СМИ: международная "коалиция" против России шатается?

Image caption Тереза Мэй объявляет о высылке 23 российских дипломатов из Британии из-за отравления Сергея Скрипаля

В обзоре:

Чем заявление британских химиков о "Новичке" грозит международной "коалиции" против России

Нападение на офис YouTube: почему женщины гораздо реже мужчин открывают огонь

50 лет после убийства Мартина Лютера Кинга: улучшилась ли ситуация с расовым равенством в США

Как таинственный Instagram-пользователь напугал блогеров

Выдержит ли "коалиция"?

Антироссийский "альянс", созданный премьер-министром Великобритании Терезой ​​Мэй после отравления Сергея Скрипаля, может пошатнуться. Об этом предупреждает британская The Times на фоне заявлений британской химической лаборатории о происхождении ядовитого вещества "Новичок".

Руководитель лаборатории Портон-Даун Гэри Эйткенхед накануне подтвердил в интервью, что бывшего шпиона и его дочь отравили "Новичком", однако не стал называть страну происхождения яда.

По словам газеты, эти слова "огорчили" британское правительство.

"На Даунинг-стрит попытались минимизировать ущерб от комментариев господина Эйткенхеда. Там заявили, что перед тем, как обвинять Россию, Тереза ​​Мэй проанализировала выводы разведки, и что глава Портон-Даун этого не отрицал", - комментирует издание.

"Тем не менее, интервью со Sky News, которое правительство заранее одобрило, может поставить под угрозу международную коалицию против Москвы", - добавляет газета.

Заявление Эйнткенхеда уже вызвало неоднозначную реакцию. Немецкий политик Армин Лашет, например, спросил, не стоило бы Британии сначала позаботиться о доказательствах, а уже потом призвать страны НАТО к солидарности.

Один из британских министров выразил обеспокоенность тем, что заявления Портон-Даун могут привести к новому витку "пропаганды" со стороны России, добавляет газета.

Впрочем, в правительстве настаивают, что выводы химической лаборатории - лишь часть общей картины.

"Согласно нашим выводам, именно Россия несет ответственность за этот наглый и дерзкий поступок и, как соглашается международное сообщество, нет другого правдоподобного объяснения", - цитирует The Times представителя британского правительства.

Стрельба, устроенная женщиной

Копірайт зображення Police handout/EPA

Стрельба в главном офисе YouTube стала одним из многих подобных инцидентов в США за последние годы. Впрочем, как отмечает британская Guardian, есть существенное отличие - на этот раз стрелком была женщина, а это случается крайне редко.

Подозреваемая, имя которой пока официально не называют, застрелилась после того, как ранила по меньшей мере троих человек в городке Сан-Бруно в Калифорнии.

По данным ФБР, с 2000 до 2013 года женщины устраивали стрельбу всего шесть раз, то есть 3,8% от общего количества. Во всех этих случаях нападавшие использовали только пистолеты.

"Из всех этих нападений больше всего людей - шестеро - были убиты в 2006 году во время стрельбы в отделении почты в Санта-Барбаре, штат Калифорния. В пяти из шести случаев женщины открывали огонь против коллег или бывших сотрудников на рабочих местах, в том числе в Университете Алабамы, супермаркете во Флориде и фабрике в Филадельфии. Все эти инциденты произошли в 2010 году", - отмечает издание.

В целом же вероятность, что стрельбу устроит мужчина, намного выше, свидетельствуют исследования. К тому же, женщины гораздо чаще, чем мужчины, погибают от огнестрельного оружия собственных мужей или любовников, добавляет Guardian.

"Земля обетованная" еще не найдена?

Копірайт зображення AFP

Сегодня отмечают 50 годовщину убийства Мартина Лютера Кинга, но его родная страна до сих пор далека от расового равенства, о котором мечтал лидер движения за гражданские права, считает британская Independent.

Впрочем, газета признает значительный прогресс в этом вопросе за последние десятилетия: дискриминации в образовании и трудоустройстве все же стало гораздо меньше, чем в 1960-х годах, а избрание Барака Обамы первым темнокожим президентом и появление сильного черного среднего класса доказали эффективность "мирного подхода" Кинга к борьбе с расизмом.

"Он боролся по принципам верности американским идеалам, национального единства и отвергал идеи сепаратизма черного населения", - считает издание.

Впрочем, США под руководством Дональда Трампа очень далеки от "земли обетованной", о которой Кинг говорил в своей последней речи, отмечает Independent.

Американский президент назначает гораздо меньше афроамериканцев на ведущие должности, чем его предшественники, в Белом доме мало темнокожих сотрудников, и интересами афроамериканцев Трамп не слишком интересуется, считает газета.

"Кажется, президент думает, что голоса темнокожего населения не имеют значения, так же как и национальное согласие или права человека. Память о Кинге и слова, эхом отдающиеся на протяжении десятилетий, должны напомнить ему, что он не прав как в этом, так и во многих других вещах", - резюмирует Independent.

Загадочный случай в Instagram

Копірайт зображення Reuters

Загадочный пользователь Instagram, подписанный на 200 человек по имени Пол Уильямс, серьезно обеспокоил блогеров, пишет Daily Mail.

Первым внимание на это обратил Пол Уильямс, 19-летний парень из Индианаполиса. Когда на него подписался пользователь по имени lisajames419419, он решил, что это очередной бот, который хочет, чтобы на него подписались в ответ.

Но Пол был шокирован, когда увидел, что он является лишь одним из 200 Полов Уильямсов, которых "фолловит" таинственная "Лиза Джеймс".

"Что ты нас хочешь? - спросил он личном сообщении. - Это какой-то правительственный заговор ли лабораторный эксперимент?"

Впрочем, ответа так и не последовало - "Лиза" его заблокировала, рассказывает издание.

Это "усилило уверенность Пола в том, что это не бот, ведь бот бы его просто проигнорировал".

Как бы там ни было, но когда Пол рассказал о загадочной ситуации СМИ, в интернете распространился целый ряд конспирологических теорий.

"Кто-то предположил, что она ищет потерянного отца, другие же считают, что она встретила на вечеринке парня по имени Пол Уильямс, влюбилась и захотела найти", - пишет Daily Mail.

Обзор подготовила Яна Люшневская, Служба мониторинга BBC

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