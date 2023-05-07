Великі сподівання: як український контрнаступ вплине на західних союзників та їхню допомогу Києву

40 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP

Вже майже 15 місяців українські військові перевершують очікування світу. Але нині українські лідери намагаються притлумити очікування, - вони побоюються, що контрнаступ не виправдає усіх надій, які на нього покладають. Про це пише Washington Post після розмов із президентом Зеленським та міністром оборони Резніковим.

"Очікування щодо нашого контрнаступу переоцінюють в світі", - заявив WP міністр оборони України Олексій Резніков, зазначивши, що це може призвести до "емоціонального розчарування".

Контрнаступ - за допомогою західної зброї - може стати ключовим моментом війни, адже українці не лише хочуть відвоювати захоплені росіянами території, але й довести, що допомога західних партнерів не була даремною і її варто продовжувати.

Наступальні операції зазвичай потребують значної переваги над противником, а росіяни непогано укріпилися вздовж усієї 900-кілометрової лінії фронту, нагадує WS. Тому передбачити, як глибоко зможуть просунутися ЗСУ, важко.

А відтак, перед українською владою постало складне запитання: який успіх буде достатнім, аби справити враження на Захід, особливо Вашингтон?

Звідси і побоювання: якщо контрнаступ не виправдає очікувань партнерів, чи не втратить Київ міжнародну підтримку або чи не посилиться тиск з метою змусити Київ до переговорів із Москвою. Такі переговори безперечно передбачатимуть "здачу" певних територій, що є неприйнятною умовою для України.

"Чим більше перемог буде на полі бою, щиро кажучи, тим більше людей повірять в нас, що означає, що ми отримаємо більше допомоги", - цитує WP розмову із президентом Володимиром Зеленським, яка відбулася минулого понеділка "у добре захищеній штаб-квартирі".

Минулі успіхи і нові цілі

Автор фото, AFP

Великі сподівання з'явилися не на порожньому місці, зауважує WP, - спочатку українці успішно відбили спробу росіян швидко захопити Київ, а згодом так само успішно пішли у наступ у Харківській та Херсонській областях.

"Ми надихали усіх, бо всі думали, що ми впадемо через 72 години", - цитує WP Олексія Резнікова. Звідси і "спільні очікування" на нові успіхи.

"Але я не можу сказати, яким буде масштаб цього успіху - 10, 30, 100 чи 200 кілометрів", - каже український міністр оборони.

А тим часом великий успіх гарантує більшу допомогу союзників - так потрібної як військовим на фронті, так і в тилу цивільним.

Під час наступу у Харківській області в українських сил була велика перевага - росіяни послабили оборону, бо не очікували нападу, а коли він розпочався, ті, хто залишалися, втекли без битви. У Херсонській області на боці українських сил були географічні переваги та складності, що їх мали росіяни із забезпеченням своїх військ на іншому березі Дніпра.

Але тепер географічні переваги на боці росіян, сили яких є значно міцнішими. За оцінками міністра оборони Резнікова, на Україні зосереджені щонайменше 500 тисяч російських вояків, із яких щонайменше 300 тисяч присутні в самій Україні.

Серед ключових першочергових завдань контрнаступу WP називає суходольний "міст" між Кримом та материком, а також повернення контролю над велетенським масивом інфраструктурних об'єктів, що оточують Запорізьку АЕС.

Українське керівництво добре розуміє ці перешкоди і саме тому продовжує просити союзників про допомогу зброєю та боєприпасами.

Україна буде готова до контрнаступу "щойно надійде зброя, про яку домовлялися із нашими партнерами", каже президент Зеленський.

А за словами міністра Резнікова, "перше ударне з'єднання" на понад 90% готове до атаки, але окремі підрозділи ще завершують навчання за кордоном.

А успіхом контрнаступу президент Зеленський називає деокупацію території України.