Обзор СМИ: разделит ли история Украину и Польшу?

Копірайт зображення president.gov.ua Image caption Порошенко и Дуда во время визита в Харьков

Результаты визита польского президента в Украину

Угроза новых хакерских атак в Украине

Норвегия отказывается от радио

Кто счастливее: женщины или мужчины?

Проблему не решили, но надежда есть

О визите польского президента Анджея Дуды в Украину пишет одна из ведущих польских газет Rzeczpospolita.

"За 35 километров от России лидеры Польши и Украины пытались разрешить кризис в отношениях между нашими странами", - отмечает газета.

Rzeczpospolita обращает внимание на то, как искренне пытался достичь этого глава Украины.

"Порошенко был настолько рад, что Дуда все-таки приехал, что вопреки дипломатическому протоколу он вошел в польский самолет, чтобы поприветствовать гостя", - рассказывает газета.

"Я очень доволен визитом в Харьков моего замечательного друга и стратегического партнера", - цитирует Rzeczpospolita президента Украины.

Газета добавляет, что господин Порошенко даже процитировал одного из своих предшественников, президента Леонида Кучму, который 14 лет назад сказал тогдашнему лидеру Польши Александру Квасьневскому, что стоит "оставить историю историкам".

"А теперь она постоянно разделяет нас, - констатирует газета. - В бывшей столице советской Украины два президента не решили главную проблему, а именно проблему запрета на эксгумацию (останков поляков. - Ред.) на Волыни".

Президенты договорились только о том, что проблемой Волынской эксгумации будет заниматься совместный комитет, который возглавят вице-премьеры двух стран.

"Польская сторона считает, что заседания станут лишь формальностью, и запрет будет отменен на первой же встрече", - пишет Rzeczpospolita.

Польский президент также потребовал в Харькове, чтобы торжествам с открытием памятников в Украине предшествовали тщательные научные исследования и оценка исторических событий, добавляет газета.

"Это касалось памятника, установленного в октябре на Верецком перевале в Закарпатье, на котором было написано о "польских оккупантах" и о военных преступлениях, которые польские солдаты совершали против украинцев", - пишет Rzeczpospolita.

Украина на пороге новой угрозы?

Украине грозит новая волна хакерских атак, пишет американское издание The Atlantic.

Журналисты напоминают, что два года подряд накануне зимних праздников кибер-мошенники выводили из строя украинскую энергетическую систему. Поэтому с приближением рождественского сезона внимание специалистов в области безопасности и дипломатов приковано к украинским энергетическим компаниям и группам, которые подозревают в атаках, и которые, вероятно, находятся в России.

"По мнению исследователей, эти группы могут быть причастны к заражению энергетических компаний в США и Европе. В этом месяце эксперты с тревогой следят за безопасностью в Украине и за серьезными последствиями, которые подобные атаки могут иметь для остального мира", - пишет издание.

The Atlantic цитирует Роберта Ли, основателя компании Dragos, занимающейся безопасностью в кибер-пространстве, который говорит, что в последние недели в Украине наблюдается оживление активности той же команды разработчиков, которые создали программу, использованную во время хакерской атаки в прошлом году.

"Согласно нашим оценкам, совершение атаки в этом месяце было бы вполне резонным", - говорит Ли.

Копірайт зображення Reuters

Однако, такая активизация может свидетельствовать и о подготовке к операции, которую будут проводить несколько позже, отмечает издание.

Некоторые эксперты считают, что кибер-воры используют Украину как площадку для демонстрации своих возможностей, чтобы "напугать или сдержать" остальных игроков на международной арене.

"Больше всего в вопросе России меня беспокоит не то, что она владеет определенными технологиями, а ее наглость и готовность пересечь границу", - цитирует издание бывшего заместителя директора Агентства национальной безопасности США Криса Инглиса.

И хотя специалисты связывают организаторов атак с Кремлем, в России любые упреки на эту тему отвергают.

Норвегия без радио

Норвегия стала первой страной в мире, которая отказалось от FM радио, сообщает британское издание Independent. Сторонникам радио теперь придется выбирать между DAB (цифровое аудио-вещание) и отказом от радио как такового.

Отключение традиционного радио произошло по всей стране, даже на архипелаге Свальбарда в Арктике, рассказывает Independent, но многие люди возражали против такого шага, ссылаясь на большие расходы для "апгрейда" радиоприемников.

Например, в старых машинах это сделать невозможно вообще, и поэтому их владельцы будут полностью отрезаны от радиовещания.

Independent добавляет, что постепенно от FM радио откажутся и другие страны, включая Великобританию.

Но эксперты, такие как Оуэн Уоттерс из "Робертс Радио", предостерегают от поспешных шагов, ведь пока что DAB-сигнал еще не слишком распространен в Великобритании.

Женщины менее счастливы, чем мужчины?

Женщины чувствуют себя менее счастливыми, чем мужчины почти в течение всей жизни. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Национальной службой здравоохранения Великобритании, сообщает Times.

В частности, исследователи установили, что женщины чувствуют себя счастливее по достижению пенсионного возраста или после 85 лет. Психиатры связывают это с тем, что в этом возрасте большинство становятся вдовами.

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Издание цитирует декана Королевского колледжа психиатров Кейт Ловетт, которая говорит, что женщины могут чувствовать себя более несчастными из-за того, что "на них до сих пор, скорее всего, лежит бремя домашних обязанностей".

По словам госпожи Ловетт, если среди мужчин более склонны к развитию депрессии те, кто развелся или остался вдовцом, среди женщин такие состояния более характерны для замужних.

Обзор подготовили Татьяна Кирилюк и Наталья Матюхина, Служба мониторинга ВВС