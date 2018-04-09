Пресса Британии: как мальчикам разрешили надевать в школу юбки

Копірайт зображення Getty Images Image caption Обычно престижные школы в Великобритании отличаются довольно строгим дресс-кодом

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Зачем мальчикам юбки в школе

Угроза Орбана

Украинские писанки в США

Новые детали об отравлении Скрипаля

Юбки для мальчиков

В одной из престижных британских школ мальчикам разрешат носить юбки. Руководство школы-интерната Аппингем пошло на такой шаг ради того, чтобы расширить возможности учащихся для самовыражения.

В комментарии изданию Times директор учебного заведения Ричард Мелони говорит, что ему хотелось бы, чтобы ученики могли открыто заявить о себе и своих предпочтениях в одежде безо всякого стыда.

"Мне бы хотелось, чтобы каждый ученик мог подойти ко мне и сказать: "Мы такие, какие есть, и хотим самовыражаться именно так. Мы хотим носить такую ​​одежду", - цитирует газета директора школы.

Идея ввести такую ​​традицию появилась у Мелони в прошлом году во время так называемой "недели инклюзивности", когда один из мальчиков появился на занятиях в длинной юбке.

В школе Аппингем также практикуют гендерно-нейтральное воспитание. Учеников здесь не делят на мальчиков и девочек.

Guardian: Европа на пороге борьбы

ЕС должен начать борьбу с ксенофобией и расистской политикой некоторых стран-членов на уровне местных правительств, пишет Guardian.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Виктор Орбан победил с помощью антимигрантской риторики

В своей редакционной статье, посвященной результатам парламентских выборов в Венгрии, на которых победу одержала партия премьера Виктора Орбана, газета пишет об "угрозе", перед которой стоит Европа.

Издание критикует риторику венгерского политика и пишет, что она играет на обеспокоенности граждан страны экономической нестабильностью и "культурной дезориентацией", что стало следствием десятилетий глобализации.

"Кроме этого, она (риторика Орбана - Ред.) поднимает на поверхность более глубокие предубеждения, укоренившиеся в этноцентрической идее белой Европы, которую захватила толпа неверных.

Такая риторика подпитывается ультраправыми исламофобскими идеологиями из США, которые культивируют трансатлантическое сотрудничество. Вряд ли стоит еще раз подчеркивать угрозу", - пишет Guardian.

Издание отмечает, что ЕС создавался, в частности, ради преодоления континентального национализма. Однако, свода правил, которыми он руководствуется, может быть недостаточно. Для того, чтобы предотвратить разжигание межэтнической розни, нужно начинать проводить работу на базовом уровне, заключает издание.

Роспись пасхальных яиц в Нью-Йорке

Майстер-классу по росписи пасхальных яиц, который уже стал традицией в Нью-Йорке, посвящает свой материал New York Times.

Ежегодно накануне Пасхи все желающие собираются в Украинском музее в Ист-Виллидж, чтобы научиться древней украинской традиции. Большинство посетителей мастер-класса не из Украины, отмечает издание.

Во время мероприятия им показывают документальный фильм об истории писанок, а затем учат разрисовывать пасхальные яйца техникой батик.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Украинские писанки

Первый мастер-класс в музее провели в 1977 году.

"Занятия стали настолько популярными, что мы начали организовывать их ежегодно", - цитирует газета директора музея Марию Шуст.

Выставка писанок продлится в Украинском музее до сентября.

Новые подробности о "Новичке"

Один из ведущих разработчиков группы нервно-паралитических препаратов, включающих "Новичок", встал на сторону Великобритании по делу отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля, сообщает Financial Times.

Владимир Углев, который участвовал в советской программе по разработке химического оружия "Фолиант", уверяет, что Скрипаля и его дочь Юлию отравили веществом, которое он разработал в 1975 году. И добавляет, что точно установить страну происхождения яда не удастся.

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Москва опровергает информацию о том, что "Новичок" разработали в России.

"Нет никаких сомнений, что применили именно А-234", - заявил в комментарии изданию советский ученый.

Углев отмечает, что агент А-234 не должен оставлять никаких следов, поэтому его трудно установить. Следовательно, и шансов у экспертов на определение страны происхождения практически нет, добавляет он.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, ВВС Мониторинг.

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