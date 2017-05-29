Прощальные слезы Франческо Тотти - спортобзор

Копірайт зображення Getty Images Image caption Уже на старте Открытого чемпионата Франции по теннису первая ракетка мира Ангелика Кербер покинула турнир после проигрыша россиянке Екатерине Макаровой

В спортивном обзоре:

Первые сенсации Открытого чемпионата Франции по теннису;

невероятный финал 100-й велогонки Giro d'Italia,

последний матч Франческо Тотти в "Роме",

увольнение Мирчи Луческу.

Кербер снова проигрывает

Уже на старте Открытого чемпионата Франции по теннису состоялась громкая сенсация, пишет Guardian. Первая ракетка мира Ангелика Кербер зачехлила ракетку после матча первого круга, который она проиграла россиянке Екатерине Макаровой в двух партиях.

После поражения, которое подытожило провальное для немки участие в турнирах на грунте, она была "почти безутешной", отмечает издание.

"Возможно, хорошо, что для меня все закончилось. Думаю, вернусь домой. Может быть, несколько дней отдохну, или несколько дней буду тренироваться. На самом деле, я не знаю, что сейчас делать. Но обязательно думать о лучшей подготовке к турнирам на траве", - заявила Кербер.

Зато свою первую победу в сезоне одержала Петра Квитова. Чешская теннисистка, которая с декабря восстанавливалась после ножевого ранения, убедительно обошла американку Джулию Боузрап в двух сетах.

"Я очень довольна своей игрой, конечно, но сегодня главным была не игра. Я уже победила. Этот матч особенный для меня. Я одержала вторую победу", - цитирует Квитову Guardian.

Дюмулен выигрывает Giro d'Italia

Копірайт зображення AFP Image caption Житель одной из самых "велосипедных" стран - Нидерландов - впервые выиграл велогонку Giro d'Italia

Том Дюмулен стал первым нидерландцем в истории, выигравшим суперпрестижные велогонки Giro d'Italia, пишет Independent.

Перед последним этапом он находился на четвертом месте, уступая лидеру Наиро Кинтани 53 секунды.

Но "космическая" скорость на 29-километровой "разделке", которая обычно является простой формальностью и существенно не влияет на распределение первых мест, позволила велогонщику осуществить казалось бы невозможное и добыть невероятную победу, в итоге опередив ближайшего соперника на 31 секунду.

"Это безумие, не могу описать это словами. Это был такой нервный день. Но я сделал это. Мои ноги были в хорошей форме, и я сделал все, что мог. Несмотря на все, я победил. Это было невероятно", - цитирует счастливого Дюмулена Independent.

Интриги "Феррари"?

Копірайт зображення AFP Image caption Кими Райкконен заявил, что второе место в Гран-при Формулы-1 для него "не имеет особой ценности"

После Гран-при Формулы-1 в Монако от выражения лица Кими Райконнена "могло прокиснуть молоко", пишет Telegraph.

Несмотря на то, что финский пилот Скудерии "Феррари" занял второе место, он был очень недоволен командной тактикой, которая позволила торжествовать его партнеру по команде Себастьяну Феттелю.

Райкконен уверенно лидировал со старта, пока ему не приказали заменить шины на 34-м круге. Феттель на все 100 воспользовался заездом финна в боксы, захватил лидерство и не отдавал его до самого финиша.

"Ощущения не очень приятные. Для меня стратегия не сработала. Это все, что я могу сейчас сказать. Да, это второе место, но для меня оно не имеет особой ценности", - заявил расстроенный Райкконен, который, по мнению издания, во время церемонии награждения "смотрел на свою бутылку шампанского так, будто это был стрихнин".

К чести Феттеля, он поддержал своего партнера по команде.

"Я могу понять, почему Кими недоволен. 100%, я чувствовал бы себя так же", - заявил четырехкратный чемпион мира.

Тем не менее, эта победа позволила немцу увеличить отрыв от преследователей в общем зачете до 25 пунктов, пишет Telegraph.

Тотти покидает "Рому"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Франческо Тотти назвал свою футбольную карьеру "сказкой, которая закончилась"

Франческо Тотти эмоционально попрощался с "Ромой" - клубом, в котором он провел всю свою профессиональную карьеру, пишет Daily Mail.

Легендарный 10-й номер вышел на замену и помог своей команде обыграть "Дженоа" и завоевать место в групповом раунде Лиги Чемпионов.

После финального свистка 40-летняя легенда не мог сдерживать слез, когда зачитывал переполненному "Стадио Олимпико" свое обращение.

"Я хочу посвятить это письмо всем вам. Всем детям, которые поддерживали меня. Вчерашним детям, которые выросли и стали родителями, и сегодняшним детям, которые, возможно, выкрикивают "Тотти гол!". Мне хотелось бы думать, что для вас моя карьера стала сказкой, которую вы будете пересказывать. Для меня она на самом деле закончилась. Я сниму эту футболку в последний раз", - сказал Тотти, который за 24 сезона в "Роме" сыграл 785 матчей и забил 307 голов.

Впрочем, отмечает Daily Mail, прощание легендарного полузащитника с "Ромой" не означает его прощание с футболом, ведь официально о своем выходе на пенсию Франческо еще не объявил.

"Зенит" уволил Луческу

Копірайт зображення Getty Images Image caption Прощание питерского "Зенита" с Луческу было "прохладным"

Руководство санкт-петербургского "Зенита" "прохладно" попрощалось с Мирчей Луческу, пишет "Российская газета".

По мнению издания, такой финал сотрудничества одного из самых богатых клубов России и румынского тренера "не вызывает удивления" - команда заняла скромное как для себя 3-е место в домашнем чемпионате, не попав в Лигу Чемпионов, при этом демонстрировала "футбол не самого лучшего качества".

Говорят, что бывшего наставника "Шахтера" ждет кто-то из турецких грандов. Однако, по информации "Российской газеты", петербургский клуб может возглавить известный итальянский тренер-варяг Роберто Манчини.

Обзор подготовил Илья Глущенков, Служба мониторинга ВВС