У соцмережі злили плани США й НАТО щодо підготовки українського наступу - NYT

47 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Український військовий біля Бахмута, 24 березня

У твіттері й телеграмі з'являються знімки секретних документів Пентагону й НАТО про підготовку українського наступу, вони частково змінені, але частково виглядають справжніми, повідомляє New York Times з посиланням на анонімні джерела в адміністрації Байдена.

В них не йдеться про дату й місце майбутнього наступу, але є інформація про те, скільки українських бригад планують підготувати до наступу та яку кількість техніки вони отримають. Є також дані про щоденні витрати боєприпасів до HIMARS.

Військові аналітики заявили, що деякі розділи документів, ймовірно, були змінені - про це свідчить той факт, що на одному зі слайдів російські втрати вбитими оцінюються у 16-17 тисяч, а українські - 71,5 тисяч, пише газета.

Оцінка російських втрат виглядає неправдоподібно заниженою: ще 17 березня ВВС за відкритими джерелами знала імена 17 375 осіб (а 3 березня - 16 071).

Реальна кількість загиблих вочевидь вища, а західні офіційні особи називали цифри у кілька разів більші. Ця фальсифікація може вказувати на спробу дезінформації на користь Росії; витік вже з'явився в проросійських каналах.

При цьому аналітики заявили NYT, що частина документів виглядає автентичною і може надати РФ цінну інформацію про графіки постачання зброї, чисельність сформованих українських підрозділів та інші військові деталі.

Документи датуються 1 березня, тож відтоді плани могли змінитися, пише газета. Однак у цей день українські посадовці перебували на американській базі у Вісбадені в Німеччині, а на наступний день їх відвідали голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі та верховний головнокомандувач об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі.

В іншому документі є інформація про українські військові підрозділи, техніку і навчання з розкладом на січень-квітень, вказує видання.

"Документ містить коротку інформацію про 12 бойових бригад, які зараз формуються, 9 з них, очевидно, тренуються і постачаються США та іншими союзниками НАТО. З цих 9 бригад, згідно з документами, 6 будуть готові до 31 березня, а решта - до 30 квітня. За оцінками аналітиків, українська бригада налічує від 4 до 5 тис. солдатів", - пише NYT.

У документі сказано, що загальна кількість техніки, яка необхідна для 9 бригад, становить понад 250 танків і понад 350 механізованих транспортних засобів.

Документи не містять конкретних планів бойових дій - як, коли і де Україна має намір розпочати наступ, повідомляє видання. Але є, приміром, інформація про потреби української армії станом на 1 березня.

"Для досвідченого ока російського військового планувальника, польового генерала або аналітика розвідки ці документи, без сумніву, містять багато спокусливих підказок. У документах згадується, наприклад, рівень витрат боєприпасів HIMARS. Пентагон публічно не повідомляв, наскільки швидко українські війська використовують боєприпаси HIMARS, але документи це підтверджують", - відзначає видання.

Американські відомства намагалися добитися видалення цих документів, але поки що не досягли успіху.

"Нам відомо про дописи у соцмережах, і міністерство вивчає це питання", - прокоментувала New York Times заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.