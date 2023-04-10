Україна змінила воєнні плани після витоку секретних документів Пентагону - CNN

15 хвилин(и) тому

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Україна змінила деякі воєнні плани через ймовірний витік американських секретних документів, повідомляє CNN з посиланням на джерело, близьке до президента України Володимира Зеленського.

CNN не наводиться подробиць цієї інформації, але зазначає, що витік також спонукав Пентагон зробити кроки зі скорочення потоку особливо важливих документів, які зазвичай щодня доступні сотням людей в уряді.

Об'єднаний комітет начальників штабів, до якого входить найвище керівництво Міністерства оборони і який консультує президента США, зараз вивчає свої списки розсилки, щоб з'ясувати, хто отримує секретні звіти, заявив представник Пентагону.

США шпигують за і друзями, і за ворогами

Розсекречення документів Пентагону демонструє, що США шпигують як за союзниками, так і за супротивниками, пише видання. Це глибоко стурбувало американських чиновників, які побоюються, що ці викриття можуть поставити під загрозу чутливі джерела і скомпрометувати важливі міжнародні відносини, зазначається у матеріалі.

Деякі з оригінальних документів викривають масштаби американського прослуховування ключових союзників, зокрема, Південної Кореї, Ізраїлю та України, повідомили журналісти.

Інша частина матеріалів показує ступінь проникнення США в Міністерства оборони Росії та російську ПВК "Вагнер". Це вдалося зробити переважно шляхом перехоплення повідомлень та налагодження комунікації з живими джерелами, але тепер вони можуть бути відрізані чи поставлені під загрозу.

А третина документів містить відомості про слабкі місця в озброєнні армії України — системи ППО, чисельність та готовність батальйонів до критичної фази війни. Все це відбувається у момент розвитку довірчих відносин щодо розвідувальної інформації між США та Україною, пояснили автори.

Пентагон перевіряє справжність опублікованих документів

Цієї ночі Пентагон заявив, що продовжує перевіряти справжність документів та намагається оцінити, як масштабний витік може вплинути на національну безпеку.

"Міністерство оборони продовжує вивчати і перевіряти справжність сфотографованих документів, які поширюють в соціальних мережах і які, ймовірно, містять секретні та особливо секретні відомості", - йдеться у заяві заступниці прессекретаря Пентагону Сабріни Сінгх.

За її словами, розслідуванням витоку займається Міністерство юстиції США.

Сінгх додала, що офіційні особи США на вихідних говорили з союзниками й партнерами про цей витік і поінформували "відповідні комітети Конгресу".

Багато з поширених в інтернеті документів мали позначки, що вказували на те, що вони були підготовлені розвідувальним підрозділом комітету, відомим як J2, і, ймовірно, є документами для брифінгів.

За словами офіційних осіб, витік також змусив Пентагон вжити заходів для посилення контролю за потоком таких надсекретних документів, зазвичай доступних сотням людей в уряді.

Дипломати розчаровані

Союзники США також проводять оцінку та намагаються визначити, чи не постраждали внаслідок витоку їхні власні джерела та методи.

Дипломати деяких країн сказали CNN, що публічне розкриття інформації такого рівня шкодить репутації США.

"Ми очікуємо, що найближчими днями США поділяться з нами оцінкою збитків, але ми не можемо чекати їх оцінки. Зараз ми робимо свою власну", - сказав CNN чиновник із країни, що входить до так званого альянсу П'яти очей (США, Австралія, Канада, Нова Зеландія та Велика Британія).

Другий представник групи П'яти очей стурбований витоком даних про бойові дії в Україні, який може зашкодити ЗСУ на полі бою. За його словами, викликає тривогу один з лютневих документів під назвою "Росія-Україна: битва за Донбас, ймовірно, зайде в глухий кут у 2023 році". У документі йдеться про складнощі щодо оцінки тривалості операцій в Україні.

"Досягти переваг для України буде важко, але публічне оприлюднення оцінки США, що вказує на ймовірний глухий кут, не допоможе", - підкреслив співрозмовник.

Журналісти CNN переглянули 53 документи, що потрапили у відкритий доступ. Один з них доводить, що США шпигують за Зеленським. Це не дивно, але українські чиновники глибоко розчаровані витоком, сказало джерело, близьке до Зеленського.

Що відомо про злив

Секретні документи американської розвідки з'явилися у соцмережах минулого тижня. Спочатку були опубліковані матеріали щодо планів України з контрнаступу. Пізніше з'явилися документи про Китай та Близький Схід.

Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк називав витік "фотошопом" та "віртуальним псевдозливом".

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва не сумнівається у прямій чи непрямій залученості США й НАТО до конфлікту.