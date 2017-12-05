Непростой танец брексита - обзор СМИ

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Темы обзора:

Неудачная стратегия выхода из ЕС

Непростой танец "брексита"

Премьер "на острие лезвия"

Выборы с привкусом сюрреализма

Неудачная стратегия выхода из ЕС

Комментируя состоявшиеся в понедельник переговоры Лондона и Брюсселя об условиях выхода Британии из ЕС, Guardian вспоминает о "золотом правиле" переговоров, предложенном ирландским политическим деятелем Берти Агерном.

Он считает, что даже в случае близких позиций обеих сторон и их склонности к компромиссу публике нужно показывать бескомпромиссную борьбу до конца.

"Пиво и сэндвичи должны доставлять (в комнату переговоров - Ред.) у всех на глазах, а свет должен гореть до утра, чтобы на рассвете все могли выйти и заявить о тяжело добытой победе", - описывает идею газета.

По мнению Guardian, нечто подобное могло происходить на этой неделе между лидерами Британии и ЕС.

И Лондон, и Европейская комиссия "приближались к тому, чего, как представляется, действительно хотят". Речь идет о соглашении о достаточном прогрессе в переговорах первой стадии, чтобы наконец официально перейти к следующей фазе.

"Всем сторонам нужно показать своим полным подозрений сторонникам, что они бьются до конца", - пишет Guardian.

Но, как отмечает издание, соглашение сорвала Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии с заявлением о так называемой жесткой границе между Белфастом и Дублином.

"Понедельник, возможно, был тем моментом, когда брексит-стратегия Терезы Мэй сошла с рельсов. Она и ее министры постоянно делали вид, что брексит - это проще и легче, чем на самом деле", - пишет Guardian.

Газета отмечает, что настойчивые попытки Терезы Мэй оставить Британию после брексита вне единого рынка и таможенного союза ЕС являются "ложным и безрассудным выбором".

Непростой танец "брексита"

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В статье под заголовком "Танец брексита не впечатляет судей" другое британское издание Independent отмечает, что первый этап переговоров - о правах граждан, выплатах Лондона и границе с Ирландией - должен был быть "простым танцем". Далее стороны должны обсуждать "более чувствительный вопрос торговли".

"Но Тереза ​​Мэй начинает понимать, что даже простые па делать трудно, когда ты случайно выстрелил себе в ногу из базуки во время ненужных выборов", - отмечает Independent.

Издание пишет, что еще тяжелее ситуация для Мэй стала из-за того, что ее правительство "существует с разрешения несколько безумной партии Северной Ирландии".

"Простая часть кажется слишком сложной", - отмечает Independent.

Издание напоминает, что перед голосованием по выходу из ЕС британцам обещали, что Лондон "вернет себе контроль над своими деньгами, своими законами и своими границами".

"Легкая часть работы сделана и, вернув себе контроль над деньгами, мы заплатим около 60 млрд фунтов за членство в гольф-клубе, где никто не будет с нами говорить", - пишет автор статьи.

Так же он критикует будто бы возвращение контроля над собственными законами. В статье отмечается, что Европейский суд и дальше будет следить за правами граждан ЕС в Британии.

Что касается границ, то Independent отмечает, что Лондон окажется в ситуации, когда результаты дипломатии с Ирландией, длившейся десятилетиями, будут уничтожены.

Премьер на "острие лезвия"

Французские СМИ тоже живо обсуждают попытку Терезы Мэй договориться с Брюсселем и Дублином.

Копірайт зображення AFP Image caption Лидер североирландской партии ДЮП Арлин Фостер свела на нет усилия Терезы Мэй в Брюсселе

По мнению газеты Figaro, британский премьер-министр находится "на острие лезвия".

"Ради очень нужного "зеленого света" Брюсселя для начала переговоров о торговых отношениях она согласилась на ряд уступок в условиях развода с ЕС. При этом она рисковала посеять раздор в собственной стране. Представленный в понедельник проект соглашения по решению североирландской головоломки может оказаться ящиком Пандоры для других регионов Великобритании", - пишет издание.

Автор не исключает, что, идя на уступки Дублину, Мэй может "зажечь" Белфаст, а затем Эдинбург и Кардифф.

"Особый статус, предложенный Северной Ирландии - это именно то, чего требовало шотландское националистическое правительство", - добавляет Figaro. И замечает, что "на другой стороне шахматной доски" находятся недовольные сторонники "брексита".

Журналисты газеты Monde разделяют мнение коллег о том, что Мэй попала в сложное положение. Издание считает, что "радикальные юнионисты" из Северной Ирландии "держат Терезу Мэй в заложниках".

Однако кроме "дамоклова меча" этой партии, главе британского правительства придется иметь дело с шотландцами, которых "разбудило" особое отношение к Белфасту, пишет газета.

Выборы с привкусом сюрреализма

Копірайт зображення AFP Image caption Кандидаты либо за решеткой, либо за рубежом

"Сюрреалистической" называет французская Monde избирательную кампанию в Каталонии.

"Кандидаты за решеткой, другие в изгнании в Бельгии, а регион находится под контролем Мадрида немного больше месяца... В Каталонии началась сюрреалистическая кампания перед региональными выборами 21 декабря, которые должны обеспечить гипотетическое возвращение к нормальному состоянию дел после попытки отделиться 27 октября", - пишет газета.

По мнению Monde, решение Верховного суда Испании не выпускать под залог бывшего вице-президента и еще трех чиновников Каталонии "облегчило задачу" сторонникам отделения региона от Испании. В течение последних недель они не могли найти лейтмотив своей кампании, хотя и признавали легитимность предстоящих выборов, отмечает издание.

Газета цитирует заявление Левой республиканской партии Каталонии, которая назвала решение оставить под стражей каталонских лидеров продолжением "политической логики", направленной на то, чтобы сторонники независимости "заплатили за успех" своих идей.

Обзор подготовил Юрий Мартыненко, Служба мониторинга BBC