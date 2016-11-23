Пресса: Нафтогаз как жертва Газпрома

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"Газовые войны" между Киевом и Россией в Twitter, перемена во взглядах Дональда Трампа и стратегия Запада в отношении России.

Bloomberg: газовые войны в интернете

Борьба между НАК "Нафтогаз" и "Газпромом" перешла в сеть, пишет Bloomberg.

Американское агентство рассказывает, как украинская компания создала Twitter аккаунт, через который напрямую информирует российского газового монополиста о проблемах с контрактами и публикует статьи, осуждающие российские планы поставки газа в Европу в обход Украины.

Сейчас аккаунт имеет более 1800 подписчиков.

В сентябре компания опубликовала ссылку на сайт, который считает дни, часы, минуты и секунды с того времени, когда Киев перестал покупать газ у Москвы.

"Возможно, это тот случай, когда они (НАК" Нафтогаз ". - Ред.) решили, что российской контр-пропаганды или сообщений из России, на которые они бы хотели ответить, достаточно, и можно поссориться", - цитирует Bloomberg профессора Оксфордского университета Филиппа Говарда.

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В "Газпроме" отказались комментировать ситуацию. Twitter-аккаунт российской компании, у которого почти 70 тысяч фолловеров, до сих пор не ответил ни на один из твитов "Нафтогаза", отмечает издание.

С приближением зимы украинские запасы природного газа находятся на самом низком уровне с 2014 года.

"Нафтогаз" может выиграть от того, что изобразит себя в роли жертвы "Газпрома", - агентство цитирует профессора и добавляет, что ей "понадобятся соболезнования", как только топливо начнет заканчиваться.

Трамп: потрясен победой

Новоизбранный президент США Дональд Трамп смягчил свою риторику и продемонстрировал "шаткость" в собственных позициях по некоторым вопросам. Такое впечатление сложилось у New York Times после интервью с будущим хозяином Белого дома.

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Он отказался от своего обещания посадить Хиллари Клинтон, демонстрируя "великодушие" к ней в разговоре, выразил сомнение в необходимости применения пыток к подозреваемым в терроризме и пообещал быть беспристрастным в вопросе изменения климата.

И как бы приятно эти заявления не звучали, пришлось осознать, насколько "поверхностно продуманы" многие из позиций миллиардера, отмечает издание.

"Интервью показало, насколько зыбки позиции Трампа по определенным вопросам", - говорит газета.

Трамп признался, что "потрясен" собственной победой на выборах.

"Это потрясающая работа, и я не ошарашен ею", - заверил он журналистов New York Times.

Отвечая на вопрос журналистов о внешнеэкономической политической стратегии, Трамп не вдавался в подробности. Он отметил, что "было бы хорошо" найти общий язык с президентом России Владимиром Путиным и отверг идею о какой-то "перезагрузке" отношений с Москвой, вспоминая о критике в адрес Клинтон после такой попытки.

Новоизбранный президент продемонстрировал гибкость по широкому кругу вопросов. Единственная сфера, в которой он оставался непреклонным - его бизнес, говорит издание. Трамп четко дал понять, что не продаст свою бизнес-империю, однако заверил, что постарается дистанцироваться от управления ею, подчеркивает газета.

Наконец, New York Times вспоминает слова 40-го президента США Рональда Рейгана, который говорил, что в отношениях с СССР надо применять подход "доверяй, но проверяй".

"Сейчас этот подход применим и к Трампу. За исключением, к сожалению, части со словом доверяй", - заключает издание.

Сдержать невозможно спровоцировать

Россию стоит сдерживать вместо того, чтобы провоцировать. Такое мнение в колонке Times выражает британский журналист и публицист Эдвард Лукас.

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Он комментирует ситуацию с договором о ликвидации ракет средней и малой дальности, подписанным в 1987 году Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым.

Автор отмечает, что в то время, когда американское ядерное оружие изнашивается, а его технологии не обновляются, российское - быстро модернизируется.

"Россия всегда имела мощные "стратегические" ядерные возможности", - говорит обозреватель издания и добавляет, что "по крайней мере теоретически" Москва использовала их для проведения политики сдерживания.

Но сегодня возникла угроза, что впоследствии Россия может вообще выйти из соглашения, предупреждает автор. США неоднократно обвиняли Москву в нарушении договора, добавляет он.

"Риторика бряцания оружием России и ее нервные игры в войну - новые и очень нежелательные", - добавляет он.

Автор вспоминает и об обвинениях Москвы в адрес Вашингтона из-за размещения США системы противоракетной обороны в Румынии и Польше. Но, по мнению обозревателя, США имеют на это право, а "неправильно себя ведет" в этой ситуации именно Россия.

Журналист говорит, что Западу необходимо вкладывать средства в модернизацию вооружений типа крылатых ракет JASSM, вместо того, чтобы размещать в Европе "дорогие комплексы вооружения, которые не прошли испытания". Ведь "цена возможности" может быть очень велика.

"Даже такие ястребы, как я, видят преимущества инвестиций в вооружение и военные средства, которые будут сдерживать, а не провоцировать Россию", - заключает автор. Он добавляет, что на фоне попыток Москвы "подорвать устои европейской безопасности" необходимо изучить уроки прошлого по контролю над вооружением.

Медленный шопинг

Британские исследователи призвали розничные сети уменьшить скорость обслуживания в супермаркетах, пишет Independent.

Сотрудники университета Гертфордшир обнародовали отчет, в котором говорится о том, что пожилым людям необходимо проводить больше времени в очереди в кассу, поскольку это способствует общению с окружающими.

"Очередь для пожилых людей, которая будет двигаться медленнее, положительно скажется на опыте совершения покупок для тех, кто наслаждается социальным аспектом шопинга", - говорится в отчете.

Исследователи добавляют, что онлайн-шопинг может провоцировать чувство изолированности у старших людей.

Авторы отчета призвали владельцев супермаркетов проводить специальные акции, направленные на тех, кому за 60, и стимулировать их делать покупки в спокойные часы в течение рабочей недели.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, Служба мониторинга ВВС