Повлияет ли #DeleteFacebook на Цукерберга - обзор СМИ

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Facebook в немилости, репутация самолетов и критика пластика барменами - в обзоре иностранных изданий 20 марта.

Повлияет ли #DeleteFacebook на судьбу компании

Как не подхватить грипп в самолете

Почему бармены говорят #StopSucking

Судан ушел, но надежда остается

Молчание Марка

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"Где Зак?" - спрашивает Guardian на фоне незатихающего скандала об использовании данных пользователей Facebook частной компанией Cambridge Analytica, которая в частности предоставляла информационные услуги предвыборному штабу Дональда Трампа.

"Исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг хранит молчание уже более 48 часов после того, как Observer разоблачил сбор персональных данных 50 млн пользователей. Несмотря на то, что его компания находится под давлением из-за расследования, падения цен на акции и кампании в социальных сетях под хэштегом #DeleteFacebook (#УдалиФейсбук - Ред.)", - пишет Guardian.

Несмотря на официальное заявление Facebook о планах проверить Сambridge Аnalytica в связи с хранением несанкционированных данных, это вряд ли успокоит политиков в США и Великобритании, которые требуют, чтобы Цукерберг дал показания об утечке данных, пишет издание.

Как напоминает газета, эксперты давно критиковали политику Facebook в отношении частных данных, но это не сдерживало рост количества пользователей сети, которых сейчас насчитывается более 2 миллиардов во всем мире.

По словам Guardian, время покажет, отразится ли скандал с использованием данных на доверии пользователей, но вчера хэштеги #DeleteFacebook и #WheresZuck (#ГдеЗак) были среди трендов Twitter.

У окна в безопасности

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Несмотря на популярное мнение, что самолет является рассадником болезней из-за ограниченности пространства и наполненности людьми, результаты нового исследования показывают, что это не совсем так, пишет Mashable.

Как утверждается, вы вряд ли подхватите грипп от человека, который сидит дальше, чем в метре от вас, поскольку он распространяется через крупные капли, выделяющиеся во время чихания или кашля.

Ученые из Университета Эмори, Технологического института Джорджии и компании Boeing рассадили подопытные пары с гриппом через каждые четыре ряда кресел в эконом-классе самолета с одним проходом. Эксперимент повторяли на 10 трансконтинентальных перелетах в 2012 и 2013 годах. Все перемещения больных в течение рейса записывались с помощью приложения для iPad.

Таким образом ученые смогли разработать модель контактов между пассажирами и стюардами.

"Результаты получились потрясающие. В среднем заразный пассажир, находящийся в средней части салона самолета, потенциально может заразить еще 0,7 человека за рейс, - рассказывает издание. - Однако, если заразный член команды решил не остаться дома и не принял лекарства, чтобы сдержать кашель, то он заразит 4,6 пассажира за рейс".

Таким образом, место у окна и воздержание от прогулок по салону значительно снижают риск подхватить грипп в полете.

Бармены против "соломинок"

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Все больше барменов, производителей алкоголя, звезд и защитников окружающей среды в США выступают против массового использования пластиковых "соломинок" в напитках, пишет The Wall Street Journal.

"Они утверждают, что слишком много пластиковых изделий для питья - от больших "соломинок" для газированных напитков до маленьких коктейльных палочек - в конце концов попадают в океан", - пишет издание.

Ассоциация шотландского виски, а также производители водки Absolut и джина Tanqueray уже объявили о намерении отказаться от пластиковых "соломинок" и палочек для размешивания во время корпоративных мероприятий.

Кампания продолжается как в социальных сетях под хэштегом #StopSucking (#ХватитСосать), так и в реальной жизни. В частности, юрист из Калифорнии подал законопроект, который предлагает запретить обязательную подачу пластиковых "соломинок" в напитках.

По данным производителя "соломинок" Fuling Global Inc., американские потребители используют 20 млрд трубочек ежегодно. Компания уже разработала прототип "соломинок", которые могут разлагаться под действием микроорганизмов.

Звезда Tinder угасла

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Последний северный белый носорог мужского пола умер в Кении в возрасте 45 лет, сообщили работники, которые ухаживали за ним в последнее время, пишет USA Today.

Судан - так звали носорога - был в частности известен тем, что имел профиль в популярном приложении для знакомств Tinder, "чтобы попытаться сохранить свой вид от вымирания", вспоминает издание.

"Судана лечили от возрастных осложнений здоровья, которые привели к дегенеративным изменениям в мышцах и костях в сочетании с большими ранами на коже. Его состояние значительно ухудшилось в течение последних 24 часов, он не мог встать и страдал", - рассказали смотрители. Чтобы облегчить его страдания, было решено прибегнуть к эвтаназии.

Судан жил с последними двумя представительницами подвида, собственной дочерью Нажин и ее дочерью Фату.

Ученые надеются, что с развитием технологии оплодотворения "in vitro" собранный генетический материал Судана можно будет использовать для оплодотворения яйцеклеток последних двух самок.

Обзор подготовила Мария Кондрачук, Служба мониторинга ВВС

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