Культобзор: почему в России боятся "Смерти Сталина"?

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В культобзоре этой недели:

• Комедия о смерти Сталина - чего испугались россияне

• Последняя любовь королевы Виктории

• Эротика от Дали и Дюшана

• Модильяни и его 12 "ню"

Комедия как провокация Запада?

В России могут запретить фильм Армандо Януччи "Смерть Сталина". По мнению советников российского Министерства культуры, комедия в стиле нуар о конце жизни советского диктатора Иосифа Сталина может спровоцировать вспышку насилия в стране, сообщает британская газета Guardian.

Именно этого опасается чиновник из Общественной Палаты России Павел Пожигайло. Он увидел в фильме "спланированную провокацию" с целью вызвать ярость российских коммунистов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Фильм Армандо Януччи (второй слева) "Смерть Сталина" вызвал резонанс в России

Г-н Пожигайло предположил, что британско-французская комедия является частью плана Запада по "дестабилизации России и расколу общества". Он уверен, что Министерство культуры прислушается к советам Общественной Палаты и запретит фильм.

А между тем, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что доверяет Министерству культуры, и ведомство примет ответственное решение, определив, предоставлять или нет лицензию на дистрибуцию "Смерти Сталина" в России.

Сюжет фильма вращается вокруг внутренней борьбы между приближенными к Сталину аппаратчиками после его смерти от инсульта в 1953 году. Режиссер ленты Армандо Януччи уже обращался к жанру политической комедии - его сериал "ВИП" о функционировании офиса вице-президента США в Белом Доме довольно популярен в Америке.

Коммунистическая партия России назвала фильм "возмутительным", а прокремлевская газета "Взгляд" - "гадким" искажением русской истории лицами, "которые ничего не знают о ней". "Надо ли его показывать в России? Конечно, нет", - убеждает газета.

Как известно, в России популярность Сталина в последние годы растет.

В июне опрос, проведенный московским центром "Левада", показал, что, по мнению россиян, Сталин является "выдающейся личностью" мировой истории.

Даже нынешний глава страны Владимир Путин занял второе место, разделив его с поэтом с Александром Пушкиным.

Любовь на склоне лет

Копірайт зображення Getty Images Image caption Джуди Денч сыграла 81-летнюю королеву в фильме "Виктория и Абдул"

О выдающейся личности британской истории, королеве Виктории, рассказывает художественный фильм Стивена Фриарса "Виктория и Абдул".

История любви немощной женщины и молодого красивого индуса Абдула, стала последней вспышкой в ​​сердце королевы Британской империи на склоне ее жизни.

Роль королевы в фильме, который сейчас можно увидеть в кинотеатрах страны, сыграла Джуди Денч, известная по роли начальницы Джеймса Бонда "М" в семи лентах о британском шпионе.

Королеве Виктории 81 год. Она имеет девять детей и более 40 внуков. Она страдает от лишнего веса и условностей. На государственных обедах она ест слишком много, а потом быстро засыпает.

"Все, кого я действительно люблю, уже умерли, а я все тяну и тяну", - жалуется она в одной сцене. Жизнь пожилой женщины на вершине власти одинока и печальна, ведь она понимает, что ее окружение уже давно ждет ее ухода в мир иной.

Но однажды взгляд королевы останавливается на красивом представителе далекой колонии, и жизнь ее постепенно наполняется забытыми эмоциями. Темнокожий мусульманин Абдул становится ее советником, секретарем и "мальчиком-игрушкой", как считают те, кто шепчется за спиной Виктории.

Фильм не обходит темы предвзятости и лицемерия высшего класса Великобритании. Именно неаристократическое происхождение, цвет кожи и вера молодого фаворита королевы вызывают огромное подозрение у придворных Ее Величества.

Критики положительно восприняли новую работу Джуди Денч. Издание Independent считает, что актриса справилась с ней "прекрасно и безусловно заслуживает еще больше наград".

Откровенно об эротике и искусстве

Копірайт зображення VINCENZO PINTO/AFP/Getty Images Image caption Полотно Дали под названием "Великий мастурбатор"

Выставка, которая имеет все шансы стать самым провокационным художественным событием года, вскоре откроется в Королевской Академии Искусств. Экспозиция под названием "Дали-Дюшан" прольет свет на дружбу и "загадочные отношения" двух выдающихся художников ХХ века - Сальвадора Дали и Марселя Дюшана.

Около 80 работ, среди которых полотна и скульптуры Дали и инсталляции Дюшана, а также их фото и письма, впервые выставлены вместе. Оба художника не скрывали, что их сексуальные желания и наклонности были движущей силой в творчестве.

Некоторые из экспонатов настолько откровенны, что организаторы экспозиции считают нужным выставить соответствующее предупреждение для посетителей при входе.

Речь идет, скажем, об изложенных на бумаге переживаниях Дали на пикнике в 1933 году, где присутствовали жена испанского художника Гала и Дюшан.

Некоторые художественные работы, такие как порнографические скульптуры Дюшана или полотно Дали под названием "Великий мастурбатор", тоже довольно красноречивы.

Выставка "Дали-Дюшан" откроется 7 октября в Лондоне и продлится до 3 января 2018 года.

Модильяни и его двенадцать обнаженных

Копірайт зображення FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images) Image caption Картина Амедео Модильяни в стиле "ню"

Не менее откровенная выставка открывается в галерее современного искусства Тейт в Лондоне. Там посетители впервые смогут увидеть сразу 12 работ в стиле "ню" итальянского художника Амедео Модильяни.

Среди соблазнительных изображений обнаженных женщин есть и те, которые привели к запрету единственной персональной выставки художника в Париже в 1917 году из-за их якобы непристойности.

Особое место среди них занимают изображения девятнадцатилетней Жанны Эбютерн, большой любви и музы художника.

Они познакомились осенью 1917-го. Через год студентка художественной академии родила девочку, которую Модильяни назвал Жанной в честь своей возлюбленной.

В январе 1920 года, когда женщина была беременна второй раз, художник, которого всю жизнь преследовали тяжелые болезни, умер. На следующий день покончила с собой и его безутешная подруга.

Выставка работ Амедео Модильяни в галерее Тейт продлится с 23 ноября по 2 апреля 2018 года.

Подготовила Наталья Матюхина, Служба мониторинга ВВС