Трамп планировал более мощный удар в Сирии - обзор СМИ

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В обзоре прессы в понедельник, 16 апреля:

Три сценария атаки на Сирию.

Авиаудары по Сирии - не выход?

Великобритания готовится к российской кибератаке

Рецепт счастья от Возняка

Три сценария атаки на Сирию

Копірайт зображення Getty Images Image caption Протесты в США во время авиаударов по Сирии

Дональд Трамп планировал удар по российской ПВО в Сирии, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с процессом принятия решения по операции 14 апреля.

Президент США настаивал на более мощной атаке. Однако глава Пентагона Джим Маттис убедил его согласиться на менее радикальный вариант, отмечает издание.

"Трамп прислушался к предостережениям главы Пентагона и отказался от идеи более мощной атаки на Сирию, к которой он склонялся из-за предполагаемого применения смертельного газа против гражданских", - говорится в статье.

Маттис предложил на рассмотрение Белому дому три сценария военной операции.

Согласно первому, наиболее консервативному, США должны были нанести удар по небольшому участку территории, где расположены объекты, вероятно связанные с разработкой сирийского химического оружия.

Второй сценарий предусматривал расширение территории поражения с ударами по сирийским режимных объектах и ​​командным пунктам сирийской армии.

И по третьему, наиболее радикальному плану, американские военные могли нанести удар по российской ПВО на территории Сирии, чтобы подорвать позиции правительственных войск и уничтожить их военную технику.

Несмотря на то, что Трамп настаивал на последнем варианте, глава Пентагона предостерег, что он может спровоцировать "опасный ответ" со стороны России, пишет The Wall Street Journal.

Чиновники в Белом доме и Пентагоне эту информацию не прокомментировали.

Авиаудары по Сирии - не выход?

Копірайт зображення Matthew Daniels/U.S. Navy via Getty Images

Авиаудары по Сирии со стороны США, Великобритании и Франции не откроют путь к решению конфликта в долгосрочной перспективе, считает Financial Times.

В своей редакционной статье газета пишет, что Вашингтон имел право на военную операцию, однако ему "очень необходим надлежащий план" действий. К тому же, пока сложно предсказать, достаточно ли нескольких авиаударов по вероятным складам с химическим оружием, чтобы остановить Башара Асада, добавляет издание.

Financial Times приветствует решение Вашингтона дождаться поддержки союзников, ведь важно, чтобы "господин Асад и страны, поддерживающие диктатуру, осознавали, что все еще существует сообщество государств, готовых препятствовать военным преступлениям".

Издание также акцентирует внимание на том, что Дональд Трамп согласился на вариант военной операции, которая минимизировала риск жертв и соответствующей реакции со стороны России и Ирана.

Однако, международное сообщество должно дать более скоординированный ответ, считает газета.

"Сейчас США и союзники еще не достигли никакого результата, который бы давал надежду на конец страданий для миллионов сирийцев. Запуск ракет - не может быть альтернативой стратегии", - пишет Financial Times.

Наконец, издание говорит, что нужно убедить Владимира Путина сместить Асада с должности, поскольку только это даст шанс на восстановление мира в Сирии.

Великобритания готовится к российской кибератаке

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Британская разведка предупреждает о кибератаке со стороны России в ответ на участие в авиаударах по военным объектам в Сирии, сообщает Daily Telegraph.

Издание добавляет, что Москва может также начать распространять компромат на британских политиков, обнародовав подробности их личной жизни. Газета подчеркивает, что Россия часто прибегает к такой схеме, используя информацию, которую собирают ее агенты, для шантажа должностных лиц по всему миру.

Подозревают, что под наибольшей угрозой может оказаться национальная система здравоохранения Великобритании. В прошлом году она уже пострадала от вредоносного программного обеспечения и тогда эксперты предупреждали, что будущих атак не избежать, если не усиливать систему защиты.

Предупреждение о возможных кибератаках получили и на объектах энергетической инфраструктуры. В январе министр обороны Гэвин Уильямсон уже предупреждал о возможной атаке со стороны России. Тогда в интервью Daily Telegraph он сказал, что Москва может попытаться вывести из строя подводные кабели и трубопроводы, поставляющие электроэнергию трем миллионам домов по всей стране.

Рецепт счастья от Возняка

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Сооснователь Apple Стив Возняк говорит, что изобрел собственную формулу счастья в 20 лет. Выглядит она так: больше улыбаться, меньше хмуриться.

Своим секретом счастливой жизни предприниматель поделился с участниками Nordic Business Forum в Стокгольме, сообщает Daily Mail.

"Свою философию я разработал, когда мне было 20 лет. Как жить? Как стать хорошим человеком? Если у меня будет состояние, яхты и все эти вещи, когда умру, буду ли я таким же счастливым, как в те моменты, когда смеюсь?" - цитирует газета Возняка.

По словам бизнесмена, ища ответы на эти вопросы, он осознал, что главным в жизни должно быть желание быть счастливым.

Он признался, что никогда не ставил деньги ключевой целью, а компьютерами занимался потому, что ему это нравилось.

Возняк также порекомендовал не тратить время на споры и жалобы, ведь в конце концов, это только портит настроение.

"Не спорьте! Вы не выиграете, а только уйдете расстроенным. Единственный человек в этой жизни, которого вы должны убедить, это вы сами", - говорит предприниматель.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, Служба мониторинга ВВС

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