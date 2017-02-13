Обзор СМИ: Штайнмайер - "якорь надежды" для Европы

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Западная пресса пишет о борьбе с российской "пропагандой", избрании Франка-Вальтера Штайнмайера президентом Германии и финансовых делах НАТО.

Противостоять России

"Интригующая и важная" попытка противостоять влиянию российских СМИ в Восточной Европе - так американская Washington Post называет запуск канала "Настоящее время" (Current Time), который является совместным проектом "Радио Свобода" и "Голоса Америки".

Как рассказывает газета, журналисты канала работают в Праге и обещают "честно и точно" освещать новости.

Вещать "Настоящее время" будет на русском языке, а целевая аудитория канала - это зрители как в России, так и в других странах бывшего СССР.

"От стран Балтии до республик Центральной Азии, за пределами России остаются миллионы потенциальных зрителей, и у многих из них нет доступа к русскоязычным каналам, альтернативным московским вещателям", - поясняет газета важность проекта.

Несмотря на то, что и "Радио Свобода", и "Голос Америки" финансируются американским правительством, Washington Post призывает администрацию Дональда Трампа не вмешиваться в дела "Настоящего времени".

"Идея канала заключается в том, чтобы не копировать средства дезинформации вроде RT и "Спутник", которые хорошо финансируются в России. Конгресс уже давно требовал более сильного ответа на информационную войну, которую ведет Москва. Это и есть такая попытка - использовать настоящие новости и честные программы", - резюмирует Washington Post.

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Штайнмайер как "якорь надежды"

Сможет ли Штайнмайер стать "якорем надежды" на посту президента Германии? Такой вопрос ставит британская Guardian. Газета вспоминает одно из самых громких заявлений бывшего министра иностранных дел Германии, который называл Дональда Трампа "проповедником ненависти".

"Хотя эта должность и является преимущественно церемониальной, бывшие немецкие президенты пытались играть роль морального авторитета в вопросах национальной и международной значимости", - отмечает газета, упоминая предшественника Штайнмайера Йоахима Гаука, который заявлял, что Германия "будет стоять на защите европейского проекта".

Между тем, напоминает издание, в Германии г-на Штайнмайера критиковали за более "дипломатическую и примирительную" политику в отношении России, чем та, которую исповедует канцлер Ангела Меркель.

"В июне прошлого года многих удивило заявление министра иностранных дел, в котором он назвал масштабные учения НАТО в Польше "бряцанием оружием". Но Штайнмайер снискал уважение международного сообщества своими попытками решить затянувшийся конфликт в Украине", - отмечает Guardian.

Чего Трамп хочет от НАТО?

Страны НАТО на этой неделе должны понять, чего им ждать от сотрудничества с США во главе с Дональдом Трампом. Как рассказывает Financial Times, пролить свет на позицию американской администрации должен новый глава Пентагона Джеймс Мэттис.

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По словам газеты, на этой неделе генерал Мэттис встретится со своими коллегами из других стран альянса.

Переговоры значимы еще и потому, что это будет первая такая встреча после инаугурации Дональда Трампа, который недавно назвал НАТО "устаревшим" и пожаловался, что мало кто из членов альянса выполняет обязанности по расходам на оборону.

"Хотя поддержка, которую генерал Мэттис выразил НАТО, когда Сенат утверждал его в должности, несколько успокоила союзников, высокопоставленные дипломаты говорят, что увеличить расходы на оборону будет трудной задачей с экономической и политической точки зрения", - пишет издание.

По данным газеты, в НАТО хотят, чтобы все 28 стран тратили на оборону 2% от ВВП.

Выполняют этот план лишь пять стран: США, Великобритания, Эстония, Польша и Греция. Увеличить расходы, очевидно, придется и остальным членам, но из-за экономических трудностей крайне трудно будет это сделать, в частности, Италии, Португалии, Испании и Бельгии, резюмирует Financial Times.

Секреты семейного счастья

Как сохранить брак в течение 78 лет? Секретом делится пара с США. Как рассказывает британская Independent, Морри и Бэтти Маркофф познакомились еще в 1938 году. Обоим сейчас по 100 лет.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Пара пожилых людей на южном английском курорте Саутенд-он-Си, Эссекс

Их рецепт семейного счастья достаточно прост, пишет газета. "Не позволяйте любому недовольству перейти в гнев. Только толерантность и уважение", - отмечает Бэтти.

Но интересно, что супруги ни разу не говорили друг другу "я люблю тебя". По мнению мужа, в семейной жизни более актуально понятие заботы. "Я постоянно обнимаю Бэтти, целую ее и очень о ней забочусь", - цитирует издание г-на Маркоффа.

История Бэтти и Морри настолько поразила, что они скоро появятся в книге "Стареть элегантно". Ее автор - немецкий фотограф Карстен Тормален - будет рассказывать истории людей, которым уже исполнилось 100 лет, добавляет Independent.

Обзор подготовила Яна Люшневская, Служба мониторинга BBC