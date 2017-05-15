Спортобзор: когда будет реванш Кличко?

Копірайт зображення EPA Image caption У бою, який тривав 11 раундів, Джошуа переміг Кличка технічним нокаутом

В спортивном обзоре:

Возможный бой-реванш Владимира Кличко и Энтони Джошуа;

Напряженные гонки "Формулы-1" в Барселоне;

Секреты успеха тренера "Челси";

Ренессанс Роджера Федерера

Реванш в октябре?

Бой между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа может произойти уже 28 октября.

По крайней мере, о такой дате заявляет промоутер Эдди Гирн. Согласно данным британской Independent, поединок может принять стадион Principality в Кардиффе.

Правда, детали вероятного поединка только обсуждаются. Октябрь называют наиболее вероятным месяцем, ведь в ноябре на арене будут проходить соревнования по регби. Другие же стадионы в Британии вряд ли подойдут, ведь для холодного времени года нужна арена с крышей, отмечает издание.

Если же искать другие варианты, то, как говорит Гирн, организаторы будут рассматривать Лас-Вегас, Дубай или даже одну из китайских арен.

Промоутер говорит, что взялся за поиск вариантов потому, что не сомневается: Кличко обязательно потребует реванша.

"У Джошуа болит плечо, у Кличко был тяжелый бой, и у него разбито лицо. У нас есть две недели в мае, целый июнь, а потом они подумают над тем, чтобы вернуться в тренировочный лагерь", - цитирует Independent Гирна.

Ожесточенный поединок

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Настоящим драматическим спектаклем стал Гран-при Испании в Формуле-1. Такими эпитетами описывает гонки в Барселоне британская Daily Mail. Торжествовал в соревновании Льюис Хэмилтон, которому в упорной борьбе удалось победить звезду "Феррари" Себастьяна Феттеля.

"Весь сезон мы ждали момента, когда эти два гонщика, у которых на двоих семь чемпионских титулов, столкнутся в борьбе, но оба вели себя по-джентельменски, и колеса их болидов даже не коснулись друг друга", - описывает гонку газета.

Хэмилтон вышел на первую позицию на 43-м круге. До этого впереди оставался Феттель - даже после пит-стопов обоих гонщиков, добавляет издание.

"Это была самая ожесточенная борьба из тех, что я могу вспомнить за последнее время. Мне очень понравилось. Это то, ради чего я пришел в гонки. Бороться с четырехкратным чемпионом мира - это прекрасно", - отметил британец после гонки.

Но страсти кипели не только в борьбе за первое место. Четырем гонщикам пришлось сойти с трассы - в том числе Кими Райконену.

Как результат - на третьем месте оказался австралиец Даниэль Риккардо. Но от победителей он отстал более чем на минуту, добавляет Daily Mail.

В чем секрет Конте?

Копірайт зображення Reuters Image caption Антонио Конте творит чудеса с игроками?

Лондонский "Челси", который в шестой раз стал чемпионом Англии по футболу, обязан своим успехом тренеру Антонио Конте - в частности его умению заставить игроков показывать свою лучшую игру. Об этом в комментарии Guardian рассказывает Симоне Пепе, который несколько лет играл под руководством Конте в "Ювентусе".

По словам Пепе, Конте, как никто другой, умел мотивировать каждого игрока и даже заставлял подопечных чувствовать себя непобедимыми.

"Я помню наши командные собрания перед матчами в "Ювентусе". После них мы чувствовали себя непобедимыми. Мы выходили на матч и думали, что просто съедим соперников", - рассказывает футболист.

Он добавляет, что наставник "Челси" почти никогда не доволен, а потому даже после уверенных побед анализирует ошибки и неудачи вместе со своими игроками. Но при этом он прекрасно относится к футболистам, поддерживает при травмах, доверяет им и дает полезные советы по дальнейшей карьеры, отмечает Пепе.

"Ожидал ли я, что он будет иметь такие замечательные результаты в "Челси"? Да, на 100%. Мы говорим об одном из лучших тренеров мира", - рассказывает Пепе в статье для Guardian.

"Челси" пережил непростые времена перед его приходом, и в каком-то смысле это была для него идеальная ситуация. Он знает, как восстановить команду, это то, что у него получается лучше всего. Он дал им новую жизнь", - добавляет он.

"Перерождение" Федерера

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Как Роджеру Федереру удается уже 20 лет оставаться среди топ-теннисистов планеты? И главное - сколько еще 35-летний спортсмен продержится на этом уровне? На эти вопросы Федерер ответил в интервью Daily Telegraph.

"Когда Роджер Федерер побеждает, мир становится лучше", - с восторгом пишет издание.

"Его восприятие спорта ощущается как нечто первобытное - это стремление не к деньгам или трофею, а к идеалу", - отмечает Daily Telegraph.

Нынешний сезон сам Федерер называет "чистой радостью", особенно после победы на Australian Open.

Хотя так было не всегда, пишет газета и отмечает, что теннисист за свою долгую карьеру прошел как минимум четыре этапа - был и "раздражительным тинеджейром", и "идеальным чемпионом", и "затухающим профессионалом", а сейчас - спортсменом, который проходит через "невероятное перерождение".

Своими успехами он обязан, прежде всего, своей жене Мирке, а также тренерам и членам своей команды, которых он называет своей "скалой". Также он отмечает, что ведет абсолютно нормальную, "незвездную" жизнь и даже тренируется в обычном теннисном клубе.

Что дальше? Федерер отмечает, что несмотря на свой возраст, не хочет мириться с низкими результатами.

"Некоторые чувствуют, что обязательно нужен сказочный конец, но я думаю, что время есть время. Я лишь надеюсь, что смогу это сделать", - резюмирует Федерер.

Обзор подготовила Яна Люшневская, Служба мониторинга BBC