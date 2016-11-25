Культобзор: наследие Ван Гога и роскошный фильм Земекиса

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Раритеты из желтого дома в Арли, где жил Винсент Ван Гог, "роскошный и сексуальный" шпионский триллер Роберта Земекиса и неизвестное увлечение Элтона Джона - в культурном обзоре этой недели.

Наследие Ван Гога

Кровать Ван Гога, изображенная на одном из его наиболее известных полотен "Спальня в Арли", возможно, сохранилась до наших дней и находится в одном из домов в нидерландской провинции.

По крайней мере, так утверждает историк-искусствовед Мартин Байли, сообщает Independent.

Исследователь проследил историю одного из самых известных художественных шедевров, который импрессионист приобрел за 150 франков в 1888 году для своей комнаты в желтом доме в Провансе.

В 1890 году, после самоубийства Винсента Ван Гога, эта кровать перешла вдове его брата Джо, которая привезла ее в Нидерланды.

И, казалось бы, на этом история и закончилась, однако г-ну Байли удалось найти письмо 1937 года, в котором племянник Джоанны Ван Гог предлагает инициаторам музея в Арли передать эту кровать. Музею так и не суждено было открыть двери для посетителей из-за начала войны, и артефакт туда так и не попал.

Историк связался с племянником и узнал, что тот передал его жителям маленького городка Боксмир на юге Нидерландов.

"Г-н Байли считает, что именно там эта кровать и сохранилась до наших дней, а ее владельцы могут даже не догадываться о ее истории", - пишет Independent.

"Шпионы-союзники": роскошно и сексуально

Роскошный, сексуальный и гламурный... Такими словами британский кинокритик Робби Коллин описывает остросюжетный шпионский триллер с участием Брэда Питта и Марион Котийар.

Копірайт зображення AP Image caption Брэд Питт на фоне постера фильма

Новая работа режиссера Роберта Земекиса, получившего известность благодаря лентам "Форест Гамп" и "Назад в будущее", просто "кружит головы", говорит кинокритик в колонке Daily Telegraph.

"Это фильм, в котором пары выглядят на миллион под прямым солнечным светом и в пять раз лучше в сумерках, и говорят возвышенным киношным языком, в котором каждое предложение воспринимается как сверхлегкий волан для бадминтона: игривое, искрящееся и метко сказанное", - говорит кинокритик.

В одном из своих интервью г-н Земекис говорил, что хочет, чтобы визуальные эффекты в его лентах были на таком уровне, чтобы у зрителя даже не возникал вопрос, что в фильме - реальность, а что - вымысел.

В "Шпионах-союзниках" (англ. Allied) ему это удалось воплотить в жизнь с высоким "мастерством и манерностью", считает кинокритик.

Наконец, г-н Коллин отмечает, что сравнений с одной из предыдущих работ Брэда Питта "Мистер и миссис Смит" невозможно было избежать, особенно учитывая ситуации в личной жизни актера, которые сопровождали работу над обеими лентами.

"Шпионы-союзники"- история, окутанная увлекательным обманом длиной больше, чем жизнь, работа, заставляющая сердце биться быстрее", - заключает кинокритик.

1 декабря лента "Шпионы-союзники" выходит на экраны украинских кинотеатров.

Неизвестное увлечение сэра Элтона

Ни для кого не секрет, что Элтон Джон коллекционирует экстравагантные очки. А вот о том, что он - владелец коллекции из около 8 тысяч фотографий, некоторые из которых датированы началом ХХ века, известно немногим.

Некоторые из этих фотографий сейчас представлены в экспозиции "Радикальный глаз" галереи современного искусства Тейт Модерн в Лондоне, сообщает New York Times.

По словам одного из инициаторов выставки - Филиппа Проджера, коллекция певца является одной из важнейших в мире.

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"К ней относятся одни из лучших образцов работ известных фотографов мира, особенно современного межвоенного периода", - цитирует издание г-на Проджера.

Сэр Элтон Джон начал коллекционировать фотографии в 90-х, когда его выписали из реабилитационного центра, где он лечился от алкогольной зависимости.

В его коллекции работы таких всемирно известных художников как Ман Рэй, Ирвинг Пенн и Доротея Ланж.

Сейчас певец вместе со своим мужем обсуждают с Тейт Модерн, какие из фотографий, возможно, подарят галерее, отмечает издание.

Экспозиция частной коллекции Элтона Джона будет открыта в течение шести месяцев - до 7 мая следующего года.

Новый взгляд на Джейн Остин

Правильное ли представление у нас сложилось о Джейн Остин на основе ее всемирно-известных романов "Гордость и предубеждение" и "Эмма"?

Автор книги "Джейн Остин, скрытый радикал" (Jane Austen, the Secret Radical) Хелен Келли считает, что нет.

Обозреватель Guardian Джон Муллан прочитал книгу и делится с читателями своими впечатлениями.

Оказывается, что британская писательница была политической активисткой, но не была консерватором, говорит обозреватель. По его словам, книга г-жи Келли демонстрирует, что Джейн Остин не просто описывала драмы в своих романах, а и использовала их "для того, чтобы исследовать важные вопросы своего настоящего".

Обозреватель добавляет, что автор книги, кажется, первая, кто увидел, что действительно хотела сказать легендарная писательница. Хотя большинство из ее открытий - не новы, добавляет он.

Г-н Муллан отмечает, что в попытках отыскать политический подтекст в произведениях Джейн Остин автор "пренебрегает" ее художественными приемами.

"И именно в этом и есть ее (Джейн Остин. - Ред.) радикализм: не в ее взглядах, большинство из которых остались неизвестными, а в полной отваге ее художественной техники", - заключает обозреватель Guardian.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, Служба мониторинга ВВС