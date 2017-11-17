Пойдет ли Клуни в президенты США? - культобзор

Копірайт зображення Getty Images Image caption Чего может хотеть от жизни мужчина в расцвете сил, который имеет все, включая красавицу-жену?

В культобзоре на этой неделе:

• Что делать Джорджу Клуни на фоне неудач в кино?

• Действительно ли можно позавтракать у "Тиффани"?

• Новая книга о Трампе - разоблачение и скандалы

• Музей Библии в Вашингтоне

Клуни в президенты!

Чего может хотеть от жизни мужчина в расцвете сил, который имеет все: привлекательную внешность, интеллект, чувство юмора, четкие политические взгляды, "Оскара", красавицу-жену, двоих детей, да еще и популярный бренд текилы, "случайно" основанный совместно с другом-миллиардером?

Британская газета Guardian дает ответ - надо идти в президенты США.

Издание считает, что именно так следует поступить актеру Джорджу Клуни, учитывая его не слишком удачные работы в кинематографе последних лет и как актера, и как режиссера.

"Его актерские работы начинают выглядеть как цепочка заранее спланированных неудач. Речь идет о научно-фантастической ленте Tomorrowland, снятой студией Disney, "Да здравствует Цезарь" братьев Коэнов, которую восприняли не слишком тепло, а также о фильме режиссера Джоди Фостер "Денежный монстр".

Ни один из них не ужасный, но и не прекрасный. И не успешный ", - пишет Guardian.

То же самое можно сказать и о режиссерских работах Клуни, продолжает газета.

Несмотря на невероятное количество привлеченных звезд и интересный сюжет, фильм "Спасатели памятников" не стал хитом. Вряд ли станет им и последняя лента Клуни-режиссера "Субурбикон", считает Guardian, потому что в первую неделю проката она собрала менее трех миллионов долларов.

"Так что, время выходить на пенсию?", - задается вопросом издание. Guardian намекает, что, возможно, из-за неудач последних лет актер и решил взять паузу в кинематографе. А дальше что?

"Давайте подумаем: всемирно популярный, есть жена и успешная карьера, дружит с Обамой, собирал средства на кампанию для демократов. Не поняли? Можно продолжить: страна в растерянности, традиционные барьеры для попадания в высокие политические кабинеты разрушены, левые просят, чтобы появился харизматичный лидер. Зачем Клуни делать посредственные политические фильмы, когда он просто может выдвинуться в президенты?" - отмечает газета.

Guardian вспоминает, что когда в 2011 году Клуни спросили, пошел бы он на такой шаг, актер отверг такое предположение.

"Кто добровольно хотел бы взяться за эту работу?", - ответил он тогда журналистам.

Но когда в этом году ему задали тот же вопрос, ответ Клуни был немного другим: "Хотел бы я быть президентом? О, это звучит весело".

"Он пытался звучать саркастически, но и эта его роль не была достаточно убедительной", - заключает газета.

"Огонь и ярость" Белого дома

Копірайт зображення AFP Image caption Книга Майкла Вульфа обещает "взрывные" разоблачения о жизни в Белом доме во времена президента Трампа

Заглянуть в кабинеты Белого дома и увидеть, что там происходило в течение первого года администрации Дональда Трампа, можно, прочитав новую книгу американского медиа-критика и колумниста Майкла Вульфа "Огонь и ярость в Белом доме Трампа".

Как отмечает британская газета Guardian, книга настолько откровенна, что "взрывные" разоблачения автора "коррозионных и смертоносных" интриг в команде Трампа, могут вполне "парализовать его президентство".

"Моя цель заключалась не в том, чтобы написать в качестве стороннего наблюдателя, а чтобы выяснить, что действительно думали и чувствовали действующие лица", - рассказал автор газете.

Guardian пишет, что господин Вульф присутствовал в Белом доме во время критических ситуаций и важных событий, которые имели широкий резонанс в стране и в мире, как, например, в день, когда уволили тогдашнего директора ФБР Джеймса Коми.

Идея написать книгу о деятельности новой администрации возникла после того, как Вульф сделал интервью с Трампом для голливудского издания, и оно понравилось тогда еще кандидату в президенты.

Господин Вульф пояснил, что, в отличие от многих других журналистов, не относился к новой команде неприязненно. Именно поэтому, убежден он, сам Трамп и около 200 сотрудников его администрации, среди которых и ключевые игроки, были с ним довольно откровенными.

"США оказались посреди чрезвычайно мощного политического шторма со времен Уотергейта. Моя цель была увидеть жизнь в Белом доме глазами людей, которые находятся ближе всего к эпицентру этого урагана, - рассказал он. - Наверное, только во времена Тюдоров дворцовые интриги были настолько коррозионными и смертоносными, а король настолько непредсказуемым и настолько стремящимся к удовлетворению своих сиюминутных потребностей".

Автор убежден, что его книга приоткроет занавес к функционированию "наиболее противоречивого президентства в истории США", "институции, которая страдает от ударов, нанесенных ей изнутри".

Завтрак у "Тиффани" - наконец-то

Копірайт зображення Hulton Archive Image caption Наконец-то у "Тиффани" можно позавтракать, как Одри Хепберн

Те, кто хотят почувствовать себя ненадолго кинозвездой, могут это сделать на углу 57-й улицы и Пятой Авеню в Нью-Йорке.

Именно там расположен знаменитый магазин компании Tiffany & Co, который манил к себе Холли Голайтли, героиню фильма "Завтрак у Тиффани" в исполнении Одри Хепберн.

Фильм, снятый 56 лет назад, сделал этот ювелирный магазин иконой Нью-Йорка. А чтобы посетители не прилипали к его витринам носом и не пили кофе с круассаном утром на улице, как это пришлось делать наивной и эксцентричной Холли, владельцы "Тиффани" открыли в нем кафе "Голубая шкатулка".

"Наконец у "Тиффани"можно позавтракать", - пишет газета New York Times. А также хотя бы на короткое время укрыться от бурных событий жизни и придумать имя любимцу-коту, как это делала Холли.

Как известно, легкомысленная героиня Одри Хепберн тратила жизнь, мечтая стать содержанкой богатого мужа.

Она путала имена, хранила телефон в чемодане под кроватью, убегала из квартиры через окно, если того требовали обстоятельства и мечтала найти место, где было бы так же уютно, как в магазине "Тиффани".

Только тогда она обещала себе перестать убегать от жизни и дать имя своему коту.

Как рассказывает New York Times, в "Голубой шкатулке" можно заказать "Завтрак у "Тиффани", в течение дня заказать блюда из "чайного меню "Тиффани", а также насладиться оскароносным саундтреком к ленте и песней "Лунная река".

Новый Музей Библии

Копірайт зображення Getty Images Image caption На этих выходных в Вашингтоне откроют Музей Библии

Музей Библии откроется в Вашингтоне в эти выходные, сообщает газета Washington Post.

Издание уверено, что новое заведение на культурной карте американской столицы установит невиданный доселе "стандарт того, как музеи этой страны совмещают развлечения и образование".

"Его богатый контент, наполненный историческими сокровищами, тщательно разработан так, чтобы быть интересным для посетителей любого возраста", - отмечает газета.

Новый музей будет отличаться от других просветительских исторических заведений тем, что расскажет историю мира через призму Священного Писания. Руководители музея подчеркивают, что стремились сделать это профессионально и беспристрастно.

"Мы хотим, чтобы она была как можно точной, как можно более незаангажированной и, если хотите, как можно более независимой от взглядов любой религии", - рассказал Тони Цейс, исполнительный директор музея.

Чтобы достичь этого, организаторы экспозиций музея используют самые последние достижения техники, которые перенесут посетителей в далекие времена и страны, где создавалась Библия.

"Музей хорошо повествует эту захватывающую историю, во многих случаях подтверждая ее фактами", - отмечает газета.

В то же время организаторы музея не избегают исторических противоречий Священного Писания.

"Это замечательная идея и очень мощный инструмент, который поможет понять мир. Если, конечно, вы во все это верите", - заключает Washington Post.

Подготовила Наталья Матюхина, Мониторинг ВВС