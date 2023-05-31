Удар по Москві і прорив на Бєлгородщину - Україна "формує" поле бою перед великим наступом - FT

1 година тому

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Україна здійснює "операції з формування обстановки", щоб ввести в оману або відвернути увагу російського командування та сформувати сприятливий фон для контрнаступу, пише британське видання "Financial Times".

Спочатку був загадковий удар безпілотника по Кремлю 3 травня. Потім - "вторгнення" у Бєлгородську область, наслідки якого для Москви можуть змусити її перекинути фронтові війська до прикордонних регіонів.

Потім наприкінці минулого тижня Україна здійснила атаку морських безпілотників на російський корабель у Чорному морі. А у вівторок вранці кілька десятків безпілотників атакували Москву.

Обдурити противника

Напередодні довгоочікуваного контрнаступу Києва, який має на меті повернути окуповані території, такі атаки є прикладом "операцій з формування обстановки" (англ. shaping operations), які Україна розпочала цього місяця.

Ці операції є частиною стандартної воєнної практики, пише видання. Їхньою метою, за словами представників оборонного відомства та аналітиків, є спроба обдурити супротивника, втрутитися в його спосіб мислення та іншим чином "сформувати" поле бою перед великим наступом.

Джон Спенсер, колишній майор армії США, який очолює кафедру війни у міських умовах в Інституті сучасної війни у Вест-Пойнті, зазначає, що "операції обману" завжди були частиною війни, але зараз їхній ефект посилюється соціальними мережами.

"Це українські операції в сірій зоні, які вимагають від Росії витрачати ресурси — чи то війська, чи то інформаційні операції. Вони схожі на роботу фокусника: вони обманюють глядача і змушують його звернути увагу на щось інше", — каже Спенсер.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Дим біля Москви

Видання нагадує про вибух двох безпілотників над куполом Кремля 3 травня і про ранкову атаку безпілотників на Москву 30 травня, які проявили вразливість російської столиці. Також вторгнення двох груп російських партизанів у прикордонну Бєлгородську область РФ 22 травня показало, що кордони Росії "не є непроникними".

Під час вчорашніх ударів по Москві, що йшли за хвилею російських ударів по Києву, над російською столицею вибухнуло кілька БпЛА. Росія стверджувала, що збила їх усіх до того, як вони досягли своєї цілі, але атака знову продемонструвала вразливість Москви.

Видання також цитує українського високопосадовця, який сказав: "Успішний наступ починається з успішного психологічного наступу. Їхній (російський. - Ред.) бойовий дух не на найвищому рівні".

Колишній офіцер британської армії і автор книги "Як вести війну" Майк Мартін пояснив FT: "Ідея полягає в тому, щоб створити багато дилем для російського командування. Проблеми - такі як прорив лінії фронту - привертають увагу. Дилеми, навпаки, паралізують дії".

FT зазначає, що операції з формування мали певний психологічний ефект у Москві, їх прокоментували у Кремлі та в блогосфері.

Коментуючи вторгнення до Бєлгорода, офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що війна вимагає "дуже складної та напруженої роботи", яка "постійно викликає запитання".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Представники "Російського добровольчого корпусу", які атакували Бєлгородську область

Після вчорашньої атаки безпілотників на Москву популярний російський телеграм-канал "Рыбарь"(він пов'язаний з міноборони Росії) написав: "Якщо мета атаки полягала в тому, щоб спричинити стрес у населення, то факт появи українських безпілотників у небі над Москвою вже зробив цього достатньо".

Вдарити по моральному духу

Тим часом представник української військової розвідки сказав, що рейд у Бєлгородську область та подібні операції мають на меті "завдати удару по моральному духу росіян і змусити їх передислокувати війська" вздовж кордону, хоча "ми поки що не бачимо жодних ознак" цього.

Схожу тактику Україна успішно застосувала минулого літа. Протягом кількох тижнів вона обговорювала ідею контрнаступу на півдні. Коли ж російські війська рушили на південь в очікуванні цієї атаки, Київ натомість почав бліцкриг на півночі, у Харківській області.

FT зазначає, що Росія теж не залишилася осторонь. Вона активізувала ракетні та безпілотні атаки на українські міста та об'єкти інфраструктури.

13 травня потужний вибух накрив місто Хмельницький, пошкодивши школи, медичні центри, багатоквартирні будинки та промислові об'єкти. У понеділок росіяни також завдали удару по авіабазі міста.

Крім того, Росія розгорнула інформаційні операції, такі як стеження за комерційними судами в Чорному морі. Вона також збудувала величезні оборонні укріплення вздовж лінії фронту.

Західні офіційні особи кажуть, що не зрозуміло, наскільки ефективним виявиться нинішній контрнаступ, але Україна продовжуватиме свої "операції з формування", поєднуючи їх з точними атаками, які мають на меті підірвати російські військові активи і можливості.

Це можуть бути удари з використанням крилатих ракет Storm Shadow, а також атаки безпілотників на "важливі цілі", як то розвідувальний корабель "Іван Хурс".

"Вони [українці] тестують і зондують, з'ясовуючи, що працює, а що ні", - сказав західний високопосадовець.

"Весь сенс цього контрнаступу полягає в тому, що ні Росія, ні [західні союзники] не знають, коли він насправді розпочався. І те, що ми бачимо зараз, - це те, що вони змушують росіян постійно гадати", - вважає він.