Обзор СМИ: в России победила "партия войны"?

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В обзоре:

Почему конфронтация России и Запада продлится

Можно ли избавиться от скрежета зубами

Британская королева потеряла "преданного компаньона"

Самый хипстерский город в мире

"Партия войны" побеждает в Кремле

New York Times пишет о том, что конфронтация России с Западом будет усугубляться, ведь в противостоянии российских политических элит победила "партия войны".

"В элитах есть люди, которые хотят, чтобы конфронтация прекратилась. Это люди, которые хотят тратить или зарабатывать деньги за границей. Но партия войны, люди, которые получают деньги внутри страны и живут здесь, сейчас доминирует", - говорит политолог Юлий Нисневич.

По мнению издания, президент Владимир Путин и его ближайшие советники убеждены, что их политика оправдана.

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"Они убедили важную часть элиты и значительную часть россиян в том, что страна процветает", - пишет издание, добавляя, что на самом деле экономические санкции все больше подрывают российскую экономику.

Обеспокоенность выражают немало российских бизнесменов, впрочем, пишет газета, Путин вряд ли будет учитывать их позицию.

"В результате государство берет на себя контроль над все большей частью экономики, пытаясь защитить рабочие места и отрасли промышленности от воздействия санкций, что приближает Россию к советской модели", - отмечает New York Times.

Издание добавляет, что "партия войны ценит геополитические цели гораздо больше, чем экономическое развитие страны".

Как избавиться от бруксизма

Все больше женщин страдают ночью от скрежета зубами, пишет Daily Mail. По официальным данным, только в Великобритании от бруксизма страдают 6 млн человек, в основном женщины в возрасте от 25 до 44 лет. Врачи предупреждают, что эта проблема может привести к "большому вреду" здоровью.

Поскольку во сне люди себя не контролируют, то давление челюсти, самой сильной мышцы в теле, может возрастать в 10-15 раз. Поэтому неудивительно, что в первую очередь страдают зубы, которые быстрее стираются, а иногда не выдерживают нагрузки и трескаются или ломаются.

Кроме того, негативному воздействию подвергается шея, плечи и спина, а в худших случаях это приводит к головокружению, потере слуха и ухудшению внешности.

"Если сильно скрежетать зубами, то изменения могут произойти в лице, ведь мышцы растут от перегрузки. Это как накачивание бицепсов. Все заканчивается большим количеством мышечной массы на лице и в челюсти", - цитирует дантиста Ученну Окойе издание.

Врачи говорят, что главной причиной бруксизма является стресс, от которого человек пытается избавиться таким образом. Впоследствии это становится привычкой, от которой трудно защититься и почти невозможно избавиться.

Существуют различные способы предотвращения и лечения, такие как изготовление специальных защитных кап или инъекции ботокса, призванные расслабить мышцы, но полного выздоровления они не гарантируют.

"Мы пытались вылечить пациентов от зубного скрежета, но поняли, что не можем", - говорит Окойе. Причиной является то, что бруксизм так же бессознателен, как и дыхание.

Поэтому врачи советуют носить защитные капы и делать все для того, чтобы расслабиться.

"Все хотят интересного, сложного лечения. Но в действительности все дело в стресс-менеджменте: стоит осознать, насколько важно расслабляться", - цитирует Окойе Daily Mail.

"Преданный компаньон королевы"

Daily Mirror пишет, что королева Елизавета II "подавлена" смертью своего последнего пса породы корги.

По словам источников издания, у пса было раковое заболевание и его усыпили в Виндзорском замке.

"Сообщается, что королева не хотела, чтобы ее компаньон, которому было почти 15 лет, страдал", - пишет издание, добавляя, что событие нанесло тяжелый удар монарху.

"Она скучала по каждому из своих корги в течение всех этих лет, но больше всего расстроилась из-за смерти Уиллоу. Возможно потому, что Уиллоу был последним звеном между ней и ее родителями", - цитирует издание свой источник.

Дело в том, продолжает издание, что умерший пес был представителем 14 поколения, которое пошло от Сюзан, подаренной тогда еще принцессе Елизавете на 18-летие.

"Ожидается, что Уиллоу похоронят на территории замка. Планируется установить в будущем надгробие с надписью "преданный компаньон королевы", - пишет Daily Mirror.

Брайтону нет равных

Английский Брайтон признан "самым хипстерским" городом в мире, пишет Evening Standard.

Издание ссылается на исследование лондонской транспортной компании, которое принимало во внимание "главные признаки настоящего хипстерства" - количество веганских ресторанов и кафе, кофеен, студий татуировки, классических бутиков и музыкальных магазинов на 100 тыс. жителей в 446 городах 20 стран.

В результате Брайтону не было равных, ведь этот курортный город финишировал в первой четверке сразу в трех категориях.

С небольшим отрывом на втором месте оказался американский Портленд. Интересно, что в первой двадцатке оказались сразу 17 городов США.

Единственными, кто составил компанию Брайтону из Европы, стали Лиссабон (5 место) и Хельсинки (9 место).

Что же касается британских городов, то в хипстерский рейтинг также попали Манчестер (27 место), Эдинбург (32 место) и Белфаст (40 место), пишет Evening Standard.

Обзор подготовил Илья Глущенков, Служба мониторинга ВВС

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