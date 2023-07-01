Українське керівництво розповіло директору ЦРУ, як планує перемогти у війні - WP

47 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У червні директор ЦРУ Вільям Бернс таємно відвідав Київ

Директор ЦРУ Вільям Бернс під час таємної подорожі до України ознайомився з українським планом фінальної стадії війни, повідомляє Washington Post з посиланням на власні джерела.

Як повідомляє видання, Бернс у Києві почув від українського керівництва амбіційні плани повернути території та підштовхнути Росію до перемовин щодо припинення вогню вже до кінця цього року.

"Бернс нещодавно відвідав Україну, як він це робив регулярно з початку нещодавньої агресії Росії більше року тому", - повідомив журналістам анонімний американський чиновник.

Мета полягала в обміні розвідувальними даними.

Під час зустрічі українські керівники, зокрема, представники розвідувальних відомств, висловили впевненість у поверненні низки територій вже до осені.

Після цього, як повідомляє видання з посиланням на три джерела, Україна хоче перемістити артилерію та ракетні системи до лінії адміністративного кордону з контрольованим Росією Кримом, просуватися далі на схід України, а потім розпочати переговори з Москвою вперше після зриву мирних переговорів у березні 2022 року.

"Росія буде вести перемовини, лише якщо відчуватиме загрозу", - сказав виданню український високопосадовець.

Американське видання пише, що Зеленський і його військове командування, яке зіткнулося з підготовленими російськими оборонними позиціями на півдні та сході, перебувають під надзвичайним тиском з боку західних країн, які надали Україні сучасну зброю на мільярди доларів та навчання військовим перед контрнаступом.

Україна зазнала значних втрат, коли її війська пересувалися мінними полями та в напрямку укріплених траншей на відкритій степовій території. Складна місцевість зробила війська вразливими для російських авіаударів і ракетних атак.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Після виходу на адмінкордон з Кримом Україна зможе тиснути на Росію і ефективно обстрілювати російські позиції на півострові

Військові аналітики повідомили виданню, що мета України змусити Росію піти на перемовини є амбітною, враховуючи потужну оборону Росії, але виключати успіху українців не варто.

"Цілком можливо, що вони зможуть перерізати сухопутний міст до Криму, або захопивши місцевість, або якщо вона опиниться в радіусі дії HIMARS та іншої артилерії, але багато що залежить від рівня виснаження", - сказав Роб Лі, військовий аналітик Foreign Policy Research Institute.

"Якщо Україна зазнає занадто великих втрат, її наступ може завершитися передчасно. Але якщо Україна зможе завдати достатніх втрат російським силам і техніці та перешкодити переміщенню підкріплень, Україна зможе послабити оборону Москви настільки, щоб досягти прориву", - пояснив він.

Для прориву, на думку аналітика, можуть знадобитися тижні або місяці.

За ідеального сценарію, якому віддає перевагу Київ - як пише Washington Post, українські військові отримають важелі впливу на Росію, висунуть війська та потужні озброєння до краю кордону України з Кримом, і зможуть контролювати переміщення військ на півострові, на якому базується Чорноморський флот Росії.

"Якщо Україна матиме можливість завдати ударів по додаткових важливих аеродромах, мостах, залізничних лініях та логістичних вузлах, це може ускладнити для Росії ведення війни", — каже Роб Лі.

Після цього Україна може запропонувати не забирати Крим силою, вимагаючи від Росії погодитися з будь-якими гарантіями безпеки, які запропонує Захід Україні, пише видання, посилаючись на українських чиновників.

"США згодні з тим, що Україна повинна вступати в переговори з сильної позиції. США задоволені тим, що наше командування не робить дурниць, зберігає солдатів і техніку. Підтримка сильна, і це підвищує нашу мотивацію", - повідомив виданню український високопосадовець.