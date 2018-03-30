Первая леди КНДР очаровала соцсети - обзор СМИ
Темы западной прессы в пятницу, 30 марта:
- Как супруга лидера КНДР очаровала пользователей соцсетей
- Возможен ли компромисс в "опасном" треугольнике КНДР-Китай-США
- Как Хейко Маас кардинально изменил политику Германии в отношении России
- Почему правительство Дании решило усложнить процедуру развода
"Привлекательная" первая леди
Independent обращает внимание на то, что из популярной китайской социальной сети Sina Weibo удалили все упоминания о супруге северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Это якобы произошло после того, как пользователи положительно отреагировали на внешность Ли Соль Чжу и ее наряд во время недавнего визита в Китай вместе с мужем. Во время этого путешествия молодожены неоднократно фотографировались вместе с лидером Китая Си Цзиньпином и его супругой.
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Как пишет Independent, некоторые из пользователей стали сравнивать Ли Соль Чжу с популярными китайскими и южнокорейскими актрисами и писать, что она "привлекательнее" жены китайского лидера. Также в сети сравнивали наряды двух первых леди и делали акцент на одежде Ли Соль Чжу, которая ранее участвовала в группе поддержки северокорейских спортсменов на международных соревнованиях.
"Могу сказать, что она хорошо могла бы себя проявить в "дипломатии первых леди". Лучше, чем сестра Кима", - написал один из пользователей Weibo.
Сестра лидера КНДР представляла Пхеньян на Олимпиаде в Южной Корее. Некоторые ожидали, что именно ее возьмет с собой в Китай Ким Чен Ын, отмечает издание.
Опасный треугольник Пекин-Пхеньян-Вашингтон
Guardian тоже сосредотачивается на визите северокорейского лидера в Китай, но делает акцент на геополитике.
В редакционной статье британская газета пишет, что первый зарубежный визит Ким Чен Ына с 2011 года, когда он занял самую главную должность в стране, следует рассматривать в контексте его запланированной встречи с Дональдом Трампом.
"Пекин, Пхеньян и Вашингтон оказались в странном треугольнике", - считает издание. И добавляет, что в этом треугольнике "одни лишь подозрения и крупная сделка на кону".
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КНДР нужны китайская еда и энергоносители, но лидеру этой страны не нравится быть слишком зависимым от Пекина, пишет Guardian. По мнению авторов статьи, прямые контакты с США могли бы помочь Пхеньяну несколько сбалансировать отношения с Китаем.
Между тем, Пекин не хочет быть "вытесненным" из игры, поэтому визит Ким Чен Ына в Китай усилил позиции Си Цзиньпина, отмечает британская газета.
Со своей стороны, Дональд Трамп непременно попытается превратить переговоры с Пхеньяном в личную победу, и именно этого стоит опасаться, пишет Guardian.
"Опасность заключается в том, что эти переговоры могут стать катастрофой. Для разговора с Северной Кореей нужны умение, терпение и координация. Однако Трамп - нестабильный и эгоистичный человек, который не считается с мнением других и имеет команду, которой не хватает опыта", - отмечает издание.
По мнению авторов, президент США может предложить Пхеньяну существенные уступки, не прислушиваясь к советникам и союзникам, или же выйти из переговоров слишком рано и предупредить всех, что единственная альтернатива переговорам - это применение силы.
Германия "меняет тон" в отношении России
Financial Times пишет, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас оказался более жестким в отношении России, чем от него ожидали.
Когда стало известно, что именно Маас станет главой немецкого МИД, "дипломаты и эксперты по международным вопросам чесали головы", отмечает издание. Никто не знал, какие у него взгляды на глобальную повестку дня и есть ли они вообще.
"Прошло две недели, пять путешествий и дипломатическое столкновение с Россией - и стиль и суть дипломатического подхода Мааса начинают становиться более четкими", - пишет Financial Times.
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По мнению издания, риторика министра относительно России оказалась жесткой, ведь уже в первый день на новой должности он заявил о российской "агрессии" и описал поведение Москвы как "меняющее реальность нашей внешней политики".
За словами последовали поступки, добавляет газета. Маас объявил о том, что Берлин высылает четырех российских дипломатов из-за событий в Солсбери.
"Чиновники в министерстве иностранных дел были приятно удивлены своим новым начальником, который, кажется, соответствует репутации человека, умеющего быстро учиться и прислушиваться к экспертам", - отмечает издание.
В вопросах отношений с Францией и политики ЕС 51-летний министр не намерен делать никаких резких движений, считает газета. Но в вопросах, касающихся России, "изменение тона очевидно", ведь Маас уже не раз подчеркивал необходимость защищать верховенство права как главный принцип внешней политики.
Издание добавляет, что в прошлом году Маас издал книгу, где в одной из глав "проводится прямая параллель между российским президентом и недавним ростом поддержки авторитарных лидеров в Европе".
Слишком легкий развод
New York Times объясняет, почему правительство Дании решило усложнить процедуру развода.
Сейчас датским супружеским парам нужны всего несколько кликов и 60 долларов, чтобы прекратить свой брак. Весь процесс продолжается менее недели. Но согласно новым правилам, которые вступают в силу со следующего года, паре с детьми обязательно будет предоставляться так называемый трехмесячный срок на размышления.
Как пишет New York Times, родители в это время смогут бесплатно консультироваться относительно их брака и семейных отношений.
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"Идея заключается в том, чтобы защитить детей, которые в этот период также смогут бесплатно получать консультации", - поясняет газета.
По словам министра по вопросам детей и социальных связей, нынешние правила, когда родители имеют всего несколько дней, чтобы уладить все вопросы относительно ребенка, повышают риск конфликтов. "Мы хотели бы дать родителям время на размышления", - цитирует издание министра.
Это нововведение New York Times называет "резким шагом назад" для страны, которая долгое время пыталась перевести в интернет предоставление всех государственных услуг. Более 90% жителей Дании в возрасте от 16 до 89 лет могут использовать цифровой ID, чтобы получить доступ к личным данным и общаться с государственными органами.
"Но, вероятно, попытки оцифровать Данию все же зашли слишком далеко, когда людям предложили быстрое решение семейных проблем", - отмечает New York Times.
Обзор подготовил Юрий Мартыненко, Служба мониторинга BBC