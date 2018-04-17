Россия мобилизовала своих интернет-троллей - обзор СМИ

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Во вторник западная пресса рассуждает о том, как "заманить" молодых людей в армию, а также о новой киберактивности троллей, в которой обвиняют Кремль.

Активизация интернет-троллей

Кибератаки Кремля

Российский "парад лжи"

Молодежь для бельгийской армии

Активизация интернет-троллей

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Россия мобилизовала своих интернет-троллей, которые обвиняли в отравлении Скрипалей британскую МІ-5, Хиллари Клинтон и Израиль - для развития конспирологических теорий об авиаударах по Сирии, сообщает Times.

В марте издание рассказывало о том, как не менее пяти аккаунтов прокремлевских троллей, якобы принадлежавших жителям западных стран, распространяли "откровенную пропаганду".

Ее объектами стали тысячи людей.

14 апреля Пентагон сообщил, что непосредственно перед авиаударами США, Великобритании и Франции по Сирии активность троллей выросла на 2000%.

По словам экспертов, многие из этих аккаунтов уже использовали в информационной кампании по делу Скрипалей.

Специалисты обращают внимание на то, что в последнее время усиливается распространение информации, которая выгодна России.

Таким образом Москва пытается распространить "альтернативные факты", заключает издание.

Кибератаки Кремля

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Великобритания и США обвинили Россию в попытках кибератак по всему миру, сообщает Financial Times.

Вашингтон и Лондон выступили с совместным предупреждением, в котором говорится о том, что в понедельник, 17 апреля, Россия попыталасьвзломать критически важные объекты западной интернет-инфраструктуры.

По словам представителя Министерства нацбезопасности США Дженет Манфра, в Белом доме уверены, что за атаками стоит Кремль.

Хакеры использовали интернет-маршрутизаторы для того, чтобы получить контроль над сетевым оборудованием, отметили в ведомстве.

"Под ударом оказались миллионы единиц оборудования по всему миру", - цитирует газета главу британского Национального центра кибербезопасности Сиарана Мартина.

В Лондоне и Вашингтоне считают, что Москва хотела получить доступ к сетям с целью шпионажа, кражи интеллектуальной собственности и других преступных действий.

Российский "парад лжи"

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"Парадом лжи", "странными объяснениями" и попытками отвлечь внимание мирового сообщества от поиска истины ответила Россия на два недавних случая применения химического оружия, утверждает Washington Post.

Речь идет о попытке отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании, а также возможном применении химического оружия против гражданских в Сирии.

Расследование британских правоохранительных органов установило, что в первом случае был применен нервный агент класса "Новичок", который был разработан в Советском Союзе. Однако, доказательств того, кто именно стоит за отравлением, не нашли.

Москва отреагировала на новости обвинениями, которые иногда были просто смешными, считает американское издание.

Одни российские политики предположили, что яд разработали в Украине, другие указали на страны Балтии.

А депутат Госдумы РФ Алексей Пушков вообще поставил под сомнение факт отравления.

Что касается Сирии, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что химическая атака была постановкой.

Все это указывает на намерения России внести "беспорядок" в мировой порядок, заключает The Washington Post.

Молодежь для бельгийской армии

Копірайт зображення Getty Images Image caption Бельгийским солдатам хотят разрешить ночевать дома

Бельгия планирует изменить армейские правила, чтобы привлечь в свои ряды миллениалов, сообщает New York Times.

Вооруженным силам страны не хватает молодого поколения - средний возраст бойцов сейчас составляет 44 года, что почти на десять лет больше, чем во Франции или Германии.

В попытках сделать армию более привлекательной для молодежи чиновники решили предоставить новобранцам возможность ночевать дома. А оставлять воинскую часть на выходные в Бельгии разрешено и сейчас.

"Общество постоянно развивается, так же, как и мечты и ожидания молодых людей, поэтому и армия не должна отставать", - цитирует газета представителя Вооруженных сил Бельгии Алекса Клесена.

Военные же эксперты идею раскритиковали, указывая на то, что подобные инициативы отрицательно скажутся на боевом духе и слаженности солдат.

"Позволишь бойцам ездить домой среди недели, а дальше им захочется мобильный дом на фронте", - цитирует издание главу организации ветеранов Дэнни Лэмса.

Если Брюссель в конце концов пойдет на такой шаг, Бельгия станет первой страной на Западе, которая введет традицию ночевки солдат дома.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, Служба мониторинга ВВС

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