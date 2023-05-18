Військові розповіли, чи справді США забороняють українцям тренуватися на F-16

43 хвилин(и) тому

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США поки що не дали дозволу європейським країнам розпочати навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16, пише New York Times.

У Повітряних силах України у розмові з ВВС порадили не надто довіряти матеріалу NYT і запевнили, що "повітряна коаліція" готується і варто чекати на офіційне рішення про початок навчання українських пілотів на F-16.

Як літаки F-16 можуть змінити хід війни в Україні - читайте у нашому матеріалі.

США не дозволяють?

Видання NYT стверджує, що Білий дім скептично ставиться до можливості передачі бойових винищувачів ЗСУ.

Без дозволу Вашингтона навчання пілотів, ймовірно, обмежиться вивченням технічної частини та стратегічними уроками, без безпосереднього керування літаками.

В американській адміністрації вбачають кілька головних перешкод для передачі Україні літаків F-16.

Насамперед це висока вартість винищувачів. У разі їхньої передачі ЗСУ на це може піти значна частина бюджету, виділеного на підтримку України.

За словами співрозмовника NYT, зараз США сконцентровані на постачанні інших видів озброєння, які необхідні Україні для початку контрнаступу.

Крім того, у Пентагоні та Білому домі побоюються, що до рук супротивника можуть потрапити американські технології, включно з радіоелектронікою та радіолокаційним обладнанням.

F-16 - один з видів озброєнь, для яких навіть союзники мають отримати дозвіл Пентагону на обговорення технологій із зовнішніми партнерами, такими як Україна, пояснив високопосадовець міністерства оборони США.

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При цьому, офіційний представник США не виключив, що адміністрація Байдена надасть ліцензії на реекспорт F-16 європейським військовим, що дозволить їм передати Україні свої літаки.

Адміністрація Байдена часто чинила опір наданню Україні потужнішої зброї через побоювання Москви посилити свої атаки. Однак останнім часом занепокоєння вщухло, оскільки наразі не зрозуміло, як Росія може посилити ескалацію ще більше, за винятком ядерної зброї.

"Надання Україні F-16 стримає Росію, а не "спровокує" її", - закликав минулого місяця міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. - Час зробити цей крок".

Українські пілоти готові - NYT вірити не треба

У розмові з ВВС Україна речник повітряних сил Юрій Ігнат порадив скептично ставитись до публікації NYT, адже там йде посилання на неназвані джерела, а офіційно представники США про заборону навчати пілотів у Європі не казали.

"До цієї публікації треба ставитись дуже обережно - там посилаються на джерела, а це дуже неперевірена інформація. Є в США люди, які противники цього у владі, а є прихильники. Ми там працюємо", - вказує він.

Ігнат заявив, що ніяких заборон не існує, але тривають перемовини з усіма сторонами щодо початку навчання українських пілотів на F-16.

"Ніяких дат приблизного початку навчання пілотів зараз немає. Очікуємо офіційної інформації, але ми маємо розуміти - президент їздив і домовлявся про це, говорили про літаки, тому чекаємо на результат - початок навчання. Наші пілоти і технічний персонал вже готові, робота ведеться, наші представники постійно за кордоном цим займаються", - наполягає Ігнат.

За його словами, створення "авіаційної коаліції" йде на повну.

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Він ще раз наголосив, що, попри певні чутки, станом на зараз українські пілоти ще не навчаються ніде працювати на F-16.

"Є майданчики потрібні у різних країнах. Є чітке бачення нашої влади, як це має бути, чітко озвучений літак - F-16, на яких ми збираємось готувати. Франція та Італія чітко сказали, що дають свою базу для навчання, хтось готовий навчати", - додав Ігнат.

"Коаліція винищувачів"

17 травня прем'єр-міністри Британії та Нідерландів за підсумками зустрічі на полях саміту Ради Європи у Рейк'явіку домовилися очолити "коаліцію винищувачів" для надання Україні F-16.

Нідерланди є однією з чотирьох європейських країн, які, за словами українського високопосадовця, тихо сигналізували, що готові відправити F-16 до Києва.

За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, їхній флот разом із флотом Данії та Бельгії могли би забезпечити щонайменше 125 боєздатних F-16.

Норвегія, яка минулого року зняла з експлуатації певну кількість F-16, перейшовши на досконаліші винищувачі F-35, також готова зробити свій внесок, вказав український чиновник.

Раніше цього тижня британський прем'єр-міністр Ріші Сунак заявив, що цього літа Сполучене Королівство розпочне початковий етап навчань українських пілотів на винищувачах F16. Паралельно країна працює з партнерами щодо постачання Україні цих бойових літаків.

Автор фото, ОФІС ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Підпис до фото, Очільник уряду Британії пообіцяв організувати навчання українських пілотів

Минулого місяця Польща й Словаччина заявили, що відправили Україні понад 20 радянських винищувачів МіГ-29 перед контрнаступом. Але Київ наполягає на F-16, оскільки вони найкраще оснащені для захисту від російських авіаударів та бойових літаків.

Розбіжності союзників

Новий поштовх Британії та Нідерландів надати Україні винищувачі F-16 підкреслив розбіжності між західними союзниками, які неодноразово сперечалися щодо надання потужної зброї.

Знову актуалізувалось протиставлення США до таких речей, пише NYT.

На думку видання, небажання Америки дозволити навчання українських пілотів серйозно обмежить запропоновану нову європейську коаліцію з допомоги Україні отримати F-16 і здійснювати польоти — чи то в поточній війні, чи то для захисту від будь-якої майбутньої агресії з боку Москви.

"Що справді важливо тут, так це дати сигнал Росії, що ми як нації не маємо екзистенційних чи принципових заперечень проти постачання Україні необхідних їй можливостей, залежно від того, що відбувається на полі бою", — заявив у середу британський міністр оборони Бен Воллес в Берліні.