7% американцев думают, что шоколадное молоко дают коричневые коровы - СМИ

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Новые ограничения для Кубы, угроза новой британской коалиции и сельскохозяйственное невежество американцев - в обзоре иностранной прессы 16 июня.

Смягчение в обмен на реформы

Сегодня Дональд Трамп объявит новые ограничения по торговле и сообщению с Кубой, пишет британское издание Guardian.

По словам издания, эти изменения не перечеркивают политику сближения, начатую администрацией Обамы в 2015 году.

Страны сохранят дипломатические отношения и не прервут коммерческое авиасообщение, но сообщение между двумя странами будет под пристальным мониторингом, а деловые отношения будут определенным образом ограничены, чтобы благодаря им не получали прибыль кубинские военные или разведка, пишет издание.

Копірайт зображення AFP Image caption Барак Обама первым посетил Кубу

"Новые меры не направлены против кубинских граждан, а должны ограничить поступление средств для репрессивных элементов кубинского режима", - процитировал издание комментарий Белого Дома.

Американская администрация заявила, что ограничения могут быть пересмотрены, если Куба будет проводить реформы.

"Надеемся, что режим на Кубе использует эту возможность, чтобы провести реформы, о которых они до сих пор только говорили", - цитирует издание американского чиновника.

Политический вызов

Без сомнения, "брексит" остается самым крупным политическим вызовом для британского правительства, хотя о нем и не очень много говорили в период недавней избирательной кампании, пишет Economist.

Хотя переговоры с ЕС по "брекситу" начинаются на следующей неделе, все еще остается много нерешенных вопросов, которые в определенной степени ставят под сомнение успех процесса.

Вместо убедительного большинства в парламенте, в результате досрочных выборов Тереза ​​Мэй получила зыбкую коалицию, пишет издание. И добавляет, что пока не известно, сохранит ли она должность премьер-министра вообще.

По мнению издания, можно назвать три вещи, которые будут определять дальнейшую подготовку Великобритании в "брекситу".

Во-первых, приоритеты для Терезы Мэй, бесспорно, сменятся на более ориентированные на внутренние проблемы страны, в частности, экономику и рабочие места.

Копірайт зображення AFP Image caption В результате досрочных выборов Тереза ​​Мэй получила зыбкую коалицию

А также - на огромное количество законов, связанных с "брекситом". Их будет трудно провести через парламент без прочного большинства, а это означает необходимость стабильного сотрудничества между различными партиями.

Третья важная вещь, указывает издание - у Великобритании слишком мало времени, чтобы вести переговоры в выгодном для себя тоне.

Страна вынуждена будет пойти на определенные компромиссы для ЕС, считает издание, или даже согласиться на определенный переходный период, который ранее твердо отвергали.

Препоны коалиции

Лидер ирландской республиканской партии "Шин Фейн" Джерри Адамс сообщил Терезе Мэй, что переговоры ее партии с Демократической юнионистской партией (ДЮП) о возможной коалиции нарушают "белфастское соглашение", пишет издание Independent.

Протестантская партия из Северной Ирландии ДЮП является политическим противником "Шин Фейн", выступающей за независимость Северной Ирландии от Великобритании.

Согласно "белфастскому соглашению", подписанному в "Страстную Пятницу" 1998 года, британское правительство выступает в роли посредника между ирландскими республиканцами и юнионистами, пишет издание.

По мнению Адамса, эта роль будет скомпрометирована, если правительство будет политически зависеть от ДЮП.

Во время референдума по "брекситу" Северная Ирландия с незначительнымбольшинством проголосовала за то, чтобы страна оставалась в ЕС.

А возможное восстановление границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландией, которая также является частью ЕС, является одной из самых болезненных проблем будущего "брексита".

Шоколадное молоко - из коричневых коров?

Издание Washington Post удивляется "сельскохозяйственной необразованности" американцев.

Издание приводит результаты недавнего опроса, который показал, что 7% американцев считают, что шоколадное молоко получают от коричневых коров.

Копірайт зображення AFP/Getty Image caption 7% американцев считают, что шоколадное молоко дают коричневые коровы

Десятилетиями исследователи отмечали низкий уровень осведомленности американцев о том, откуда берутся продукты питания, пишет издание.

"Нас приучили думать, что когда нам нужна еда, - мы идем в магазин. Образовательная программа вообще не учит детей, откуда еда берется в магазине", - говорит Сесилия Уптон из некоммерческой организации FoodCorps. Она ведет лекции о еде и питании в начальных классах.

По мнению специалистов, пытающихся изменить подход к получению знаний о еде, информация о том, откуда берутся те или иные продукты, необходима для формирования навыков здорового питания, пишет издание.

Обзор подготовил Дмитрий Зоценко, Служба мониторинга ВВС