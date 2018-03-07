СМИ об отравлении экс-шпиона: "Ищите блондинку"

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Обзор СМИ в среду, 7 марта: шпионы, футбол и политика

Кто та "загадочная блондинка", которую ищет полиция?

Сбываются ли угрозы Путина относительно шпионов-перебежчиков?

Поедут ли британские принцы на футбол в Россию на фоне скандала?

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Ищите женщину

Копірайт зображення Getty Images Image caption Камеры наблюдения зафиксировали молодую женщину со светлыми волосами и большой красной сумкой в руках

Неожиданное ухудшение здоровья бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии - главная тема британской прессы 7 марта.

Газета Sun публикует эксклюзивную статью о последних подробностях расследования инцидента с экс-разведчиком, которого в России когда-то осудили за шпионаж в пользу Великобритании. Сейчас главная версия следствия - отравление неизвестным веществом.

"Найдите женщину с красной сумкой", - пишет Sun.

Газета рассказывает, что камеры внутреннего наблюдения, установленные вблизи места, где нашли отца и дочь без сознания, зафиксировали молодую женщину со светлыми волосами и большой красной сумкой в ​​руках.

На кадрах, снятых примерно за 20 минут до момента, когда г-ну Скрипалю стало плохо, видно, как она шла чуть позади мужчины, но настолько близко к нему, что сначала правоохранители приняли ее за его 33-летнюю дочь Юлию.

Однако свидетели событий в Солсбери рассказали полиции, что дочь Скрипаля - не блондинка, ее волосы рыжевато-коричневого оттенка. Поэтому теперь сотрудники подразделения по предупреждению терроризма, которые расследуют дело, "охотятся на загадочную блондинку", отмечает Sun.

Газета добавляет, что правоохранители также изучают обстоятельства смерти жены, брата и сына г-на Скрипаля, умерших по разным причинам в течение 2012-17 годов.

Sun также отмечает, что сам экс-разведчик говорил семье, что его жизнь "не закончится ничем хорошим".

Угрозы Путина сбываются?

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Эти предатели дадут дуба. Поверьте мне", - заявлял ранее Путин

Ряд статей, связанных с "экстраординарным событием" в Солсбери, публикует Daily Telegraph. В одной из них газета вспоминает заявления Путина в 2010 году вскоре после обмена россиян на группу российских шпионов, задержанных в США.

"Эти предатели дадут дуба. Поверьте мне. Эти люди предали своих товарищей, своих братьев по оружию, - цитирует издание Путина. - Что бы они ни получили за это, те 30 сребреников, они ими подавятся".

Газета приводит комментарий высокопоставленного представителя разведки, который убежден, что случай со Скрипалем "имеет все признаки покушения ФСБ": "Для Путина месть - это блюдо, которое подают холодным. Человек предал российскую службу безопасности, а за такое они прибегают к весьма ужасным шагам".

Daily Telegraph добавляет, что отравление бывшего российского разведчика на территории Великобритании может вызвать новый кризис в отношениях между Москвой и Лондоном. Именно поэтому в среду, 7 марта, правительство страны соберется на специальное заседание, чтобы обсудить "рост дипломатической напряженности" между двумя странами.

Футбол и принцы

Копірайт зображення Getty Images Image caption Принцы Уильям и Гарри традиционно посещали страны, где проводились футбольные чемпионаты, если сборная Англии выходила в завершающие стадии турнира

Пресса Британии также живо обсуждает заявления главы внешнеполитического ведомства Бориса Джонсона о бойкоте Чемпионата мира по футболу, который состоится в России летом этого года, в случае доказательств причастности Москвы к отравлению г-на Скрипаля.

Daily Mail отмечает, что далеко не все фанаты этого вида спорта восприняли такое предложение положительно. "Причем здесь футбол?" - возмутился спортивный обзор телеканала Sky News Гарри Нэвилл.

А газета Daily Express ставит вопрос, стоит ли ехать в Россию будущему королю, принцу Уильяму, который является почетным председателем британской Футбольной Ассоциации. Издание напоминает, что традиционно принц путешествовал в страны, где проводился футбольный чемпионат, когда сборная Англии выходила в завершающие стадии турнира. Принц Гарри обычно составлял ему компанию как болельщик.

Daily Telegraph сообщает, ссылаясь на источники в Кенсингтонском дворце, что оба представителя королевской семьи должны будут советоваться с Форин Офисом относительно такого путешествия. А источник в правительстве рассказал газете, что принцам, вероятно, посоветуют воздержаться от посещения России, если будет принято решение бойкотировать чемпионат.

Подготовила Наталья Матюхина, Служба мониторинга ВВС

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