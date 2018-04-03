Как Украина и Россия цитировали "фейкового" полковника США - СМИ

Копірайт зображення Bellingcat

Фейки в борьбе против дезинформации, стремление Путина встретиться с Трампом, иск Приватбанка из-за национализации и динозавры острова Скай - в обзоре иностранных изданий 3 апреля:

Bellingcat разоблачила фейкового подполковника

Как Путин "просится" в Белый дом

Приватбанк судится с PricewaterhouseCoopers

В Шотландии нашли следы лап динозавров

Был ли подполковник?

Международное сообщество Bellingcat опубликовало на своем вебсайте исследование журналиста Алексея Кузьменко, который заинтересовался популярным американским Facebook-блогером "Дэвидом Джубергом (David Jewberg)".

Он считался ведущим аналитиком Пентагона по вопросам России и широко цитировался украинскими и российскими СМИ.

"Подполковник американской армии Джуберг" был широко представлен в социальных сетях и стал особенно популярен среди россиян, оппозиционно настроенных к Кремлю, а также украинцев, "которые искали подтверждение, что Америка и ее военные твердо стоят на их стороне в конфликте с Россией и ее марионетками".

Как отмечает Кузьменко, Джуберг также пригодился российским СМИ, которые активно использовали его сообщения в подтверждение будто бы агрессивной политики США в отношении России.

Впрочем, как выяснил журналист, Джуберг оказался вымышленной личностью, за которой, скорее всего, стоит американский финансист с широкими связями Дэн Рапопорт, хотя тот это и отрицает.

Рапопорт привлек внимание американской прессы в начале 2017 года, когда оказалось, что Иванка Трамп и Джаред Кушнер переехали в его бывший дом.

"Создание фейкового представителя Пентагона, который выступает против Кремля, вряд ли можно назвать продуктивным методом борьбы с дезинформацией", - отмечает Кузьменко.

России хочется

Копірайт зображення Getty Images

Россия пытается всячески договориться о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

Россияне акцентируют приглашение, которое Трамп недавно якобы сделал кремлевскому вождю, чтобы "размыть впечатление, что разъяренная реакция Запада на отравление бывшего российского агента Сергея Скрипаля в Великобритании привела к полной международной изоляции России", пишет New York Times.

Поскольку разговор двух президентов имел место до массовой высылки российских дипломатов в ответ на дело Скрипаля, газета отмечает, что остается неизвестным, насколько реальны планы по организации встречи.

Более того, обе стороны до сих пор ограничивались либо размытыми комментариями, либо вообще отрицали такие планы.

"Идея личной встречи двух президентов после того, как каждый из них выслал 60 дипломатов и закрыл консульства, подчеркивает неустойчивый характер современных российско-американских отношений. Трамп сохраняет личные дружеские отношения с Путиным даже тогда, когда отношения между их странами приблизились к состоянию холодной войны", - пишет издание.

Путин в последний раз посетил Белый Дом в 2005 году, где его принимал президент Джордж Буш.

"Репутационный удар"

Копірайт зображення Getty Images

Приватбанк подал иск в кипрский суд на сумму 3 млрд долларов против кипрского и украинского офисов PricewaterhouseCoopers (PWC).

Их обвиняют в "серьезных и значительных нарушениях", которые, по мнению банка, были сделаны аудиторской группой, что сделало возможным бухгалтерские махинации и привело к его национализации в 2016 году, пишет Financial Times.

"Украинская попытка обеспечить покрытие значительных убытков является очередным репутационным ударом для "Большой четверки" аудиторских фирм, что уже заставило регуляторов рынка усилить дисциплину путем проверок и больших штрафов", - пишет издание.

Украинское отделение PWC, с которым в частности судится Приватбанк, утверждает, что не получало официального иска, и "не считает, что есть основания для такого процесса".

Впрочем, "если нужно, мы будем активно защищать нашу позицию", добавляет PWC.

Как напоминает FT, в июле 2017 года Национальный банк Украины забрал у PWC право проведения аудита местных банков якобы из-за "недоработки в выявлении мошенничества".

Расследование, проведенное консультационной фирмой Kroll, выявило факты "координированного мошенничества в особо крупных размерах" в Приватбанке течение последних 10 лет.

PWC настаивал на соответствии проверок международным стандартам.

Отпечатки хищников

Копірайт зображення Getty Images

На "продумаемом всеми ветрами" острове Скай на западе Шотландии ученые нашли новые доказательства того, что это место когда-то было домом для динозавров, пишет Guardian.

Около 50 отпечатков лап динозавров, которые разгуливали по тогда еще субтропическому острову в Юрский период, были найдены на севере Ская. Некоторые из отпечатков были размером с автомобильную шину.

На острове и раньше находили доказательства присутствия там огромных длинношеих динозавров, которые питались растениями, но новая находка наводит на мысль, что они должны были делить территорию с хищниками, вероятно тероподами.

"Каждая новая находка присутствия динозавров вызывает у нас восхищение, особенно когда это происходит в Шотландии. Потому что данных очень мало, и потому что это динозавры середины Юрского периода, а также потому, что в мире очень мало окаменелостей динозавров такого возраста", - рассказывает палеонтолог Стивен Брусат.

Обзор подготовила Мария Кондрачук, Служба мониторинга ВВС

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram