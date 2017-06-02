СМИ: реакция на Трампа и нападение на украинцев в Польше

Копірайт зображення Getty Images Image caption У здания посольства США в Германии прошел митинг против решения Дональда Трампа выйти из Парижского климатического соглашения

О том, как мир реагирует на решение Дональда Трампа выйти из Парижского климатического соглашения, а также дерзкое избиение украинцев в Польше - в обзоре иностранной прессы.

Разве Питтсбург против?

Американская газета New York Times опубликовала ряд статей о решении президента США Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения по климату.

Издание опасается, что такой шаг "ослабит усилия в борьбе с глобальным потеплением, а также укрепит позиции сторонников идеи о том, что это соглашение создавало угрозу для экономики и суверенитета США".

Копірайт зображення Getty Images

Газета напоминает, что США является одним из лидеров по объемам выбросов в атмосферу углекислого газа. Выход из Парижского соглашения будет означать, что страна отказывается от своего обещания снизить выброс вредных веществ.

Заявление Трампа стало неприятным известием для многих мировых лидеров, продолжает New York Times.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Канады Джастин Трюдо обратились к нему с призывом: "Сделайте нашу планету снова великой".

Кроме того, мэр Питтсбурга Билл Педуто написал в Twitter: "Могу Вас заверить, что мы и в дальнейшем будем придерживаться своих обязательств в рамках Парижского соглашения по климату - ради нашего народа, нашей экономики и нашего будущего".

"Символический жест"

Ведущие издания Великобритании отмечают, что премьер-министр Тереза Мэй выразила сожаление по поводу решения США выйти из Парижского соглашения и подчеркнула, что предпринимать шаги, нацеленные на охрану окружающей среды.

Independent называет очередной неоднозначный ход Трампа "одной из худших ошибок внешней политики в истории человечества".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мировые лидеры осудили решение Трампа

Газета Guardian утверждает: "Объявив о выходе из Парижского соглашения по климату, США присоединились к Никарагуа и Сирии. Это единственные страны, которые его не поддержали. Кажется, что теперь Трамп все-таки войдет в учебники истории как худший президент Америки".

Guardian отмечает, что решение Трампа - это еще и "важный символический жест".

"Это средний палец, показанный всему миру и будущим поколениям", - написала одна из самых влиятельных газет Великобритании.

Паниковать не стоит

В статье "Трамп выбирает углерод" польская Gazeta Wyborcza спрашивает: "Почему Трамп не принимает Парижское соглашение?"

И отвечает: "Как и польское правительство, он убежден, что снижение выбросов углерода - кратчайший путь к росту безработицы и экономической стагнации, ведь заводы и электростанции вынуждены использовать далеко не дешевые технологии, чтобы выполнять нормы экологического законодательства".

Копірайт зображення Getty Images

Газета добавляет, что Трамп уже отменил запрет на добычу нефти и газа в Арктике, возобновил строительство замороженных Обамой нефтепроводов в Северной Дакоте, а также ограничил расходы на охрану окружающей среды.

Между тем Китай, который считается крупнейшим "источником загрязнения окружающей среды", выразил готовность и в дальнейшем выполнять условия Парижского соглашения. Газета South China Morning Post пишет, что подобный шаг Трампа дал Пекину "возможность стать лидером в вопросах сохранения климата", при этом стал серьёзным репутационным ударом по Вашингтону.

Новозеландская Dominion Post призывает читателей не паниковать: "Не волнуйтесь. Мир и в дальнейшем будет серьезно относиться к проблеме изменения климата - с или без США"

Нападение на украинцев в Польше

В польском городе Хващино недалеко от Гданьска неизвестные напали на дом, где проживают украинцы, сообщила 1 июня Gazeta Wyborcza.

Ранее случаи агрессии на национальной почве по отношению к украинцам происходили преимущественно в восточных регионах Польши.

С криками "Польша для поляков" и другими довольно оскорбительными выкриками нападавшие ворвались в помещение, которое арендуют граждане Украины, легально работающие в Польше, пишет газета.

Группа пьяных поляков вела себя так, что даже полиция, которая приехала на вызов довольно быстро, не решалась вмешиваться, пока не поступило подкрепление, рассказывает Gazeta Wyborcza.

Image caption Более миллиона украинцев официально работают в Польше

Несмотря на то, что злоумышленников забрали в полицейский участок за нарушение общественного спокойствия "по национальным признакам", ни один из них не признал своей вины.

Издание содержит фото жителя дома по имени Петр с синяками и раной на голове и выражает обеспокоенность из-за "роста волны ненависти" в Польше в отношении украинцев.

"Это неприемлемо. Я очень сожалею о случившемся, - цитирует газета мэра Хващино Иоланту Версинску. - До сих пор никто не возражал против присутствия рабочих из Украины. Мы нуждаемся в них, потому что они заполняют вакансии на рынке труда".

Версинска назвала нападавших "преступниками" и отметила, что они знали, куда шли и за кем, а поэтому их действия были преднамеренными и направленными против граждан Украины.

Подготовила Наталья Матюхина, Служба мониторинга ВВС