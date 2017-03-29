"Выстрел в обе ноги" - СМИ о "брексите"

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Что думают сторонники и оппоненты "брексита" в день, когда Великобритания формально начинает процесс выхода из ЕС, о чем будут договариваться Лондон и Брюссель и удастся ли Шотландии выйти из состава Соединенного Королевства к моменту выхода Британии из Европейского Союза.

Последствия "брексита"

Бывшие британские министры предупреждают о "катастрофических последствиях" выхода из состава ЕС без какого-либо соглашения, пишет Independent.

По мнению Питера Мендельсона, такое решение можно сравнить с "выстрелами в обе ноги одновременно". В свою очередь Винс Кейбл предупредил, что это может привести к "обвалу финансово-кредитной системы".

Организации, представляющие более 200 тыс. производителей в Великобритании и Европе, считают подобное развитие событий "очень вредоносным".

Накануне премьер-министр Тереза Мэй подписала письмо, которое официально запустит процесс выхода Великобритании из Европейского союза. Согласно статье 50 Лиссабонского договора, у сторон есть два года, чтобы прийти к соглашению по процессу выхода страны из ЕС. Стороны также могут договориться продлить этот срок.

"Если этого не случится, Соединенное Королевство покинет ЕС без торговых договоренностей, что является потенциально разрушительным для производителей и их сетей поставщиков, а также ударит по экспортерам, которые столкнутся с большими задержками и дополнительными затратами. Тем не менее Мэй пригрозила добровольно выйти из состава ЕС без какого-либо соглашения, если условия, которые предложит ЕС, не будут соответствовать ее требованиям", - пишет издание.

Independent добавляет, что, несмотря на многочисленные предупреждения британских политиков, правительство не собирается менять свою позицию.

"Результаты будут катастрофическими для британских компаний, для производителей, в частности, и для экономики в целом", - говорит Мендельсон.

Кейбл назвал позицию правительства "самым разрушительным вариантом", который нанесет Британии больше вреда, чем ЕС. "Опасность реализации сценария выхода из состава ЕС без подписания соглашения весьма реальна. Эта угроза - вредоносна и разрушительна, а делать вид, что мы меньше заинтересованы в соглашении, чем ЕС, возможно, не является стратегически мудрым решением", - цитирует его Independent.

Противоречивые оценки

"Жесткие дебаты" между сторонниками и оппонентами "брексита" не утихают даже после того, как Великобритания начала формальный процесс выхода из ЕС, пишет Guardian.

Бывший министр и представитель Консервативной партии Майкл Хезелтайн назвал "брексит" "худшим решением, принятым любым послевоенным правительством в мирное время", добавив, что Туманный Альбион ожидает "суровая реальность".

"Они (ЕС) будут принимать решения. А нам будут говорить что делать".

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Бывший лидер либеральных демократов Ник Клегг предупредил, что теперь "утопические прихоти" сторонников "брексита" сменит осознание многочисленных проблем, связанных с этим решением.

В свою очередь бывший лидер Консервативной партии Иан Дункан Смит, который долгое время поддерживал выход из ЕС, приветствовал "окончание преамбулы и начало выхода".

"По иронии судьбы, это день, когда Соединенное Королевство становится действительно соединенным, поскольку разделяет одну позицию: мы покидаем ЕС".

Лидер партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фарадж анонсировал "большой счастливый день" после 25-летней борьбы за "брексит".

В то же время в британском политикуме звучат призывы к компромиссу между полярными взглядами на ситуацию.

"Сейчас мы двигаемся дальше. Дэвид Кэмерон созвал общенациональный референдум, который отличался большой явкой и четким большинством. Согласны люди или нет, выбор уже сделан", - цитирует члена парламента Джизеллу Стюарт газета Guardian.

"Противостояние" началось

Несмотря на то, что процедура "брексита" формально только началась, Тереза Мэй уже находится в "противостоянии" с ЕС, пишет Daily Mail.

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В частности, речь идет об условиях расторжения соглашения о свободном передвижении граждан.

По информации издания, Великобритания еще два года будет придерживаться правил Евросоюза, однако постарается как можно быстрее договориться о том, какие права будут иметь более трех миллионов граждан ЕС в Британии и более миллиона британцев, проживающих в странах Евросоюза.

По мнению экспертов, это связано с определенными рисками. "Правительственные юристы предупредили, что расторжение соглашения о свободном передвижении до истечения срока членства Великобритании в ЕС неизбежно приведет к судебным искам", - пишет издание.

В свою очередь, Европейский парламент пригрозил заблокировать соглашение о "брексите" в случае "дискриминации" граждан ЕС в Британии.

Ожидается, что до конца недели Дональд Туск представит проект инструкций для переговоров, который направят 27 членам ЕС, а "реальные" переговоры между Великобританией и ЕС начнутся уже в мае, пишет Daily Mail.

"Экзистенциальный риск"

В то время, когда Британия начинает "брексит", Шотландия вновь заявила о намерении провести референдум о независимости, пишет New York Times.

Парламент в Эдинбурге проголосовал за то, чтобы волеизъявление состоялось до окончания процедуры "брексита". Британское правительство уже заявило, что заблокирует все попытки проведения нового референдума в Шотландии в эти сроки.

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"Тем не менее, голосование в шотландском парламенте подготовило почву для конституционной борьбы между Лондоном и Эдинбургом. Это демонстрирует масштабные и дестабилизирующие последствия спорного решения покинуть ЕС", - пишет издание.

New York Times напоминает, что во время прошлогоднего референдума 62% шотландцев высказались за то, чтобы остаться в Евросоюзе, что "иллюстрирует отличие шотландской политики от британской" и является "экзистенциальным риском" для Великобритании.

Кроме того, считает издание, "брексит" может ослабить процесс мирного урегулирования в Северной Ирландии, где большинство людей также не поддержали выход из ЕС.

Илья Глущенков, Служба мониторинга ВВС