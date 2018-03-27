Обзор прессы: НАТО ошибается в прогнозах относительно России?

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Во вторник, 27 марта, иностранные СМИ освещают следующие темы:

Ошибается ли НАТО относительно театров военных действий?

Высылка дипломатов: единство Запада или укрепление позиций Путина

20-летие виагры: взгляд в прошлое

Остров адского соуса под угрозой

Где гибридно, а где - традиционно

НАТО может ошибаться в прогнозах агрессивных действий России в Украине и странах Балтии, пишет The Daily Signal.

"Российские военные имеют хорошую возможность начать традиционную войну в Украине и гибридную - в странах Балтии, а не наоборот, как ожидают западные лидеры в каждом из этих театров действий", - цитирует издание мартовский доклад Института исследований проблем войны.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Петр Порошенко

Ее авторы Кэтрин Харрис и Фредерик Кеган считают, что "руководство США и их европейские союзники не готовы к способам, которыми Путин готов вести войну в Украине и странах Балтии".

"Размещение сухопутных войск вокруг Украины похоже на подготовку внезапного вторжения с участием механизированных войск - полки расположены парами под руководством специальных штабов вдоль отдельных линий наступления, которые позже совпадают; присутствуют хорошо защищенные тыловые зоны, и все это расположено в 50 милях (80 км) от границы. Такая диспозиция не похожа на импровизацию, которая была бы нужна для механизированного вторжения в Прибалтику", - говорится в отчете.

По их прогнозам, российская военная угроза не уменьшится, поскольку внешняя политика России не менее шести лет будет находиться под влиянием "бывшего полковника КГБ" Путина.

Из-за этой угрозы эксперты ожидают, что страны Восточной Европы продемонстрируют наибольший рост военных бюджетов, как это уже произошло в Литве, Латвии и Эстонии.

"Аналогичным образом с 2014 года Украина отстроила собственные вооруженные силы, превратив их во вторую по величине после России регулярную армию в Европе", - отмечает издание.

Копірайт зображення AFP Image caption Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

"Беспрецедентное" единство

Немецкую прессу, похоже, поразила солидарность США и ЕС в высылке российских дипломатов в ответ на отравление бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

Одна из ведущих газет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) считает это успехом британской дипломатии и отмечает, что ранее Берлин избегал подобной политики в отношении России. Издание добавляет, что высылка дипломатов также является реакцией на кибератаки против немецкого правительства, в которых подозревают Россию.

Впрочем, по мнению FAZ, санкции "могут даже способствовать закреплению" бункерного "менталитета Москвы и выигрыша Путина внутри страны в конфронтации с Западом".

"Беспрецедентным общим шагом" назвала решение Запада Sueddeutsche Zeitung. Газета также обратила внимание на жесткую критику высылки дипломатов со стороны немецкой оппозиции, в частности парламентской группы Die Linke, представители которой заявили, что это "еще больше закручивает спираль" напряженности в отношениях с Россией.

Sueddeutsche Zeitung отмечает, что, принимая решение о высылке дипломатов в знак солидарности с Британией, союзникам Лондона пришлось поверить его доводам, поскольку "вполне возможно, что неопровержимые доказательства участия российского государства в преступлении могут никогда не появиться".

По словам Die Welt, тот факт, что только половина членов Евросоюза поддержали решение о высылке дипломатов, "играет на руку" Путину, который "хочет разделить Европу".

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"Невероятный бриллиант"

Голубая таблетка, по форме напоминающая бриллиант и применяемая для терапии эректильной дисфункции, или виагра, празднует сегодня свое 20-летие. Событие стало настолько важным для жизни общества, что попало на обложку Time в мае 1998 года.

Нынешний Time вспоминает, что сначала спрос на препарат был так велик, что урологи покупали резиновые печати, чтобы выдавать рецепты, количество которых достигало 10 тысяч в день.

"Мгновенный успех виагры был "счастливым случаем", поскольку ученые компании Pfizer разработали препарат случайно в 1980-х. Работая над лекарством от боли в груди, они заметили, что соединение, с которым они экспериментировали, усиливало приток крови к пенису, а не к сердцу", - пишет журнал.

Помимо улучшения половой функции, некоторые также ожидали, что широкое использование виагры приведет к расширению сексуальной осведомленности. Редактор откровенного журнала Penthouse Боб Гуччионе прогнозировал, что виагра "выбьет почву из-под ног феминисток" и "освободит либидо американских мужчин".

За 20 лет виагра стала менее доступной из-за колебаний цен и вынуждена конкурировать с другими препаратами.

"Несмотря на то, что фирменный препарат уже не является двигателем рынка, его влияние на два десятилетия разговоров о современном сексе было, как сказал один пользователь об эффекте виагры в 1998 году, "абсолютно невероятным", - пишет Time.

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Адский соус в опасности

Родина всемирно известного острого соуса Tabasco (Табаско) - остров Эвери около побережья Луизианы - может исчезнуть из-за соленых волн, которые начали активно проникать в бухту Вермилион, где он расположен среди болот, пишет Guardian.

Волны "откусывают" от острова, а точнее от соляного холма, 9 метров ежегодно, поскольку соленая вода попадает в него через каналы, прорытые газовыми и нефтяными компаниями, а также из-за потепления океана и естественного проседания острова. Соленая вода уничтожает растительность, разряжает почвы и ускоряет эрозию.

Это ставит под угрозу производство соуса Tabasco, который на протяжении 150 лет здесь непрерывно производила одна семья, с тех пор как Эдмунд МакИлгенни случайно наткнулся на перец, который рос за курятником на острове.

Тони Симмонс, седьмой представитель семьи за рулем компании, обеспокоен: "Мы хотим защитить болото, потому что оно защищает нас. Болото отделяет нас от бухты Вермилион".

По мнению Симмонса, пока речь не идет о необходимости переноса производства с острова, но семья прибегнет ко всем доступным средствам, чтобы остановить затопление.

"Мы могли бы делать Tabasco где-нибудь в другом месте, но это больше чем бизнес, это - наш дом", - говорит Симмонс.

Обзор подготовила Мария Кондрачук, Служба мониторинга ВВС

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