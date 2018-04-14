Культобзор: на Каннском фестивале нельзя делать селфи?

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Читайте в культобзоре уходящей недели:

Неписанные правила протокола Каннского кинофестиваля

Какой сериал ВВС покажут в России

Любимый литературный жанр британцев

Как умер Элвис Пресли

"Тирания" и "снобизм" Каннского фестиваля

Менее чем через месяц на Лазурном побережье Франции в очередной раз соберется элита мирового кинематографа. Звезды кино, режиссеры, представители СМИ - каждый по-своему - готовится к одному из важнейших кинособытий года. Одним из этапов приготовлений является изучение неписанного протокола мероприятия, правила которого, по мнению британской газеты Daily Telegraph, граничат с "тиранией" и "снобизмом". Газета составила собственное "пособие по использованию снобистских правил кинофестиваля".

Итак, участники кинофорума обязаны пожать руки организаторам фестиваля, как только они появляются на лестнице кинотеатра, где проходит мероприятие. Делать это можно только после того, как их представят лица, "приближенные" к мэтрам.

Никто: ни звезды мирового масштаба, ни менее известные представители СМИ не могут кормить своих малышей грудью на мероприятиях кинофестиваля. Ранее в Каннах имели место случаи, когда журналисток просили покинуть дворец фестивалей во время кормления или оставить младенцев у стойки регистрации прессы. После ряда протестов против этого требования организаторы фестиваля советуют мамам получать отдельную пресс-аккредитацию для детей. "Это, к сожалению, не шутка", - отмечает Daily Telegraph.

Делать селфи также запрещено. По мнению директора Каннского фестиваля Тьерри Фримо, "нигде вы не выглядите так безобразно, как на селфи". К тому же попытки сфотографироваться создают затор на красной дорожке.

Женщины-участницы обязаны одевать туфли на высоких каблуках. Хотя случаются и редкие исключения. В 2016 году голливудская звезда Джулия Робертс прошла босиком по красной дорожке. Этот поступок произошел на фоне скандала 2015 года, когда кинематографиста Валерию Рихтер, у которой ампутирована часть левой ноги, не пустили во дворец фестивалей, потому что на ней были туфли на плоской подошве.

Все мужчины, аккредитованные на фестивале, должны быть одеты в смокинги и галстуки-бабочки. Это касается не только представителей киноиндустрии, но и прессы. Daily Telegraph рассказывает, что компания Uber и французский производитель аксессуаров Cinabre быстро научились зарабатывать на забывчивых мужчинах. За считанные минуты и 85 евро они доставляют черный галстук-бабочку тем гостям, которые не слишком знакомы с правилами протокола в Каннах.

На фестивале существует так называемая "кастовая система" для представителей СМИ, рассказывает британская газета. В зависимости от популярности издания или значимости его представителя, журналистам выдают аккредитационные карточки четырех разных цветов: желтые - для критиков "без имени", синие - для блоггеров, у которых "несколько тысяч последователей в Twitter", розовые - для "престижных" критиков, и наконец наиболее желанные белые - для самых влиятельных журналистов, чьи имена стоят в одном ряду с кинозвездами.

В этом году 71-й Каннский кинофестиваль откроется 8 мая. Жюри конкурса возглавит австралийская актриса Кейт Бланшет.

Сначала обиделись, а потом купили

Российский развлекательный канал "Пятница" покажет англо-американский телевизионный сериал совместного производства BBC и AMC "Макмафия". Это произошло несмотря на заявления российского посольства в Лондоне о том, что BBC распространяет негативные стереотипы о России, в частности, в отношении российских граждан, постоянно проживающих в Великобритании.

Сюжет основан на книге британского журналиста Миши Гленни о зарождении и распространении преступных синдикатов после распада СССР. Премьера сериала в Великобритании состоялась 1 января 2018.

Главный герой Алекс Годман - инвестбанкир из лондонского Сити, финансового центра Европы. Он - сын состоятельных эмигрантов из России, получил хорошее образование в Англии и США, интегрирован в британское общество и старается отмежеваться от российского прошлого.

Алекс живет тихо и самостоятельно, пока однажды семейные дела не ставят его в безвыходное положение. Он оказывается впутанным в сложную преступную сеть, охватывающую Россию, Великобританию, Индию, Израиль, и фактически становится главой клана.

Алекса играет британский актер Джеймс Нортон, а его родителей - Мария Шукшина и Алексей Серебряков.

Посольство России в Великобритании обвинило ВВС в распространении стереотипов о России.

Сразу после выхода первых эпизодов на официальном аккаунте российского посольства в Twitter появился опрос: "Как вы думаете, сколько россиян на самом деле находится в тюрьмах Великобритании?" Через несколько дней посольство опубликовало данные - меньше 10.

Впоследствии британская пресса отмечала, что статистика, представленная посольством, не совпадает с информацией правоохранительных органов Великобритании.

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Криминальное чтиво

Что любят читать британцы в часы досуга? Как оказалось, не эротические романы наподобие "Пятидесяти оттенков серого" и не научную фантастику, а детективы, сообщает британская газета Daily Mail.

По информации, предоставленной книжными магазинами, впервые в Великобритании "криминальное чтиво" признано самым любимым литературным жанром нации. Ему отдают предпочтение 36% тех, кто покупают книги, сагам о любви - 10%, а научной фантастике - всего 6%.

В 2017 году в стране продали 18.7 миллионов экземпляров детективов и криминальных триллеров, что на 19% больше, чем в 2015-м, отмечает Daily Mail. В десятке самых популярных произведений художественной литературы, составленном по результатам продаж, шесть рассказывают об уголовных преступлениях. В этом списке есть такие плодовитые писатели, как Линда Ла Планте и Джеймс Паттерсон.

Чтобы найти ответ на вопрос, что так привлекает британцев в рассказах об убийствах, ограблениях и других преступлениях, газета обратилась к писателю Дэвиду Балдаччи. Всемирно известный автор триллеров объясняет это явление неспокойной ситуацией в мире.

"В сегодняшнем безумном мире, когда кажется, что зло побеждает добро, на первый план выходит детективный жанр. Он делает нашу жизнь более сбалансированной. В этих романах зло всегда наказано, хорошие ребята преимущественно побеждают, предварительно решив трудную проблему. И все становится на свои места. По крайней мере на страницах художественных произведений", - считает он.

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Загадка смерти Элвиса

В США в очередной раз предприняли попытку разгадать загадку смерти короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. В новой документальной ленте "Поисковик" бывшая жена певца Присцилла Пресли утверждает, что певец покончил с собой, не справившись со стрессом из-за проблем со здоровьем, вызванных перееданием и наркозависимостью, что привело к падению его популярности.

Как известно, по официальной версии Элвис умер в 1977 году в возрасте 42 лет в результате сердечного приступа. Его нашли мертвым на полу в ванной комнате в поместье "Грейсленд" в Мемфисе. Поскольку результаты вскрытия не были обнародованы, появилось много различных конспирологических версий причины его смерти. Многие почитатели таланта Пресли считают, что он вообще не умирал, а просто решил "завязать" со сценой и исчезнуть из поля зрения миллионов фанатов.

Поэтому спустя сорок лет после трагического события бывшая жена Элвиса решила рассказать свою версию того, как закончилась его жизнь. "Мы открываем завесу", - заявила она. По ее убеждению, те, кто любят Элвиса, "должны знать, что произошло".

Бывшая супруга певца утверждает, что он находился в состоянии глубокой депрессии и суицидального кризиса. В качестве доказательства она показывает письма Элвиса родственникам и друзьям. В одном из них, адресованному тур-менеджеру Джо Эспозито, певец жалуется: "Я нуждаюсь в продолжительном отдыхе. Мне осточертела моя жизнь". В другом обращении к другу Билли Миллеру Элвис признаёт: "Если бы не сила моих молитв, думаю, жизнь моя давно была бы кончена. У меня просто нет сил жить".

Впрочем, невеста Элвиса на момент его смерти, Джинджер Олден, которая и обнаружила его тело в ванной комнате, отрицает возможность самоубийства. "Во всех этих разговорах нет и капли правды ... Я обращаюсь ко всем фанатам, пожалуйста, знайте, что Элвис Пресли никогда не планировал и не совершал самоубийство. Он был в хорошем настроении, и буквально за несколько часов (до смерти. - Ред.) мы определили дату нашей свадьбы. Он также был готов вернуться на сцену, ведь именно это он любил больше всего на свете", - написала она в Facebook.

Что же произошло в ночь на 16 августа 1977 года "Грейсленде"? Британская газета Daily Telegraph пишет: "Обстоятельства смерти Элвиса действительно неочевидны. Хотя патологоанатомы обнаружили большие дозы 14 различных наркотических веществ в его теле, выводы о причинах смерти тщательно пересматривали несколько раз. И тот факт, что спальня и ванная комната короля рок-н ролла были тщательно вымыты его тетей и обслугой до приезда полиции, вряд ли помог установить истину".

Издание делает вывод, что, как и многие другие звезды, которые угасли слишком рано, фанаты Элвиса не могут смириться с его смертью и сказать: "Покойся с миром".

Подготовила Наталья Матюхина, Мониторинг ВВС.

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