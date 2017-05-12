Культобзор: почему в США сохранились салоны видеопроката

Копірайт зображення AFP Image caption Евровидение-2017 в Киеве

Ожидания британской участницы от Евровидения, непунктуальность Джонни Деппа, финансовая помощь студентам от Никки Минаж, а также ностальгия ценителей кино по видеокассетам - в обзоре культурных событий за неделю.

Любое место выше последнего

Великобритания традиционно не очень удачно выступает на "Евровидении", и у нынешней представительницы страны на конкурсе ожидания также невысоки. Люси Джонс надеется занять любое место выше последнего. Об этом она заявила в интервью газете Daily Telegraph.

Певица говорит, что считает участие в "Евровидении" большим шансом. Даже несмотря на то, что большинство ее британских предшественников не могли похвастаться значительными достижениями в шоу-бизнесе после выступления на конкурсе.

"Я верю в эту песню, мне нравится то, что мы делаем на сцене, и я полностью доверяю команде, с которой я приехала. Я не очень переживаю за результат, ведь знаю, что люди дома гордятся тем, что мы делаем. Это для меня настоящая победа", - цитирует ее газета.

Копірайт зображення PA Image caption Люси Джонс надеется получить хотя бы один балл

Джонс также призналась, что будет огорчена, если не получит ни одного балла на конкурсе, но отметила, что ее задача-минимум - "не упасть лицом на сцену".

А вот политическим аспектам конкурса особого значения певица не придает, хотя это будет первое "Евровидение" после референдума о выходе Британии из ЕС.

"Единственные, кто хотят поговорить со мной о "брексите" или России и всех этих неприятных событиях - это журналисты. Никто из присутствующих в зале, никто из других конкурсантов и делегаций это не обсуждает. Я об этом не думаю. Все это вне моего контроля и вне моей компетенции, поэтому нет смысла об этом много говорить. Но то, что не все могут быть здесь и выступать, - это настоящая неприятность", - заявляет Джонс, очевидно имея в виду запрет на въезд в Украину российской участнице Юлии Самойловой.

Опоздания Деппа

Долгожданное продолжение саги "Пираты Карибского моря", которое вот-вот должно выйти на большие экраны, трудно далось съемочной группе.

Причина - поведение главной звезды Джонни Деппа, о котором пишут голливудские СМИ, сообщает Independent.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Джонни Депп снялся в новых "Пиратах Карибского моря"

Главное нарекание касается частых опозданий актера, которого иногда часами ждали на съемках, проходивших в Австралии.

Доходило до того, что одного из членов съемочной группы отправляли на дежурство около трейлера Деппа. Его задачей было сообщить режиссерам, что актер проснулся.

Правда, по данным других источников, непосредственно во время съемок актер был "приятным и милым". "Он как инь и ян", - цитирует собеседника Independent.

Встал на защиту актера и продюсера фильма Джерри Брукхаймер, который заявил, что нет никаких оснований ставить под сомнение преданность Деппа своему герою.

"Нужно понимать, под каким давлением Джонни находился в Австралии. Кое-где за ним летали вертолеты. У его ворот было столько журналистов, что им даже еду подвозили целыми грузовиками", - цитирует его Independent.

Помощь отличникам

Хорошие новости для американских студентов - некоторые из них на этой неделе имели возможность немало сэкономить на затратах на учебу.

А все благодаря звезде хип-хопа Никки Минаж, которая объявила в своем Twitter, что готова финансово помочь тем, кто очень хочет получить высшее образование, но не имеет достаточно денег.

Правда, как рассказывает USA Today, требования к кандидатам у певицы достаточно суровые - надо быть круглым отличником.

А началось все с простого вопроса в соцсети - один из читателей спросил исполнительницу, могла бы она оплатить его учебу. Певица ответила, что готова это сделать, как только увидит доказательства, что читатель действительно учится в университете и имеет высокий средний балл.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Никки Минаж оплачивает учебу отличникам

"Фанаты начали присылать доказательства своих высоких оценок и объяснять Минаж свою финансовую ситуацию. Один за другим, несколько десятков студентов получили от звезды ответы "готово" и "присылайте свои данные", - пишет издание.

Такая щедрость Минаж касалась не только платы за учебу. Она также заявила, что готова оплатить стоимость дорогих учебников, а также помочь некоторым выпускникам с выплатами кредитов, связанных с обучением.

Один из фанатов, которому посчастливилось получить подобную "стипендию", заявил, что поступок любимой певицы тронул его до глубины души. "Но не могу сказать, что я удивлен. Она одна из самых искренних и заботливых людей во всем шоу-бизнесе", - цитирует его USA Today.

Магия видеокассет

Помните времена, когда, чтобы посмотреть фильм, надо было идти в магазин видеопроката и потом смотреть ленту на видеокассете? Оказывается, что в эпоху Netflix подобные заведения еще существуют, и даже в США.

Большинство из них - девять магазинов известной, но уже обанкротившейся сети Blockbuster - сохранились на Аляске.

Эта новость вызвала целую волну эмоций у обозревателя газеты Guardian Джона Паттерсона, и он решил отдать дань той большой роли, которую сыграли подобные заведения в становлении многих режиссеров, актеров и любителей кино. Достаточно вспомнить, что в таком магазине когда-то работал и Квентин Тарантино, отмечает автор.

Копірайт зображення AFP Image caption В США сохранились салоны видеопроката

"Я смотрел свои первые фильмы в кинотеатрах. Не было видеомагнитофонов, не было функции записи или перемотки, не было возможности повторного просмотра - только один фильм, среди других зрителей, никогда не в одиночестве", - рассказывает автор. - А потом видеокассеты сделали кинограмотность доступной для широкой общественности, и это перевернуло современный кинематограф".

Что касается магазинов видеопроката, которые до сих пор сохранились на Аляске, то они, по данным Guardian, неплохо себя чувствуют.

"Некоторые из них даже считают, что могут конкурировать с Netflix, ведь быстрый интернет-доступ в огромной Аляске до сих пор находится на уровне эпохи Джека Лондона. Владельцы говорят о дружеских чувствах, связанных с клиентами, о рекомендациях и человеческом контакте, что не передается через Netflix" , - отмечает г-н Паттерсон.

Обзор подготовила Яна Люшневская, Служба мониторинга BBC