В "Борисполе" сошел с полосы самолет - СМИ

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В аэропорту "Борисполь" сошел с полосы самолет, сообщают в пятницу украинские СМИ.

На фото, опубликованном ТСН.ua, видно несколько наклоненное судно, возле которого - много работников аэропорта и автомобилей, в частности карета скорой помощи.

Пресс-секретарь компании Татьяна Ярош подтвердила инцидент "Украинской правде".

По ее словам, работа аэропорта была временно заблокирована, но сейчас он работает в обычном режиме.

"Интерфакс" со ссылкой на очевидца сообщает, что самолет, который ехал по рулежной дорожке, выкатился на грунт одной стойкой шасси.

Агентство говорит, что инцидент не помешал работе аэропорта, самолеты вылетают и принимаются.

В компании Belavia, с судном которой якобы произошел инцидент, пообещали BBC Украина прокомментировать его позже.

На онлайн-табло "Борисполя" есть информация о рейсе Belavia в Минск, который был запланирован на 9:20. Но пока его перенесли на 14:40.

18 декабря из-за сильного снегопада в "Борисполе" были задержки рейсов. В то же время он принял более десятка рейсов, перенаправленных из других аэропортов.

В октябре самолет МАУ задел крылом кейтеринговый грузовик в "Борисполе".

Вылет из-за этого перенесли. Авиаперевозчик заявил, что повреждения получила только подвижная часть крыла.