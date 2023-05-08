Президент Чехії закликав не квапитись з наступом і не чекати повної перемоги України

1 година тому

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Президент Чехії Петр Павел застеріг українське керівництво від поспішного контрнаступу.

Петр Павел, який у минулому був генералом НАТО, заявив в інтерв'ю газеті The Guardian, що українська армія цього року матиме лише один шанс для наступу. Тому він і застеріг від бажання квапити ЗСУ, які, на його думку, зазнають серйозних втрат.

Під час останніх зустрічей у Києві з Володимиром Зеленським та Денисом Шмигалем чеський лідер сказав, що в України більше не буде елемента несподіванки, який сприяв успіху на Харківщині та Херсонщині минулого року.

За словами Павела, під час наступу українські сили в будь-якому разі зазнають "жахливих втрат", але контрнаступ може бути успішним. Він додав, що атака, з-поміж іншого, надзвичайно затратна з погляду оснащення особового складу, логістики боєприпасів та палива.

Павел розповів, що під час зустрічі з прем'єр-міністром України минулого тижня закликав українське керівництво не "піддаватися на заклики до швидких дій до того, як вони будуть повністю готові".

"Дехто має спокусу підштовхнути їх, щоб продемонструвати якісь результати. Для України буде дуже погано, якщо цей контрнаступ зазнає невдачі, адже другого шансу в неї не буде, принаймні цього року", - наголосив він.

За словами Павела, Зеленський попросив його і словацьку колегу Зузану Чапутову надати озброєння для двох механізованих бригад до початку наступу.

"Судячи з усього, вони все ще вважають, що не мають всього необхідного для початку успішної операції", - зазначив президент Чехії.

Павел додав, що йшлося про постачання близько 35 танків і 100 бронемашин, що зараз буде "вкрай складно".

"Чехія вже поставила не менш як 100 танків, особливо Т-72, багато з яких були модернізовані, приблизно таку ж кількість БМП, артилерії, гранатометів та багато боєприпасів, - пояснив президент країни. - У нас є деякі можливості в галузі систем ППО з певною кількістю ракет, і це їм допоможе".

Чеський президент зазначив, що Києву не варто "недооцінювати росіян, тому що у них достатньо живої сили, у них все ще достатньо техніки, навіть якщо вона стара і, можливо, її менше, але все ж у них є велика кількість артилерії та багато боєприпасів".

"Вони не такі вже безпорадні з погляду оборони. І, звісно, бути в обороні їм простіше, тому що українці зазнають жахливих втрат, навіть якщо будуть добре підготовлені. Атакувати такого ворога, як Росія, буде складно, і росіян не застануть зненацька вдруге", - зазначив президент.

Він підкреслив, що Захід має бути готовим і до того, що війна може закінчитися з результатом, який не передбачає повної перемоги України.

"Ми повинні робити все, що в наших силах, щоб підтримувати українців і допомагати їхньому успіху. Але з внутрішньої точки зору, ми повинні бути готові до інших варіантів розвитку подій", - заявив Павел.

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