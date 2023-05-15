Пригожин, Буданов і Зеленський. WP розповіла про нібито контакти "вагнерівців" з розвідкою України

1 година тому

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Засновник російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин нібито пропонував Україні в обмін на відведення підрозділів ЗСУ з Бахмута, де його найманці зазнають великих втрат, розкрити дані про позиції військ РФ для атак.

Про це пише The Washington Post з посиланням на секретні документи Пентагону, які "злили" в мережу через платформу Discord. Цю інформацію вже прокоментував президент Зеленський та керівник ПВК "Вагнера".

"Таку пропозицію "кухар Путіна" зробив через свої таємні контакти Головному управлінню розвідки міноборони України наприкінці січня, коли "вагнерівці" гинули під час штурмів Бахмута тисячами", - уточнює WP і додає, що українська сторона на це не погодилася.

Видання зазначає, що Пригожин публічно ворогував з російськими воєначальниками, які, як він заявляє, не змогли озброїти й поповнити запаси його сил. Але він також є союзником президента Росії Володимира Путіна, який цілком може розцінити пропозицію Пригожина обміняти життя бійців "Вагнера" на російських солдатів як зрадницьку.

Які саме позиції російських військ пропонував розкрити ватажок вагнерівців, не уточнюється.

Як пише видання, двоє українських посадовців підтвердили, що Пригожин кілька разів розмовляв з управлінням української розвідки. Один з них повідомив, що Пригожин неодноразово робив пропозицію щодо Бахмута, але Київ відхиляв її, тому що не довіряє Пригожину і вважає його пропозиції нещирими.

Цю думку поділяє й американський чиновник, з яким спілкувалося WP.

Інші "злиті" документи Пентагону свідчать, що в міноборони РФ в приватному порядку розмірковували над тим, як реагувати на критику Пригожина та його вимоги про додаткові ресурси. У документах також йдеться про боротьбу за владу між "кухарем Путіна" та вищими російськими посадовцями, зокрема, міністром оборони РФ Сергієм Шойгу.

"На цьому напруженому тлі Пригожин підтримував таємні стосунки з українською розвідкою, які, крім телефонних дзвінків, містили також особисті зустрічі з офіцерами ГУР у невказаній африканській країні, йдеться в одному документі", - пише видання.

Також у матеріалі йдеться, що Пригожин нібито говорив офіцеру української розвідки, що війська РФ мають труднощі з постачанням боєприпасів. Він також нібито порадив українцям продовжувати наступ на кордоні з тимчасово окупованим Кримом, коли моральний дух російських військ був низьким.

Видання пише, що Кремль не відповів на прохання прокоментувати зв'язок Пригожина з Україною.

Сам Пригожин іронічно прокоментував статтю WP.

"Звісно, я можу підтвердити цю інформацію. Нам взагалі немає чого приховувати від іноземних спецслужб. Ми досі з Будановим (голова ГУР) перебуваємо в Африці", - написав Пригожин у неділю у своєму телеграмі.

Видалена частина інтерв'ю з Зеленським

Раніше Washington Post прибрала з інтерв'ю Володимира Зеленського, яке вийшло на сайті видання 13 травня, фрагмент, у якому президента України запитують про контакти засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина з українською розвідкою. Однак пізніше цю частину повернули.

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Ось видалені фрагменти розмови WP з українським президентом.

WP: Документи вказують на те, що ГУР, ваше розвідувальне управління, підтримує неофіційні контакти з Євгеном Пригожиним і ви були в курсі, зокрема, зустрічі Євгена Пригожина з офіцерами ГУР. Це правда?

Володимир Зеленський: Це питання (військової - Ред.) розвідки. Ви хочете, щоб мене судили за державну зраду? І тому дуже цікаво, якщо хтось каже, що у вас є документи, або якщо хтось із нашого уряду розповідає про діяльність нашої розвідки, я хотів би запитати у вас: з якими джерелами в Україні ви контактуєте? Хто говорить про діяльність нашої розвідки? Адже це найтяжчий злочин у нашій країні. З якими українцями ви розмовляєте?

Журналісти запевнили Зеленського, що ніхто з українських чиновників про це з ними не говорив, натомість вони опираються виключно на витік документів.

Вони також зазначили, що дізналися, що Буданову про російський план дестабілізації Молдови розповіли колишні "вагнерівці".

"Буданов повідомив вам, що розглядає цю схему як спосіб (російської сторони - Ред.) викрити Пригожина (в контактах із ГУР - Ред.), тому що "ми маємо з ним справу", - заявили журналісти.

У відповідь український лідер звинуватив американських журналістів у спробі допомогти РФ.

"Ви публікуєте якусь інформацію, яка не допомагає нашій державі. Отже, я не зовсім розумію, про що ви говорите. Я не зовсім розумію вашу мету. Ваша мета - допомогти Росії? Отже, ми маємо різні цілі".

Зеленський зазначив, що кожне з цих запитань демотивує Україну, демотивує партнерів допомагати Україні.

"Так чи інакше, я просто не розумію вашої мети", - заявив український президент.

Київ стверджує, що не веде жодних переговорів із Москвою. Єдиний виняток - переговори про обмін полоненими, які проводяться під егідою ГУР.