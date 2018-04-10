Обзор СМИ: гонорар Пинчука Трампу и судьба Facebook

В обзоре:

Украинский аспект американского расследования

Марк Цукерберг извиняется

Опять фейк в Facebook

Маленькая кость с большими последствиями

Короткое, но дорогое выступление

Копірайт зображення Getty Images

Среди зарубежных платежей, полученных предвыборным фондом Дональда Трампа, которые сейчас в центре внимания специального расследования в США, привлекает внимание взнос в размере 150 тысяч долларов, пишет New York Times.

Это был гонорар, выплаченный Дональду Трампу в сентябре 2015 года за 20-минутное видеовыступление на конференции "Ялтинская европейская стратегия" от фонда украинского "стального магната" Виктора Пинчука.

"Пинчук стремится к более тесным связям между Украиной и Западом, и потому внес наибольший вклад, который получил фонд (Трампа) в 2015 году от кого-либо, кроме самого Трампа", - пишет газета.

По мнению Маркуса Оуэнса, бывшего главы отдела Службы внутренних доходов по работе с необлагаемыми налогами организациями, этот платеж "интересен, поскольку он был сделан во время предвыборной кампании иностранцем и имеет вид попытки купить влияние".

Он добавил, что сумма платежа "необычная для такого короткого выступления".

Фонд Виктора Пинчука сделал заявление, в котором говорится, что платеж был "конкретным требованием Фонда Трампа в сентябре 2015 года, когда у Республиканской партии было много кандидатов для выдвижения на пост президента и не было никаких гарантий того, что он станет кандидатом от республиканцев в 2016 году".

Газета напоминает, что зять Кучмы Пинчук, которого американские сталевары обвиняли в незаконном демпинге стали на рынке США, привлек еще больше внимания к себе связями с Хиллари Клинтон и ее семейным фондом, "которому он пожертвовал 13 млн долларов с 2006 года".

Цукерберг "на ковре"

Если раньше отношениями социальной сети Facebook с официальными учреждениями занимались заместители Марка Цукерберга, а он занимался разработкой передовых планов и технологий, сегодня ему фактически впервые придется выйти на широкую общественность и отвечать на непростые вопросы, пишет The Washington Post.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Марк Цукерберг прибыл на встречу с конгрессменами, 9 апреля 2018 года

На этой неделе он будет отвечать на вопросы Конгресса об использовании личных данных, в частности, связанной с Дональдом Трампом консультационной фирмой Cambridge Analytica, а также о возможном использовании его сети для дезинформации и влияния на ход выборов в США из-за рубежа.

"От того, что он скажет в течение двух долгих слушаний, зависит перспектива введения регулятивных рамок для Facebook и других технических гигантов, таких как Google и Twitter", - пишет Washington Post.

По словам издания, в письменном заявлении накануне слушаний Цукерберг извинился и признал ошибки компании.

"Мы имели недостаточно широкое представление о нашей ответственности, и это стало огромной ошибкой. Это была моя ошибка, и я сожалею. Я начал Facebook, я им управляю и несу ответственность за то, что с ним происходит", - цитирует газета 33-летнего миллиардера.

Белый след темнокожего движения

Самая большая Facebook-страница в поддержку движения Black Lives Matter, которое выступает за права афроамериканцев США, оказалась незаконной схемой, пишет The Hill со ссылкой на CNN.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Движение Black Lives Matter, июль 2016

Администраторы страницы, к которой, как оказалось, имеет отношение белый австралиец Иен Макей, представитель Национального профсоюза работников Австралии, собрали пожертвований на сумму около 100 тысяч долларов, по крайней мере часть которых была переведена в Австралию.

Страница оказала значительное влияние, поскольку насчитывала около 700 тысяч подписчиков, почти вдвое больше, чем официальная страница движения Black Lives Matter.

Как пишет The Hill, Facebook закрыл страницу только через неделю после того, как на нее пожаловались СМИ.

По словам Патрис Калорс, соосновательницы движения, ее группа просила Facebook закрыть страничку еще несколько месяцев назад, поскольку у нее были сомнения в ее добропорядочности.

The Hill напоминает, что ранее выяснилось, что российское "Агентство интернет-исследований", более известное как "фабрика троллей", стояло за некоторыми популярными в Америке Facebook-группами, в частности, BlackMattersUS.

Путь предков

Маленький кусочек кости - вероятно, средняя фаланга среднего пальца руки - может стать очередным аргументом против традиционной теории о происхождении человека разумного из побережья Африки около 60 тысяч лет назад, пишет Los Angeles Times.

"Размером всего 3 см в длину и менее 1 см в ширину, палец может потенциально переписать историю миграции из Африки наших предков", - говорится в газете.

Дело в том, что кость была найдена в местости Аль Уста в аравийской пустыне Нефад за сотни километров от береговой линии. К тому же, урановый анализ показал, что ей от 85 до 90 тысяч лет, то есть она значительно старше, чем возрастные рамки общепринятой теории.

Как напоминает издание, ученые и раньше находили артефакты, которые ставили под сомнение время распространения людей из Африки. Так, недавно были найдены возможные остатки зубов человека разумного в пещерах Китая, возраст некоторых из них составляет от 130 до 70 тысяч лет.

"Находка ископаемой кости пальца для меня - как осуществление мечты, - говорит археолог Майкл Петралия. - Это имеет большое значение для понимания того, как и каким путем наш вид покинул Африку".

Обзор подготовила Мария Кондрачук, Служба мониторинга ВВС

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