Как Россия ведет войну против украинских памятников в Канаде - СМИ

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Читайте в обзоре иностранной прессы 23 декабря:

В какой атмосфере проходила встреча глав британской и российской дипломатии?

Почему украинская история разозлила российских дипломатов в Канаде?

Российские подводные лодки против интернета - как реагирует Запад?

Главный рождественский балет мира - какой он?

Памятники украинцам в Канаде - Россия свирепствует

Посольство России в Канаде развернуло онлайн-кампанию, направленную на дискредитацию памятников лидерам борьбы за независимость Украины и солдатам Галицкой дивизии СС, сообщает канадская National Post.

"Созданная в 1943 году Галицкая дивизия состояла из украинцев, боровшихся против советских оккупантов, с которыми также воевали фашисты", - объясняет своим читателям газета.

Один из памятников воинам Галицкой дивизии СС установлен на кладбище Св. Владимира в Оквилле, в провинции Онтарио. "Это дань уважения всем украинцам, принявшим участие в великой битве с советской Красной Армией под Бродами", - пишет National Post.

В рооссийских твитах их называют "нацистскими коллаборационистами", а "для украинской общины Канады они являются борцами за свободу", добавляет National Post.

Раздражает россиян и бюст основателю Украинской Повстанческой Армии Роману Шухевичу в Эдмонтоне.

Издание напоминает, что Россия развязала вооруженный конфликт на востоке Украины, а канадское правительство последовательно осуждает аннексию Крыма. "Премьер-министр Джастин Трюдо твердо поддерживает Украину", - отмечает National Post.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Роман Шухевич - один из объектов критики россиян в Канаде

"Многочисленные представители украинской общины Канады обвиняют Россию в попытках намеренно посеять раздор среди более 1,3 миллиона канадцев украинского происхождения, подвергая критике памятники, которые никогда не имели целью прославлять нацизм", - пишет газета.

В то же время российское посольство воздерживается от комментариев относительно поддержки Кремлем антиукраинских сепаратистов в восточной Украине, рассказывает National Post.

"Мы знаем, что наше сообщество подвергается нападкам за поддержку Украины, а также поддержку со стороны Канады на фоне войны, которую там ведет Россия", - цитирует газета Игоря Михальчишина, исполнительного директора Конгресса украинцев Канады. - Российское правительство пытается вызвать споры и воспроизвести ситуацию, которая уже существует в Европе".

Глава кладбища в Онтарио Олег Безпитько рассказал газете, что "воевать на стороне немцев не значит быть нацистом". "Вы должны понимать, что это были люди, которые боролись с коммунизмом", - убеждает он.

В то же время National Post отмечает, что Канада поддерживает украинскую демократию, а демократия предполагает, среди всего прочего, "критический анализ событий прошлого".

Газета пишет, что в истории УПА есть немало противоречивых страниц, в частности, касающихся еврейского погрома во Львове и убийства поляков на Волыни. Многие историки страны призывают украинцев признать это и сделать шаги навстречу примирению и прощению, заключает National Post.

"Шоу Бориса и Сергея"

О том, как проходил визит в Москву главы британского форин-офиса Бориса Джонсона, рассказывает Independent.

Британское издание отмечает, что накануне его визита российская пресса предупреждала читателей о приезде одного из "самыми строгих критиков" Кремля - человека, назвавшего Россию "современной Спартой - закрытой, недружелюбной и антидемократичной".

Вспомнили также, что история отношений Джонсона с ветераном российской дипломатии Сергеем Лавровым не отличается позитивом - однажды им даже пришлось отменять заранее согласованную встречу. Словом, в Москве ожидали напряженных и трудных переговоров.

Но произошло обратное - мир увидел "шоу Бориса и Сергея, полное шуток, иронии и всеобщего веселья", продолжает Independent.

"Меня зовут БОрис", - заявил глава британского МИД. "Я знаю", - ответил Лавров. - Я настолько доверяю тебе, что даже буду называть тебя Борис". (На языке российских разведчиков "Борис" - это шпион в стане врага,"крот". - Ред.)

Копірайт зображення Reuters Image caption Борис Джонсон и Сергей Лавров

Однако с шутками было покончено, как только заговорили об Украине, Сирии и Северной Корее, пишет Independent.

На совместной пресс-конференции глав МИД РФ и Великобритании все снова все увидели "классического Бориса: он жужжал, совершал хаотичные движения - словом, устроил спектакль".

Но, судя по тому, как к этому отнесся "хитрый Лавров", Россию это вполне устраивало. "Кроме пары жестких комментариев о вмешательстве в референдум по "брекситу", тональность пресс-конференции, по московским стандартам, была спокойной", - рассказывает Independent.

Есть ли этому какое-либо объяснение? Independent предлагает несколько мнений. Во-первых, россияне считают, что Борис Джонсон - это человек, с которым они могут разговаривать, ведь он "поддерживает большую часть российского политического модус вивенди".

"Он альфа-самец, циничный шоумен, который не боится рисковать", - добавляет издание.

"Учитывая новые санкции, введенные США с нового года в отношении олигархов, Россия стремится получить союзника там, где это только возможно", - пишет Independent.

Однако главная причина заключается в том, что "после референдума по "брекситу" Великобритания в значительной степени перестала быть важным фактором внешнеполитических целей России".

Издание цитирует бывшего кремлевского советника и эксперта по вопросам безопасности Владимира Фролова, который объяснил: "Вы перестали быть нашим самым главным противником. Вы теперь просто надоедливое недоразумение".

Подводные интернет-кабели под угрозой?

Российские подводные лодки резко активизировали свое присутствие вблизи подводных интернет-кабелей в Северной Атлантике, пишет американская Washington Post.

НАТО усматривает в этом более агрессивное морское позиционирование и добавляет, что не наблюдали такой активности России в подводном пространстве со времен холодной войны, рассказывает газета.

Washington Post объясняет, что российские подводные лодки могут ощутимо повредить кабели, которые обеспечивают доступ к сети интернет и другие коммуникационные связи в Европе и Северной Америке.

"Россия явно проявляет интерес к подводной инфраструктуре НАТО. Мы сейчас видим подводную деятельность в окрестностях подводных кабелей, какой, как я полагаю, никогда не видели", - заявил командующий подводными силами НАТО Эндрю Леннон.

Копірайт зображення AFP

Для обеспечения безопасности инфраструктуры в Северной Атлантике НАТО решило восстановить командный пункт, закрытый по окончании холодной войны. Союзники альянса, также "спешат нарастить" возможности своего флота и разработать усовершенствованные самолеты для обнаружения подводных лодок.

Усиление российского морского присутствия происходит на фоне аналогичных действий в воздухе и на суше, пишет Washington Post.

"Российские реактивные самолеты регулярно нарушают воздушное пространство НАТО в Прибалтике, а в сентябре российские войска провели учения у границ НАТО", - напоминает газета.

Какое Рождество без "Щелкунчика"?

"Главным рождественским балетом мира" называет выдающееся произведение русского композитора Петра Ильича Чайковского британский еженедельник Economist.

"История о маленькой девочке, которая разглядела в неказистой игрушке прекрасного принца, и о храбром Щелкунчике стали неотъемлемой частью зимних праздников", - считает издание.

В этом году "Щелкунчик" увидят на всех континентах земного шара, кроме Антарктиды. В Лондоне, к примеру, зрителю предложат три разные версии балета. А в Америке один только "Щелкунчик" может составить до 45% годового дохода любой балетной труппы.

Еженедельник напоминает историю его создания. Все началось со сказки прусского писателя Гофмана "Щелкунчик и король мышей", которую он написал в 1816 году. В 1844 году французский писатель Александр Дюма создал "более светлую и приемлемую для детей" версию, которая и была положена в основу двуактного балета. В 1890 году к работе над ним приступили хореограф Мариус Петипа и композитор Петр Чайковский.

Image caption Афиша "Щелкунчика" в революционном Петрограде

Премьера балета "Щелкунчик" состоялась 18 декабря 1892 года в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. И это было последнее представление Чайковского, которое ему довелось увидеть на сцене Мариинского театра.

Стоит отметить, что постановка получила прохладные отзывы критиков.

По-новому взглянул на "Щелкунчика" хореограф Джордж Баланчин. Именно его постановка с "Балетом Нью-Йорка" обрела наибольшую популярность в Америке.

С 1954 года, когда состоялась премьера "Щелкунчика" Баланчина, без этого балета рождественские праздники в США не обходятся. Этот балет зарегистрирован как торговая марка. До сих пор поражают масштабы постановки: в ней используют 150 костюмов, задействуют много детей и елку, которая весит около тонны.

Приложила руку к успеху "Щелкунчика" и советская Россия. В 60-е годы в Большом театре хореограф Юрий Григорович создал спектакль, в котором главную партию исполнял Рудольф Нуриев. Заслуживает внимания и английская постановка Питера Райта для Королевского балета в 1984 году. Его "Щелкунчик" до сих пор идет в Лондоне.

"Щелкунчик" начался как русский балет, который получил плохие отзывы. С тех пор его переделывали, улучшали и в конце концов превратили в идеальное полотно, к которому пришиты рождественские мечты", - заключает Economist.

Подготовила Наталья Матюхина, Мониторинг ВВС