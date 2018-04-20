КНДР создала детскую "киберармию" - СМИ

Западные СМИ в пятницу, 20 апреля, освещают следующие темы:

Как работают северокорейские хакерские школы

Каких масштабов достигли а так и "ботов" из Кремля

Как новые са нкции повлияли на российск ую элит у

Советы по производительности от Маска

С одиннадцати лет - в киберармию

Копірайт зображення Getty Images Image caption В КНДР учащихся со способностями отбирают и переводят в специализированные школы, где учат создавать компьютерные вирусы уже в возрасте 11 лет

"Киберармия" Северной Кореи, которую никогда не считали серьезной угрозой, незаметно превращается в одну из "самых сложных и опасных хакерских машин" в мире, пишет The Wall Sreet Journal.

Издание посвящает статью прогрессу северокорейских IT-специалистов и отмечает, что в последнее время они существенно усовершенствовали свои навыки, в частности в хакерских атаках.

"В течение последних 18 месяцев следы страны начали фигурировать во все большем количестве кибератак", - пишет газета.

Так, согласно данным The Wall Street Journal, северокорейских хакеров подозревают в недавней атаке на турецкую банковскую систему, а также на информационные сети перед началом зимней Олимпиады-2018 в Южной Корее.

В последние годы эксперты в области кибербезопасности оценивали возможности Пхеньяна нанести ущерб в соцсетях как весьма ограниченные.

"Похоже, что эти дни остались позади, теперь Пхеньян демонстрирует высокий уровень оригинальности в своих методах написания кодов и технологиях, которые заставляют исследователей удивляться", - говорится в статье.

По словам разведчиков из Южной Кореи, ее соседка готовит хакеров, как спортсменов к Олимпийским Играм. Учащихся со способностями отбирают и переводят в специализированные школы, где учат создавать компьютерные вирусы уже в возрасте 11 лет. Они получают определенные преференции от правительства в виде собственных квартир в Пхеньяне и освобождение от обязательной военной службы.

Большинство хакеров безупречно владеют английским, что позволяет им создавать код так, чтобы выглядело, будто его написали в другой стране, добавляют специалисты. The Wall Street Journal пишет, что сейчас "киберармия" Северной Кореи насчитывает около 7 тысяч хакеров, часть из которых работает за рубежом.

Пхеньян обвинения в причастности к хакерским атакам опровергает.

Кремлевские "боты" перешли в наступление

Кремлевские "боты" оставили 45 тысяч сообщений, распространяя "антизападную пропаганду" в социальных сетях, с момента предполагаемой химической атаки в Сирии, заявило британское правительство.

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The Daily Telegraph цитирует чиновников, которые говорят, что это происходило в рамках "грязной дезинформационной войны", которую ведет Москва.

В течение последних двух недель был замечен рост количества таких сообщений до 4000% с аккаунтов в Twitter, которые связывают с Москвой. Некоторые из них, под видом западных, генерировали по 200 сообщений в день.

Газета цитирует премьера Великобритании Терезу ​​Мэй, которая говорит, что Россия использовала свои возможности в IT-отрасли "как часть более обширных попыток подорвать основы международной системы".

Санкции и российская элита

США продемонстрировали свою исключительную роль в мировой экономике, введя новые санкции против России.

Ни одна страна не способна нанести такой вред своему противнику, считает бывший посол Великобритании в Беларуси и председатель экономического отдела посольства Великобритании в Москве Найджел Гулд-Дэвис.

Копірайт зображення AFP Image caption Жизнь российской элиты может стать некомфортной из-за санкций, пишет Independent

The Independent публикует комментарий дипломата, в котором он говорит, что широкие экономические ограничения, введенные Вашингтоном 6 апреля, могут стать переломным моментом в противостоянии между Западом и Россией.

Г-н Гулд-Дэвис отмечает, что последние американские санкции довольно жесткие и создают еще большую неопределенность, ведь неизвестно, кто будет следующим в списке.

"Россия стоит на пороге нового системного риска: теперь при оценке перспектив учитывать ожидания относительно новых американских санкций будет так же важно, как и цену на нефть", - говорит дипломат.

Наконец, Гулд-Дэвис отмечает, что теперь слово за Европой.

"Если Европа последует примеру США, тогда жизнь глобальной российской элиты (главной сети, представляющей власть в Кремле) действительно станет крайне некомфортной", - заключает автор.

Советы по продуктивности от Маска

Избавиться от профессионального жаргона, сократить совещания, игнорировать офисную иерархию, руководствоваться здравым смыслом, а не правилами - такие советы для повышения производительности дает своим подчиненным бизнесмен Илон Маск.

Накануне письмо изобретателя и бизнесмена с установками для сотрудников компании Tesla попало в сети.

Times публикует комментарий журналиста и писателя Эдварда Лукаса, в котором он предлагает свою интерпретацию этих советов и делится своим опытом освобождения от "безумия офисной жизни".

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Г-н Лукас проработал в офисе 35 лет, а после того, как решил уйти, разработал свои правила рабочего этикета. Среди одного из преимуществ работы вне офиса он выделяет отсутствие необходимости посещать совещания, большинство из которых, по его словам, было пустой тратой времени. Коллеги просто сидели и листали ленту новостей в смартфонах.

Из этого правила возникло следующее - никаких телефонов во время обеденного перерыва. Впоследствии журналист выработал привычку не проверять телефон, если в комнате присутствует еще кто-то.

"В результате я стал больше контактировать с окружающим миром", - говорит Лукас.

Еще одним преимуществом, резонирующим с одним из советов г-на Маска, он называет отсутствие необходимости думать о корпоративной иерархии. Сейчас вопросы должностей и опыта коллег остались для него в прошлом.

Наконец, журналист говорит, что работа вне офиса не только экономит время и деньги, но и обеспечивает душевный покой.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, Служба мониторинга ВВС

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