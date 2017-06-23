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В обзоре:

Диана споет о своей жизни

О Бонде по-новому

Клуни, друзья и текила

Где "Секс и город"-3?

Диана споет о своей жизни

Она продолжает привлекать внимание миллионов через 20 лет после трагической гибели в Париже. О ней снимают многочисленные художественные и документальные ленты, а вот теперь о принцессе Уэльской Диане поставят мюзикл.

Музыкальное представление под предварительным названием "Диана", над которым работает лауреат премии "Тони" Кристофер Эшли, расскажет историю супружеской жизни молодой женщины с принцем Чарльзом, наследником британского королевского престола.

Среди действующих лиц - бывшая любовница Чарльза Камилла Паркер-Боулз, ныне его супруга и графиня Корнуольская, сама королева Елизавета II и другие члены королевской семьи.

Авторы спектакля обещают, что это будет по-королевски зрелищное шоу. Привлекательности мюзиклу добавят и известные на весь мир платья принцессы Дианы, благодаря которым ее до сих пор считают одной из икон стиля ХХ века.

Музыку к спектаклю написал Дэвид Брайан, клавишник и композитор американской рок-группы Bon Jovi. Говорят, что мюзиклом "Диана" уже заинтересовался Бродвей.

Британская же пресса надеется, что мюзикл будет пользоваться большей популярностью, чем лента о покойной принцессе 2013 года с актрисой Наоми Уоттс в главной роли. Критики и в США, и в Великобритании тогда восприняли фильм не очень благосклонно.

О Бонде по-новому

Image caption Появится ли Дэниел Крейг в новом фильме о Бонде?

Работа над сценарием 25-го фильма о самом известном шпионе Ее Королевского Величества Джеймсе Бонде в разгаре, сообщает британская газета Telegraph.

Работает над ним дуэт Нила Первиса и Роберта Уэйда, которые написали сценарии ко всем лентам Бондианы, начиная с "И целого мира мало" 1999 года.

Понятно, что авторы пока не раскрывают деталей сюжета. Однако они уже рассказали Telegraph, что 25-й "Бонд" будет радикально отличаться от последнего фильма "Спектр".

Сторонники приключений агента 007 помнят, что последние четыре ленты - "Казино Рояль", "Квант милосердия", "Скайфолл" и "Спектр" - является сюжетно связанными. В них Бонд в исполнении британского актера Дэниела Крейга пытается разоблачить и в конце концов уничтожает секретную организацию, жаждущую мирового господства.

"Я убежден - все, что будет происходить дальше, будет совсем иным", - рассказал г-н Уэйд.

Он говорит, что роль Бонда это отражение роли Великобритании в мире, а поскольку со времени выхода "Спектра" в 2015 году на планете произошли довольно радикальные изменения, это наложит отпечаток на сценарий нового фильма о нем.

Telegraph добавляет, что режиссер двух последних лент об агенте 007, Сэм Мендес, не будет привлечен к съемкам юбилейной ленты. Главную интригу держит Дэниел Крейг. Известно, что в его контракте речь идет о пяти фильмах Бондианы.

Он пока не объявлял о намерении снова сыграть Бонда, но Telegraph предполагает, что вряд ли он откажется от роли, благодаря которой актер попал в элиту мирового кинематографа.

Клуни, друзья и текила

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Что будет, если часто прикладываться к текиле? Не только головная боль с утра. Актеру Джорджу Клуни и двум его друзьям, которые любят этот напиток, такая страсть принесла миллиард долларов, пишет Washington Post.

Газета рассказывает, как посиделки за рюмкой текилы на "фазенде" в Мексике неожиданно обогатили трех товарищей.

Они рассказали, что началась эта история более десяти лет назад.

Джордж Клуни, муж модели Синди Кроуфорд Ранд Гербер и Майк Мельдман проводили вечера на мексиканском курорте, где все трое имели дома, за дегустацией разновидностей местной текилы - от самой дешевой до самой дорогой.

Они никак не могли найти идеальную кактусовую водку - чтобы не обжигала горло, не оставляла привкуса, не требовала добавить соли и лайма, а также не давала тяжелого похмелья утром.

В 2011 году все трое поняли, что такой напиток легче создать самим, чем найти в барах Мексики. Поэтому г-н Гербер, уже имевший опыт производства рома, нашел местного умельца, который согласился производить текилу по рецепту друзей исключительно для их собственного употребления.

Он доставлял довольно примитивные по дизайну бутылки с простой наклейкой и пробкой, "которую надо открывать зубами", как рассказывал впоследствии г-н Клуни, по просьбе товарищей.

Через два года, когда количество таких просьб перевалило за 1000 бутылок в год, производитель заявил, что необходимо создать и зарегистрировать компанию по производству напитка или прекратить употреблять его в таком количестве. Сотни бутылок текилы - это уже промышленные объемы, настаивал он.

Друзья решили, что проще узаконить производство. Напиток назвали Casamigos, что можно перевести как "дом друзей".

Со временем производство расширилось, и только два года назад Клуни и Гербер решили приложить собственные усилия, чтобы продвигать его на рынке. Продажа именно этого бренда производителю алкогольных напитков Diageo в этом году принесла тройке 1 млрд долларов.

"То, что началось с дружбы и желания создать напиток для друзей, которые приходят к тебе домой, превратилось в успешный бренд текилы премиум-класса", - сказал Гербер в заявлении для прессы.

Где "Секс и город"-3?

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Почему до сих пор не вышел третий фильм легендарного сериала о четырех жительницах Нью-Йорка? Опять сказались разногласия во взглядах на условия контрактов между Сарой Джессикой Паркер и Ким Кэтролл? А вот и нет.

Такое ожидаемое продолжение киноповествования о вечном поиске любви и гармонии в жизни сорвала... Мишель Пфайффер, сообщает газета Daily Mail.

Оказывается, съемки фильма должны были происходить в Нью-Йорке в течение 2014 года. Вместе с четырьмя главными героинями "Секса и города", важную роль в нем должна была играть и Мишель Пфайффер. Однако когда подготовительный процесс был в разгаре, актриса неожиданно заявила, что выходит из проекта.

Из-за такого поворота в деле исполнительный продюсер "Секса и города" Синди Чупак оказалась втянутой в судебный спор с хозяйкой помещения, снятого для съемок.

Решение по делу было вынесено только в конце мая 2017 года, к сожалению, не в пользу продюсера, пишет Daily Mail.

Осуществятся ли планы снять третью ленту, пока неизвестно. Daily Mail напоминает комментарий Сары Джессики Паркер, которая заявила в 2014-м:

"Я чувствую, что есть необходимость рассказать еще один, третий раздел, этой истории".

После шести сезонов сериала "Секс и город" его создатели сняли два полнометражных фильма о жизни четырех подруг.

Оба фильма собрали в прокате 700 млн долларов. В свое время переговоры о третьей части фильма пробуксовывали из-за разногласий между Паркер и Кэтролл из-за некоторых условий контрактов.

Подготовила Наталья Матюхина, Служба мониторинга ВВС