Британская полиция объявила войну дарквебу - СМИ

11 апреля британские СМИ освещают следующие темы:

Какой удар правительство Великобритании нанесет по дарквебу

Что советский химик из проекта "Фолиант" рассказал о разработке "Новичка" и режиме "кремлевских убийц"

Почему Терезу Мэй не пригласили на свадьбу принца Гарри и Меган

Как британские ученики оказались на грани нервного срыва

Британская полиция возьмется за дарквеб

Копірайт зображення Dominic Lipinski/PA Wire Image caption Британская полиция возьмется за дарквеб

Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд объявила войну "темной стороне интернета" - так называемому дарквебу - где процветают наркоторговля, оружие, мошенничество с кредитными карточками, детская порнография и другая противозаконная деятельность, сообщает газета Guardian.

На эту задачу правительство страны уже выделило около 12,7 млн долларов.

"Это темное и опасное место, где анонимность поощряет людей нарушать закон ужасными способами. Это платформа для опасного криминала и ужасных злоупотреблений. От списка товаров и услуг, которые там можно приобрести, тошнит", - так объяснила руководительница британской полиции необходимость положить конец дарквебу .

"Даже мой родной отец стал жертвой мошенничества. И я знаю по собственному опыту, как важно оказывать поддержку тем, кто стал жертвой непроизвольно. А теперь, когда это происходит онлайн, это случается с гораздо большим количеством людей", - цитирует Guardian Радд.

Газета напоминает, что еще в 2016 году правительство Великобритании выделило почти два млрд фунтов стерлингов на борьбу с киберпреступностью. Из них 50 млн должны пойти на подавление дарквеба и оснащение полицейских средствами для предотвращения уголовных действий в интернете.

Определить страну происхождения "Новичка" практически невозможно

Копірайт зображення Getty Images Image caption Бывший советский химик Владимир Углев рассказал о проекте "Фолиант", в рамках которого разрабатывался "Новичок"

"Советский ученый поддержал Великобританию в деле об отравлении Скрипаля" - статью под таким заголовком опубликовала Financial Times.

Газета взяла комментарий у бывшего химика Владимира Углева. Издание называет его "ключевым членом советской исследовательской группы, разработавшей нервно-паралитическое вещество", которым отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля,

В споре с Москвой Углев встал на сторону британского правительства.

Ученый убежден, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия стали жертвами применения вещества, которое он разработал в 1975 году. В то же время он предупредил, что доказать, где именно разработано это химическое оружие, практически невозможно.

Владимир Углев рассказал Financial Times, что работал над программой, которая при Советском Союзе называлась "Фолиант", с 70-х до 90-х годов.

Ученые, работавшие над этой программой, создали группу нервно-паралитических средств, которые впоследствии стали называть "Новичок". "Я не сомневаюсь, что был использован продукт А-234", - заявил Углев газете, ссылаясь на советское кодовое название химического вещества.

Бывший химик добавил, что впервые это соединение было синтезировано в 1975 году в лаборатории Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии в российском городке Шиханы.

Он считает, что никто, ни российские, ни британские эксперты, ни ученые Организации по запрещению химического оружия никогда не смогут на 100% доказать, где именно сделали вещество, которым отравили Скрипалей.

"Как профессиональный химик, я прекрасно понимаю, что мы никогда не получим 100-процентных доказательств вины убийц из Кремля и Лубянки", - цитирует его Financial Times.

В комментарии для газеты ученый-пенсионер выразил и свое отношение к политике российского президента Владимира Путина. "Как гражданин России, я не воспринимаю великодержавного шовинизма, который раздувает режим кремлевско-лубянских воров и убийц. Именно поэтому я вполне понимаю и поддерживаю политику британского правительства в отношении России", - цитирует Углева Financial Times.

Как трудно быть учеником в Британии

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Британские учителя бьют тревогу - желание достичь успехов в учебе и успешно сдать все экзамены все чаще приводит к нервным срывам среди школьников, пишет Independent.

Педагоги выражают беспокойство из-за того, что их ученики наносят себе вред и прибегают к суицидальному поведению из-за стресса во время экзаменов.

Издание приводит данные опроса, проведенного Национальным образовательным профсоюзом, который показал, насколько серьезна проблема.

56% опрошенных учителей заявили, что среди их учеников есть такие, кто прибегали или хотели нанести себе физический вред. 27% подтвердили, что у них были ученики, которые из-за проблем с психическим здоровьем хотели совершить самоубийство.

На вопрос, что приводит к расстройствам психики учащихся, 81% учителей-респондентов назвали тестирования и экзамены, а 67% - давление и требования показать высокие результаты в учебе.

Один из членов профсоюза, учитель из Западного Сасекса рассказал Independent: "У меня есть несколько учеников, которые показывают высокие результаты успеваемости, однако из-за сильного стресса они не в состоянии усидеть на уроке и концентрироваться на предмете. У меня есть один ученик, который пытался совершить самоубийство, и еще несколько, страдающих от различных проблем с психическим здоровьем".

Independent цитирует представителя Департамента Образования, который отметил: "Для того, чтобы ученики были успешными, строгие экзамены необходимы. Однако, они не должны вызывать серьезную тревогу. Мы помогаем школам выявлять проблемы психического здоровья среди учащихся и правильно реагировать на них, предлагая обучение по оказанию первой медицинской помощи для учителей в каждой средней школе".

Свадьба без политики

Копірайт зображення PA Image caption Принц Гарри и Меган Маркл решили отпраздновать свадьбу без политиков

Чем ближе день свадьбы внука английской королевы, принца Гарри и актрисы Меган Маркл, тем больше внимания к малейшим деталям этого события.

Газета Daily Mail Чем ближе день свадьбы внука английской королевы, принца Гарри и актрисы Меган Маркл, тем больше внимания к малейшим деталям этого события.

Газета задается вопросом, кто получит приглашение на свадьбу года, а кто нет.

По информации издания, среди гостей точно не будет премьера Великобритании Терезы Мэй. На удивление газеты, не попробуют свадебного торта также и лидеры оппозиции, а также главы государств и правительств стран Содружества, "которые могут воспринять это как проявление неуважения".

И еще большей неожиданностью для Daily Mail стала информация, что 19 мая в Лондон не приедут и супруги Обама, которые, как известно, давно дружат с принцем Гарри. Газета предполагает, что Обамы сами отказались от приглашения, чтобы не создавать неловкую ситуацию на фоне нежелания внука королевы приглашать на свадьбу действующего президента США Дональда Трампа.

Daily Mail также цитирует заявление Кенсингтонского Дворца, где речь идет о 600 гостях, приглашенных королевской семьей.

В документе отмечается, что королева Елизавета II поддержала решение внука и его невесты не приглашать политиков и иностранных деятелей на частное мероприятие. "Королевская семья проконсультировалась по этому поводу с правительством Ее Величества", - говорится в заявлении.

"Хотя такая свадьба и является всенародным событием, Гарри - не прямой наследник престола. В 2011 году его старший брат Уильям просто не мог не пригласить десятки политиков и представителей Содружества на свадьбу", - отмечает Daily Mail.

Газета напоминает, что сейчас Гарри - пятый в списке наследников престола. Но после рождения третьего ребенка Принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которое ожидается в этом месяце, он подвинется на шестую позицию.

Подготовила Наталья Матюхина, Мониторинг ВВС

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