для постачання своїх сил. Радник Зеленського Михайло Подоляк заявив учора Радіо Вільна Європа, що українські сили будуть на порозі Криму за п'ять-сім місяців.

Деякі союзники України побоюються, що Путін може використати ядерну зброю для захисту півострова, статус якого, за його словами, не підлягає обговоренню.