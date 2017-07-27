СМИ: откажется ли Великобритания от "лежачих полицейских"?

Копірайт зображення Getty Images

В обзоре прессы:

• как власти Австралии планируют избавиться от красных огненных муравьев;

• почему уровень антисемитизма в Британии растет;

• откажутся ли британцы от "лежачих полицейских";

• чем займется принц Уильям после того, как оставит работу в "авиаскорой".

Миссия (не)возможна?

Власти Австралии выделили 411 млн долларов на борьбу с красными огненными муравьями, пишет Guardian.

Этот вид является одним из самых агрессивных в мире и угрожает местному сельскому хозяйству, природе и туризму, пишет издание, добавляя, что представители власти всех уровней планируют полностью избавиться от муравьев за 10 лет.

"Красных огненных муравьев" впервые зарегистрировали на Зеленом континенте в 2001 году, хотя предполагают, что завезли их из Южной Америки гораздо раньше.

Без масштабных усилий, направленных на уничтожение муравьев, нашествие будет продолжаться и приведет к неконтролируемой и устойчивой популяции, которая навсегда изменит Австралию Guardian

"Эксперты говорят, что без масштабных усилий, направленных на уничтожение муравьев, нашествие будет продолжаться и приведет к неконтролируемой и устойчивой популяции, которая навсегда изменит Австралию. По независимым исследованиям, выполненным по заказу федерального правительства, последствия были бы хуже, чем от всех кроликов, тростниковых жаб, лис, верблюдов, диких собак и бездомных кошек вместе взятых", - пишет издание.

Эксперт Бен Хоффман предупреждает, что если не начать борьбу с огненными муравьями сейчас, то Австралии грозит судьба США, где их подозревают в "десятках смертей" и ежегодных экономических убытках в 7 млрд долларов.

Именно поэтому выделенные деньги планируется потратить на создание независимой рабочей группы, чтобы "объявить настоящую войну" насекомым.

"Теоретически, если ресурсы будут предоставляться должным образом, уничтожение огненных муравьев возможно, потому что мы так много делали для этого, только в меньших масштабах", - цитирует Хоффмана Guardian.

Копірайт зображення Getty Images

Антисемитизм по-британски

Количество антисемитских инцидентов в Великобритании достигло "рекордного уровня", пишет Independent со ссылкой на статистику благотворительной организации.

По данным Community Security Trust, которая борется с проявлениями антисемитизма и расизма в Соединенном Королевстве, за первые 6 месяцев текущего года было зарегистрировано 767 таких случаев, что является наибольшим показателем за 33 года исследований.

"Антисемитизм имеет все большее влияние на жизнь британских евреев, а ненависть и гнев, которые это обусловливают, становятся все более распространенными", - говорит глава благотворительной организации Дэвид Делью.

Самой распространенной формой атак на евреев является словесное оскорбление. Почти пятая часть инцидентов связана с использованием соцсетей. Кроме того, было сообщено о 111 антисемитских граффити и 51 случае повреждения или осквернения собственности евреев. Community Security Trust также сообщает о 80 антисемитских нападениях и 56 прямых угрозах, "некоторые из которых - с применением ножей, бит, палок или транспортных средств".

Член правительства Великобритании Саджид Джавид назвал ситуацию "абсолютно неприемлемой". "Каждый в этой стране имеет право жить без страха быть оскорбленным или подвергнуться нападению, и мы как нация должны четко осудить эту ненависть и другие формы фанатизма", - говорит Джавид.

В свою очередь, министр внутренних дел Эмбер Радд пообещала сделать все возможное, чтобы "искоренить" ненависть в обществе.

"Антисемитизм не имеет места в этой стране, которая гордится своей открытостью, разнообразием и толерантностью", - цитирует министра Independent.

Копірайт зображення Newsmakers

Выживут ли "лежачие полицейские"?

В Британии планируют демонтировать всех "лежачих полицейских" для усиления борьбы с выбросами вредных веществ в атмосферу, пишет Daily Mail.

По мнению чиновников, то, что водители должны постоянно менять скоростной режим, удваивает загрязнение окружающей среды.

Водители уже успели поприветствовать инициативу. Они жалуются, что "лежачие полицейские" разрушают подвеску и увеличивают расход топлива. Владельцев автомобилей поддержали экстренные службы, которые отмечают, что из-за искусственных препятствиий время приезда на вызовы увеличивается.

А вот активисты предупреждают, что отказ от этих мер безопасности может увеличить опасность для пешеходов.

"Демонтаж "лежачих полицейских", которые доказали свою эффективность в уменьшении количества жертв ДТП, увеличит риск для всех участников дорожного движения, но особенно для пешеходов, велосипедистов и детей", - говорит Кевин Клинтон из Королевского общества предотвращения ДТП.

Ажиотаж вокруг "лежачих полицейских" разгорелся после того, как правительство озвучило план существенно уменьшить концентрацию диоксина азота. В частности, чиновники хотят запретить продажу автомобилей на дизельных и бензиновых двигателях после 2040 года, пишет Daily Mail.

Копірайт зображення Getty Images

Принц Уильям - с неба на землю

Принц Уильям отработает последнюю смену пилота авиаскорой и станет членом королевской семьи "с полной занятостью", пишет Daily Mirror.

"Уильям был неотъемлемой частью нашей команды в течение последних двух лет. Он не только фантастический пилот, но и член команды, которого очень любят и уважают. Нам всем будет его не хватать", - заявил Патрик Пол, глава благотворительной организации East Anglian Air Ambulance, где работал принц.

Уильям присоединился к организации в марте 2015 года, прошел подготовку и начал выполнять миссии в июле того же года. East Anglian Air Ambulance занимается оказанием неотложной медицинской помощи в нескольких графствах Англии.

Ожидается, что Уильям и его семья будут проводить больше времени в квартире на Kensington Palace, поскольку четырехлетний сын - принц Джордж - в сентябре пойдет в школу в Лондоне. Также принц и его жена будут выполнять больше обязанностей от имени королевы и заниматься собственным благотворительным проектом, пишет Daily Mirror.

Обзор подготовил Илья Глущенков, Служба мониторинга ВВС