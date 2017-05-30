"Жесткий" Макрон - СМИ о встрече с Путиным

Копірайт зображення EPA Image caption Первая встреча Путина и Макрона состоялась в Версале

В обзоре:

"Жесткий тон" первой встречи Макрона и Путина

Германия критикует Трампа

Дипломаты нон грата

Исчезающий риф

"Жесткий тон" первой встречи

Французские издания в целом одобрили состоявшуюся накануне встречу новоизбранного президента Эммануэля Макрона и российского лидера Владимира Путина.

Издание Le Parisien считает, что во время встречи в Версале лидеры смогли "растопить лед и обсудить разногласия".

Издание Liberation пишет, что президенты "начали диалог по актуальным темам", и добавляет, что на первой встрече не было никаких "прорывов".

По словам издания, Путину "нечего было добавить", когда Макрон говорил о конфликте в Украине и переговорах в нормандском формате. Издание также отметило, что "тон разговора по определенным вопросам был довольно жестким".

Le Figaro пишет, что Макрон разговаривал с Путиным "твердо и прямо".

"На данном этапе большего он сделать не мог. Но время действий наступит после слов. Уже долгое время проблемой западных (политиков. - Ред.) были слова без действия в отношении Украины, Сирии и многих других вопросов", - пишет издание.

Ouest France отметила, что Макрон "без колебаний назвал некоторые российские СМИ, которые финансируются из Кремля, агентами влияния и пропагандой".

Германия критикует Трампа

Копірайт зображення AFP Image caption Ангела Меркель и Дональд Трамп во время саммита G7 на Сицилии

Риторика Германии о роли Трампа в "ослаблении" позиций Запада в современном мире становится все более жесткой, пишет Guardian.

Издание отмечает, что высказывания министра иностранных дел Зигмара Габриэля о "близорукой" политике Трампа, "ослабившей Запад", появились после завершения первого иностранного турне американского президента.

Габриэль заявил, что "тот, кто ускоряет изменения климата, ослабляя защиту окружающей среды, кто продает больше оружия в зоны конфликтов и кто не хочет решать религиозные конфликты политическими методами, подвергает риску мир в Европе".

По словам издания, такие жесткие слова в адрес Вашингтона, традиционно близкого союзника Германии, очень необычны и появились на фоне "охлаждения" отношений.

Издание отмечает, что напряжение между немецким канцлером Ангелой Меркель и Дональдом Трампом контрастирует с "теплыми отношениями" между Меркель и Обамой.

Дипломаты нон грата

Копірайт зображення EPA Image caption Курс Додона на сотрудничество с Россией критикуют в правительстве Молдовы

Президент Молдовы Игорь Додон назвал выдворение пятерых российских дипломатов из страны "возмутительным жестом в отношении нашего стратегического партнера", пишет издание "Комсомольская правда в Молдове".

Глава государства, известный своими пророссийскими взглядами, считает, что это было сделано по заказу Запада, пишет издание.

По словам издания, президент назвал решение Кабмина объявить российских дипломатов персонами нон грата "прямой провокацией", и предупредил, что оно несет риск значительного ухудшения молдавско-российских отношений.

"Предупреждаю эту власть со всей ответственностью, что принятое ею решение ввязаться в геополитические "игры" Брюсселя и Вашингтона, а также в "игры" военных структур НАТО в этом регионе очень опасно", - приводит издание слова Додона.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов заявил, что Москва ответит Кишиневу на высылку пяти российских дипломатов из Молдовы высылкой молдавских дипломатов, сообщило издание.

Исчезающий риф

Копірайт зображення Reuters

Большой Барьерный Риф уже невозможно спасти в его нынешнем виде, считают австралийские ученые.

Как сообщает издание Independent, изменения климата происходят "слишком быстро", чтобы спасти риф.

Ученые предлагают попробовать сохранить "экологические функции" рифа, в то время как его состояние постоянно ухудшается, пишет издание.

По словам ученых, в 2016 году зафиксирован рекордный уровень "отбеливания" рифа - процесса, вызванного повышением температуры мирового океана.

Почти 67% рифа на исследуемом участке погибло, пишет издание.

Обзор подготовил Дмитрий Зоценко, служба Мониторинга ВВС