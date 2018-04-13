Обзор СМИ: новая книга о Трампе и люди, принимающие лекарства для животных

В пятницу, 13 апреля, британские СМИ пишут о нижеследующем:

Кто сравнил Трампа с главой мафии

Британская разведка берется за российских киберпреступников

Почему венесуэльцы лечатся таблетками для животных

Как длительное сидение за рабочим столом влияет на мозг

Экс-директор ФБР наносит ответный удар

Президента США Дональда Трампа ждет новый неприятный сюрприз, сообщает Independent. На следующей неделе на полках книжных магазинов мира появится книга бывшего директора ФБР Джеймса Коми о его непродолжительном общении с главой Белого дома.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption На следующей неделе выйдет новая книга о Дональде Трампе

Как известно, неожиданное увольнение г-на Коми в мае 2017 года стало тогда едва ли не самым большим потрясением для американского политикума. После этого специальным прокурором для осуществления надзора за расследованием вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году назначили Роберта Мюллера.

В книге под названием "Высшая лояльность" автор сравнивает Дональда Трампа с "главой мафии", который руководствуется только "собственным эго" и требует беспрекословной "личной верности" от подчиненных. Бывший глава ФБР пишет, что общение с Трампом напомнило ему о временах, когда он в качестве прокурора вел борьбу с мафией в США.

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Немало внимания в мемуарах уделено так называемому "русскому досье на Трампа", переданному американским правоохранителям британским экс-разведчиком Кристофером Стилом. Г-н Коми утверждает, что президент был "одержим" той частью досье, в котором говорилось о русских проститутках, которые устроили так называемый "золотой дождь" в московском гостиничном номере, где проживал Трамп, а до него супруги Обама.

Коми пишет, как президент пытался убедить его, что это неправда и что он панически боится микробов, а затем утверждал: "Я бы никогда не позволил людям мочиться друг на друга в моем присутствии. Никогда".

В мемуарах есть немало других выпадов в сторону Дональда Трампа, которые точно будут раздражать президента. Скажем, бывший директор ФБР не добирает слов, когда пишет о внешности нынешнего главы Белого дома. Коми пишет, что ростом он ниже, чем кажется, носит "слишком длинный галстук", а из-под глаз никогда не исчезают "яркие белые полумесяцы", которые появляются из-за загара в специальных очках в солярии.

Independent отмечает, что воспоминания экс-главы ФБР, наверное, тщательно изучат юристы Трампа для того, чтобы судиться с критиком президента США.

Британские разведчики против хакеров Кремля

Директор одного из самых закрытых британских разведывательных агентств GCHQ заявил, что его ведомство будет наносить сокрушительные удары по киберармии Кремля так же, как оно боролось с боевиками так называемого "Исламского государства", пишет Daily Telegraph.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Британия ужесточает борьбу с российскими хакерами

По словам Джереми Флеминга, его разведчики могут уничтожить кибероружие россиян теми же методами, что и "пропагандистскую машину и деловые". В поле зрения GCHQ будут не только те, кто явно связан с руководством России, но и те, кто выдает себя за частных активистов.

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"Российское правительство широко использует свои возможности в киберпространстве. Оно не играет по одинаковым правилам", - цитирует г-на Флеминга Daily Telegraph.

"Они размывают границы между уголовной и государственной деятельностью... Чтобы быть на шаг впереди, чтобы соответствовать темпам технологических изменений, мы инвестируем средства в развертывание нашего собственного комплекта киберинструментов. Он сочетает наступательные и защитные кибервозможности, которые сделают нанесение ударов по Великобритании гораздо более трудным. Мы будем лучше организованными, чтобы давать отпор, когда надо, и сможем наносить удары, когда это будет необходимо", - говорит он.

Люди, принимающие лекарства для животных

На фоне тотального обнищания и нехватки предметов первой необходимости в Венесуэле жители этой латиноамериканской страны, до сих пор строящей социализм, вынуждены лечиться медикаментами для животных, пишет Times.

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"Чрезвычайный дефицит лекарственных препаратов побуждает венесуэльцев к использованию антибиотиков для собак и обезболивающих средств для котов, поскольку в аптеках отсутствуют необходимые лекарства", - отмечает газета.

Пациенты обращаются за лекарствами к ветеринарам и в зоомагазины на фоне падения экономики и нехватки средств у правительства Николаса Мадуро, чтобы закупить необходимые медикаменты, рассказывает Times. Такое положение вещей еще раз осветило масштабы венесуэльского экономического кризиса, который уже привел к ощутимой нехватке продовольствия и предметов первой необходимости.

Венесуэльцы, которые еще имеют определенные сбережения, вынуждены покупать лекарства по завышенным ценам на черном рынке, либо обращаться к родственникам за рубежом. "Но для подавляющего большинства альтернативой все чаще является использование препаратов, предназначенных для животных", - продолжает Times.

Особым спросом пользуются таблетки для животных от аллергии и гепатита. Лекарственные препараты для домашних животных не импортируются через каналы, которые жестко регулируются правительством, а потому более доступны, объясняет Times.

Фармацевтическая федерация Венесуэлы считает, что 85% лекарств первой необходимости недоступны в стране. Венесуэла настолько обеднела, что некоторые зарубежные фармацевтические компании предложили ей альтернативные способы оплаты за жизненно важные лекарства, такие как золото, бриллианты или кольтано - редкая руда, которая используется для производства мобильных телефонов.

Газета добавляет, что в мае в Венесуэле пройдут президентские выборы и г-н Мадуро может в очередной раз победить.

Не сидите долго за столом

Сидение за столом в течение дня или вечером на диване может привести к уменьшению мозга и увеличению риска развития болезни Альцгеймера, сообщает Daily Mail, ссылаясь на результаты исследований американских ученых.

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Они обнаружили, что у людей, которые ведут активный образ жизни, часть мозга, отвечающая за формирование памяти, больше, чем у тех, кто двигается мало.

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Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обследовали 35 человек в возрасте от 45 до 75 лет, обращая внимание на то, сколько времени в день они проводили за рабочим столом. Сканирование их головного мозга показало, что чем больше времени люди проводят сидя, тем тоньше их часть мозга, участвующая в формировании новых воспоминаний.

Ученые отмечают, что даже очень высокий уровень физической активности после многочасового сидения на одном месте не уменьшает негативное влияние малоподвижности. Они считают, что сидение в течение длительного периода приводит к уменьшению притока крови к мозгу.

Подготовила Наталья Матюхина, Служба мониторинга ВВС

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