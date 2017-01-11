О чем предупредил Обама - обзор прессы

Копірайт зображення Getty Images Image caption Барак Обама произнес прощальную речь

Прощальная речь Обамы и возможные мотивы России для вмешательства в американские выборы - в обзоре международной прессы в среду, 11 января.

Обама: "демократия в осаде"

Прощальная речь американского президента Барака Обамы в родном Чикаго не оставила равнодушными британские газеты.

"Президент надеется на людей, а не на Дональда Трампа, что они станут "стражами нашей демократии", - пишет Daily Telegraph.

По мнению газеты, основной посыл речи заключается в обеспокоенности состоянием американской демократии и призыве сохранить ее. Это завуалированный "укор раскольнической риторике предвыборной кампании Дональда Трампа, которая включала нападки на мусульман, инвалидов, женщин и мигрантов".

Guardian также обращает внимание на слова Обамы о том, что для преодоления дискриминации недостаточно законов, "должны измениться сердца".

"Хотя на протяжении последних восьми лет казалось, что эта ночь будет радостной и ностальгической, она прошла на серьезной ноте и была полна знаков и предупреждений о том, что демократия в осаде", - пишет издание.

Хотя Обама не упоминал Трампа в своей речи в этот вечер, в ней содержалось множество "ссылок" на него, пишет Daily Mail.

Особенно когда на радость публике президент отметил, что "наука и разум имеют значение" и раскритиковал "дискриминацию американских мусульман". Газета заметила, что Обама лишь кратко подытожил успехи администрации, а основное внимание уделил "общественным проблемам, которые стране еще предстоит решать".

Как подытоживает Daily Telegraph, "в отличие от Ричарда Никсона, Билла Клинтона и многих других до него, это президент, чья репутация не была омрачена скандалами".

Мотивы Москвы и Трампа

Копірайт зображення Getty Images Image caption Американские спецслужбы считают, что Кремль мог помочь Дональду Трампу стать президентом США

Разведки стран Западной Европы и США разделяют мнение о вмешательстве России в ход президентской кампании в США в 2016 году, но их взгляды на мотивы Москвы разбегаются, пишет Newsweek.

Американские спецслужбы считают, что меры, принятые Россией и санкционированные, по их мнению, непосредственно Владимиром Путиным, должны были помочь Дональду Трампу стать президентом США.

Впрочем, по мнению западноевропейскими разведки, более значительной целью операции Кремля было "нанесение ущерба НАТО с тем, чтобы снизить возможность союзников вмешиваться во внутренние дела России и способность отвечать на военные кампании или кибератаки Кремля на соседние страны", пишет Newsweek.

По словам издания, для многих стран Запада стало шоком то, что Дональд Трамп был достаточно хорошо информирован американскими спецслужбами об усилиях Кремля, но просто игнорировал или отрицал эту информацию.

"Возможно, впервые со времен Второй мировой войны страны Западной Европы опасаются, что избрание Трампа в Америке может вызвать события, которые поставят под угрозу их национальной безопасности и нанесут непоправимый вред союзам, благодаря которым континент чувствовал себя в безопасности на протяжении десятилетий", - резюмирует издание.

Санкции как козырь США

Москве не стоит легкомысленно относиться к внесенному в Конгресс США проекту "комплексных" антироссийских санкций, считает директор российского Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

Как пишет "Независимая газета", по его прогнозу, новые ограничения могут повлиять на импорт Россией современных технологий, например, из Израиля или Южной Кореи, а также коснуться экспорта российской военной техники и проектов сотрудничества в сфере двойных технологий.

"Правда, все, кто боялся американцев, уже "отскочили" от военно-технического сотрудничества с Россией еще в 2014 году. А индийцы или китайцы, скорее всего, продолжат закупки нашей техники", - считает г-н Пухов.

Значительный пакет новых санкций станет для начала дополнительным фактором в переговорах избранного президента Дональда Трампа с Россией, считает директор Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов. По его мнению, Трамп вряд ли сразу подпишет новый законопроект в случае его утверждения в Конгрессе.

По мнению газеты, Дональд Трамп теоретически может наложить вето на закон о новых антироссийских санкциях. Но в целом его судьба будет зависеть от результатов переговоров Трампа с Владимиром Путиным.

"А пока внесенный законопроект - это сильный козырь в руках Трампа на будущих переговорах с Россией", - заключает издание.

Вакансия для президента

Копірайт зображення Getty Images Image caption Обаму уже ждет работа в музыкальном мире, пишет Independent

Через 10 дней, когда Барак Обама уйдет в отставку, его уже ждет работа в музыкальном мире, пишет Independent.

Об этом уже позаботился популярный сервис онлайн стриминг-аудиозаписей Spotify, который на днях разместил объявление о поиске "президента плейлистов".

Хотя в этом случае не упоминается президент Обама, выдвинутые требования довольно четко указывают на него, пишет газета.

"Кандидат должен иметь не менее чем 8-летний опыт управления достопочтенной страной" и "уметь обосновывать идеи новых плейлистов как для игры в баскетбол с друзьями, так и для разогрева перед обращением к нации относительно пакета законов о здравоохранении, которое носит твое имя", говорится в объявлении.

Кандидат также должен иметь хорошие отношения с актерами и музыкантами.

Хотя президент до сих пор официально не отреагировал на предложение, он уже имеет опыт создания плейлистов для стриминг-сайтов.

Например, в 2015 году он подобрал летний плейлист, в который в том числе вошли треки Жанель Моне, Эдварда Шарпа и Нины Симон.

Обзор прессы подготовила Мария Кондрачук, Служба мониторинга ВВС