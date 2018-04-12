Обзор СМИ: что будет с соцсетями?

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Трудности в регулировании социальных сетей

Охота на доказательства химической атаки в Сирии

Не все в Польше согласны с рапортом о "взрыве" в самолете президента

Замедление океанских течений меняет климат на планете

Социальные сети - политическая проблема

Свидетельства основателя Facebook Марка Цукерберга перед американскими парламентариями раскрывают вопросы, как социальные сети стали важной политической темой, пишет Washington Post.

Члены Республиканской и Демократической партии уже неоднократно высказывались о необходимости внедрения более жестких методов регуляции рынка новых технологий.

На этот раз, кажется, даже Цукерберг и другие ведущие представители отрасли смирились с тем, что определенные изменения все же произойдут.

Но даже самые ярые сторонники контроля техиндустрии остаются скептически настроенными относительно способности федерального правительства ввести эффективное законодательство по этому вопросу.

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"Даже с действующим двухпартийным консенсусом о существовании важной проблемы, требующей законодательного решения, будет крайне трудно принять любой закон в нынешней ситуации", - говорит Джин Киммельман, председатель группы по защите прав потребителей, намекая на многочисленные внутренние кризисы, которые разрывают Вашингтон.

Другие говорят, что умеренные шаги в регулировании соцсетей могли бы дать почву для дальнейших действий.

Но это бы означало, что США будут отставать в этом вопросе на фоне европейских стран, где радикальное переписывание законов о приватности в сети заставляет таких гигантов, как Facebook, адаптироваться к новым реалиям.

А это не может не влиять на пользователей в США, добавляет издание.

"Время идет, и на Конгресс будут давить, чтобы он начал действовать", - говорит Джефф Честер из Центра цифровой демократии.

Контрабанда доказательств

После сообщений об атаке с использованием химических соединений на сирийский город Дума, западные эксперты пытаются предоставить доказательства того, что применение запрещенного оружия на самом деле произошло, пишет Guardian.

С момента атаки специалисты разведки изучают детальные спутниковые изображения, радиоперехваты и данные с радаров, чтобы попытаться воссоздать те события.

А в соседней Иордании другие специалисты ждут образцы биоматериала, которые взяли у погибших и тех, кто выжил в атаке.

Копірайт зображення AFP Image caption ВОЗ: от химатаки в Сирии могли пострадать 500 человек

По словам издания, контрабандные тропы между Дамаском и Иорданией достаточно "хорошо протоптаны", а в непроницаемых иорданских кордонах иногда вдруг возникают временные "проходы" именно тогда, когда они нужны.

Сейчас именно такое время, говорит газета. Ведь получение биологических образцов, а в идеале - тел погибших, стало для американских специалистов наивысшим приоритетом.

Цель - определить, содержало ли химическое соединение, убившее этих людей, что-то еще, кроме хлора.

"Это можно определить по образцам крови и мочи в течение недели, может немного дольше", - говорит эксперт, который собирал доказательства в предыдущих атаках с применением зарина в Сирии.

"Но непосредственно на месте применения нервно-паралитические соединения разлагаются очень быстро. Чтобы миссия по сбору фактов сработала эффективно, она должна добраться к месту немедленно", - говорит он.

Что говорят в Польше о докладе по гибели Качиньского

Так называемый технический отчет польской государственной комиссии по расследованию катастрофы президентского самолета в 2010 году не дает понимания, что же произошло с самолетом, говорит Марек Козубаль в материале для Rzeczpospolita.

Автор отмечает, что с одной стороны комиссия настаивает на том, что "российские диспетчеры... давали ложную информацию экипажу самолета при заходе на посадку", а с другой стороны утверждает, что самолет "был разрушен в воздухе в результате взрыва".

Копірайт зображення AFP Image caption Памятные мероприятия на месте падения самолета под Смоленском

В свою очередь, председатель комиссии и бывший министр обороны Польши, Антони Мацеревич, подчеркнул, что официальная позиция польского правительства относительно катастрофы будет известна только когда "примут окончательную, финальную версию отчета комиссии", который может продолжаться еще долго.

Автор отмечает, что данный отчет был неоднозначно воспринят в Польше и считает, что министерство обороны и даже правящая партия "Право и Справедливость" пытаются отстраниться от выводов комиссии. Он добавляет, что государственное телевидение очень сдержанно освещало отчет комиссии.

В свою очередь, журналист Войцех Чухновский в эмоциональной статье для издания Gazeta Wyborcza открыто назвал Мацеревича лжецом и заявил, что тот будет отвечать за "ложь и ущерб, причиненный польскому народу".

Стоит добавить, что комиссия Мацеревича объявила недействительным расследование, которое вел предыдущий состав комиссии. Предварительную комиссию сформировала партия "Гражданская платформа" - оппозиционная на данный момент.

Отчет предыдущей комиссии отрицал факт взрыва на борту самолета перед падением.

Океанские течения останавливаются

Циркуляция воды в Атлантическом океане - самая низкая за последние 1600 лет, а это значит, что Европу, Америку и Африку ждет "погодный хаос", пишет Daily Mail.

По словам ученых, интенсивность водной циркуляции в Атлантике идет на убыль с середины ХIX века. Дальнейшее ослабление циркуляции может привести к изменению погодных условий и резкому росту уровня мирового океана.

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Ученые установили, что в конце Малого ледникового периода, который длился в период 1400-1850 годов, увеличение средней температуры привело к интенсивному таянию арктических льдов. В свою очередь, освободившаяся пресная вода спровоцировала атлантическую термоциркуляцию.

"Наши исследования показывают, что циркуляция в Атлантическом океане замедлилась на 15-20% за последние 150 лет", - говорит ведущий исследователь, доктор Дэвид Торналли.

Моделирование показало, что циркуляция больше всего замедлялась после 1950 года, что ученые связывают с глобальным потеплением, говорит издание.

По мнению ученых, чтобы предотвратить катастрофические последствия от нарушения циркуляции в мировом океане, необходимо срочно уменьшить выбросы углекислого газа в атмосферу.

Обзор подготовил Дмитрий Зоценко, служба Мониторинга ВВС

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